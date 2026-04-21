Közel került az elődöntőhöz a Falco és a száz pont fölé jutó Atomerőmű

A negyeddöntők szombati nyitányán egyik párosításban sem borult a papírforma, azaz az alapszakaszban elért helyezés alapján előkelőbben rangsorolt csapatok éltek a hazai pálya előnyével. Az Európa Kupában az elődöntőig jutott szombathelyiek a vártnál kicsit nehezebben, 89–82-re nyertek a Schaeffler Arena Savariában, a budapesti folytatásban viszont már a nyitónegyedben 12 ponttal elhúztak.

A meccs a vasiak által 28–17-re megnyert harmadik negyedben dőlt el. A Falco diadalából a Puerto Ricó-i Arnaldo Toro 24 ponttal vette ki a részét.

Az Alba Fehérvár odahaza az első félidőben már 22 pontos hátrányban volt az Atomerőművel szemben, amely végül könnyedén került egy győzelemre a legjobb négybe kerüléshez.

KOSÁRLABDA

FÉRFI NB I

NEGYEDDÖNTŐ, 2. MÉRKŐZÉS

Endo Plus Service-Honvéd–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely 82–95 (18–24, 26–24, 17–28, 21–19)

Az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharc állása: 2–0 a Falco javára

Alba Fehérvár–Atomerőmű SE 73–107 (21–27, 18–31, 14–27, 20–22)

Az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharc állása: 2–0 a Paks javára

Debreceni EAC–Kometa-KVGY Kaposvári KK 85–82 (19–21, 24–20, 18–20, 24–21)

Az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharc állása: 1–1

Sopron KC–NHSZ-Szolnoki Olajbányász 73–84 (18–21, 16–25, 18–21, 21–17)

Az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharc állása: 2–0 a Szolnok javára

Részletes jegyzőkönyv később.