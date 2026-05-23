„Jobban rajtolunk, mint a Ferrarik” – Piastri bízik az előrelépésben
A McLaren Miamiban időnként már túlszárnyalta a Mercedest: a sprinteseményeken mindent vitt, és a versenyen is megvolt a tempója ahhoz, hogy harcba szálljon a győzelemért, így a kettős dobogót is inkább elszalasztott lehetőségként élte meg. Ilyen előzmények után a címvédő csapat bizakodva érkezett meg Kanadába, és bár tudta, hogy riválisa az első fejlesztési csomagját készül bevetni, abban bízott, hogy saját frissítéseinek köszönhetően tartani tudja majd a lépést.
A montreali nyitó nap alapján azonban ez nem igazán sikerült, ráadásul a sprintidőmérőn elért harmadik és negyedik helyet is inkább pozitív meglepetésként élte meg az istálló. A bajnoki címvédő, Lando Norris 315 ezreddel maradt le a pole pozícióról, míg Oscar Piastri hátránya további 19 ezred volt.
A brit versenyző elégedetten értékelt a sprintkvalifikáció után. „Nagyon elégedett vagyok. Valójában kifejezetten jó eredmény, kellemes meglepetés. A szabadedzés után kissé aggódtunk amiatt, mekkora a lemaradásunk, de ami még ennél is jobban aggasztott, hogy nem igazán bíztam az autóban. De végrehajtottunk néhány változtatást, és úgy fest, sikerült nagyot előrelépnünk. Elégedett vagyok a harmadik hellyel. Nem ez volt életem legjobb köre, maradt még benne idő, de nem annyi, mint amekkora a különbség az előttünk állókhoz képest. Pozitív fordulatot vett a napunk, és büszke vagyok a csapatra, hogy ilyen nagyszerű munkát végzett.”
A hozott fejlesztések egyelőre vegyes képet mutatnak. „Összességében jónak tűnt a csomag, de vannak kérdőjeles dolgok. Valószínűleg több időre van szükségünk ahhoz, hogy kiértékeljük, főleg azért, mert ez egy különös pálya. Alacsony a tapadás, szinte ugrálsz a kerékvetőkön, és így nem kapsz valós képet arról, hogyan működik minden, és nehéz összevetni az adatokat a szélcsatornában látottakkal. Egyes elemeknél több időre lesz szükségünk. Talán a következő héten, vagy Barcelonában újra bevetjük őket.”
„Az autó többi része ugyanakkor egyértelműen jól működött, és magabiztos voltam, főleg az SQ3-ban, a lágy gumin. Talán akkor éreztem először magabiztosságot a hétvége során. Jó előrelépést tettünk, meglátjuk, mennyit javulhatunk még szombaton.”
Piastri csapattársához hasonlóan összességében pozitívan értékelte a fejlesztéseket, és bízik benne, hogy a rajtnál előrébb léphetnek. „Mindenkinek elég kaotikus napja volt, de a Mercedes továbbra is nagyon erősnek tűnik, és sajnos ez a pénteki nap fő tanulsága. Meglátjuk, mit tehetünk, hogy tudjuk még jobban optimalizálni a csomagot, és szombaton ismét megpróbáljuk kihozni a maximumot.”
„Egész évben jobban rajtoltunk, mint a Ferrarik, szóval magabiztosak vagyunk. Biztos vagyok benne, hogy csak idő kérdése, mire a Mercedes is versenyképessé válik ezen a területen, de addig igyekszünk kihasználni az előnyünket.”
|KANADAI NAGYDÍJ, A SPRINTIDŐMÉRŐ VÉGEREDMÉNYE
|1.
|George Russell
|brit
|Mercedes
|1:12.965
|átlag: 215.166 km/ó
|2.
|Kimi Antonelli
|olasz
|Mercedes
|1:13.033
|0.068 mp h.
|3.
|Lando Norris
|brit
|McLaren-Mercedes
|1:13.280
|0.315
|4.
|Oscar Piastri
|ausztrál
|McLaren-Mercedes
|1:13.299
|0.334
|5.
|Lewis Hamilton
|brit
|Ferrari
|1:13.326
|0.361
|6.
|Charles Leclerc
|monacói
|Ferrari
|1:13.410
|0.445
|7.
|Max Verstappen
|holland
|Red Bull-Ford
|1:13.504
|0.539
|8.
|Isack Hadjar
|francia
|Red Bull-Ford
|1:13.605
|0.640
|9.
|Arvid Lindblad
|brit
|Racing Bulls-Ford
|1:13.737
|0.772
|10.
|Carlos Sainz
|spanyol
|Williams-Mercedes
|1:14.536
|1.571
|11.
|Nico Hülkenberg
|német
|Audi
|1:14.595
|1.569
|12.
|Gabriel Bortoleto
|brazil
|Audi
|1:14.627
|1.601
|13.
|Franco Colapinto
|argentin
|Alpine-Mercedes
|1:14.702
|1.676
|14.
|Esteban Ocon
|francia
|Haas-Ferrari
|1:14.928
|1.902
|15.
|Oliver Bearman
|brit
|Haas-Ferrari
|1:15.305
|2.279
|16.
|Fernando Alonso
|spanyol
|Aston Martin-Honda
|idő nélkül
|–
|17.
|Sergio Pérez
|mexikói
|Cadillac-Ferrari
|1:16.002
|2.113
|18.
|Lance Stroll
|kanadai
|Aston Martin-Honda
|1:16.354
|2.465
|19.
|Pierre Gasly
|francia
|Alpine-Mercedes
|1:16.642
|2.753
|20.
|Valtteri Bottas
|finn
|Cadillac-Ferrari
|1:16.866
|2.977
|21.
|Alexander Albon
|thaiföldi
|Williams-Mercedes
|idő nélkül
|22.
|Liam Lawson
|új-zélandi
|Racing Bulls-Ford
|idő nélkül
AZ ELSŐ KÉT SZAKASZ VÉGEREDMÉNYE
|1. SZAKASZ
|2. SZAKASZ
|1.
|Hamilton
|1:13.889
|1.
|Russell
|1:13.026
|2.
|Antonelli
|1:14.010
|2.
|Hamilton
|1:13.465
|3.
|Verstappen
|1:14.028
|3.
|Antonelli
|1:13.551
|4.
|Norris
|1:14.265
|4.
|Leclerc
|1:13.554
|5.
|Lindblad
|1:14.517
|5.
|Piastri
|1:13.858
|6.
|Hadjar
|1:14.541
|6.
|Norris
|1:13.957
|7.
|Piastri
|1:14.665
|7.
|Lindblad
|1:14.140
|8.
|Russell
|1:14.772
|8.
|Hadjar
|1:14.239
|9.
|Leclerc
|1:15.006
|9.
|Verstappen
|1:14.412
|10.
|Colapinto
|1:15.484
|10.
|Sainz
|1:14.547
|11.
|Sainz
|1:15.500
|11.
|Hülkenberg
|1:14.595
|12.
|Hülkenberg
|1:15.673
|12.
|Bortoleto
|1:14.627
|13.
|Ocon
|1:15.760
|13.
|Colapinto
|1:14.702
|14.
|Alonso
|1:15.760
|14.
|Ocon
|1:14.928
|15.
|Bortoleto
|1:15.801
|15.
|Bearman
|1:15.305
|16.
|Bearman
|1:15.872
|16.
|Alonso
|idő nélkül
|17.
|Pérez
|1:16.002
|18.
|Stroll
|1:16.354
|19.
|Gasly
|1:16.642
|20.
|Bottas
|1:16.866
|21.
|Albon
|idő nélkül
|22.
|Lawson
|idő nélkül
|55. KANADAI NAGYDÍJ
|MÁJUS 22., PÉNTEK
|Szabadedzés
|1. Antonelli 1:13.402
|Sprintidőmérő
|1. Russell 1:12.965
|MÁJUS 23., SZOMBAT
|Sprintverseny
|18.00–19.00
|Időmérő
|22.00–23.00
|MÁJUS 24., VASÁRNAP
|A verseny (70 kör, 305.27 km) rajtja
|22.00
