Maratoni ötméterescsatában győzte le a BVSC a Honvédot a férfi vízi ob I-ben

ELKÉPESZTŐ MÉRKŐZÉSEN SZÉTLÖVÉSSEL diadalmaskodott a BVSC-Manna ABC az Endo Plus Service-Honvéd otthonában, a Kőér utcában, a férfi vízilabda ob I felsőházának negyedik fordulójából elhalasztott mérkőzésen. Az már biztos volt, hogy ez a két csapat játssza majd az elődöntőt, de a pályaelőny még fontos kérdés lesz – az alapszakaszban februárban a Honvéd nyert ötméteresek után a Laky uszodában.

Az első percekben Jansik Dávid és Nikola Moszkov különpárbajt vívott 2–2-ig, a sormintát Benedek Mór védhetetlen tüzelése törte meg, így a BVSC egygólos előnye is megmaradt a nyitó negyed után. A második negyedben a Vasutas többször is három góllal vezetett – kicsit több mint fél perccel a vége előtt Benedek Mór már kiállítottként hozzáért a labdához a hazaiak támadása során. A kapott büntetőt Moszkov értékesítette, de így is 6–4-es BVSC-fórral fordultak a felek.

Vadovics Viktor passzából Kevi Bendegúz szerzett remek centergólt. Csoma szenzációs meglátással ívelt előre Ekler Bendegúznak, ő nem teketóriázott, csak bombázott, majd Vadovics tette el a rosszkéz oldalon Gyapjas Viktor mellett. Nagy energiákat mozgósítva a Honvéd sorozatban négy góllal átvette a vezetést, a beállós védekezés is rendre ült – nagyjából tízpercnyi vendég gólcsend után viszont Ekler Zsombor értékesített egy emberfórt, 7–7-nél kezdhették meg a felek a záró szakaszt.

Ekkor vált igazán parázzsá a meccs. Kovács Péter révén ismét a BVSC vezetett, a túloldalon Moszkov azonnal egyenlített – már betalált, amikor összeakadt Csapó Miklóssal, Moszkov került víz alá, ám a játékvezetők mindkettejüket kiszórták cserés kiállítással. Szivós Márton hevesen reklamált, emiatt elküldték a kispadtól. Tartotta magát a Honvéd, két vendég vezető gólra is jött a válasz, 10–10-nél következhettek a büntetők.

És még lehetett fokozni: egészen a 11. párig kellett elmenni, hogy eldőljön a találkozó. Gyapjas és Csoma is két-két ötméterest megfogott, a döntő párban Lazar Vicskovics ötösét kiütötte Gyapjas, Csacsovszky pedig bevágta a sajátját.

Egy fordulóval a felsőház vége előtt 3-3 ponttal állnak a felek egymás ellen, ráadásul a magukkal hozott eredmények is egyformák – a BVSC gólkülönbsége jobb.

VÍZILABDA

FÉRFI OB I

FELSŐHÁZ, 4. FORDULÓ

Honvéd–BVSC 10–10 (2–3, 2–3, 3–1, 3–3) – ötméteresekkel 8–9

Kőér utca, 250 néző. V: Rubos K., Petik A.

HONVÉD: CSOMA – VADOVICS 1, Vicskovics, Ekler B. 1, MOSZKOV 4, Kevi 1, Szépfalvi 1. Csere: Maser (kapus), ROLF 1, Sugár 1, Vékony, Kiss B., Simon H., Hargitai. Edző: Szívós Márton

BVSC: GYAPJAS – Csapó, Tátrai D., Batizi, JANSIK D. 2, Ekler Zs. 1, CSACSOVSZKY E. 2. Csere: Korom (kapus), Benedek M. 1, SZEGHALMI 2, Kovács P. 1, Mészáros M., Bundschuh 1, Simon B. Edző: Varga Dániel

Emberelőny-kihasználás: 13/4, ill. 5/2. Gól – ötméteresből: 2/2, ill. 1/1. Kiállítva (cserével, végleg): Moszkov és Csapó (26. p.), Batizi (30. p.)

ALSÓHÁZ, A 6. FORDULÓBÓL ELHALASZTOTT MÉRKŐZÉS

PannErgy-Miskolci VLC–Metalcom Szentes 21–20 (5–3, 3–6, 6–4, 3–4)

G: Várkonyi Á. 6, Dubinák, Guszakov 3-3, Molnár G., Némethy 2-2, Bikki-Petró, ill. Szatmári

ALSÓHÁZ, 8. FORDULÓ

Kaposvári VK–UVSE 16–15 (3–3, 4–3, 5–4, 4–5)