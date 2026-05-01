Férfi vízilabda ob I: nyert a fővárosban a Kaposvár

A somogyi gárda 20–18-ra győzte le a KSI-t a férfi vízilabda országos bajnokság első osztálya alsóházi rájátszásának 9. fordulójában.
A Kaposvár gólgazdag mérkőzésen két találattal, 20–18-ra nyert a KSI vendégeként a férfi vízilabda ob I alsóházának pénteki találkozóján. A mérkőzés legeredményesebbje a hazaiaktól az öt gólt szerző jutó Rabb Benedek volt.
VÍZILABDA
FÉRFI OB I
ALSÓHÁZ, 9. FORDULÓ
KSI SE–Kaposvári VK 18-20 (5–8, 5–4, 7–4, 1–4)
