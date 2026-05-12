Gyász: elhunyt Haufe Tamás KEK-győztes vízilabdázó

Haufe Tamás 15 évesen mutatkozott be az FTC felnőttcsapatában, majd egy évvel később KEK-győztes lett a zöld-fehérekkel – mindezt még az előtt, hogy játszhatott volna a csapatban magyar bajnokin (erre végül 1998-ban került sor). Később bajnokságot és Magyar Szuperkupát nyert a Ferencvárossal, majd 2002-ben egy időre elköszönt a klubtól, de 2006 októberében három hónapra visszatért – jegyzi meg a fradi.hu. Ezt követően az olasz Lazióban, majd a francia CN Senlisben is játszott, utolsó klubja a szintén francai Livry-Gargan volt, amelyet játékosként és edzőként is erősített 2025-ig.

Válogatott szinten Haufe tagja volt az 1997-ben ifjúsági Eb-győztes magyar válogatottnak, míg két évvel később junior világbajnoki ötödik lett.