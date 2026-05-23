„Jobban rajtolunk, mint a Ferrarik” – Piastri bízik az előrelépésben

A McLaren Miamiban időnként már túlszárnyalta a Mercedest: a sprinteseményeken mindent vitt, és a versenyen is megvolt a tempója ahhoz, hogy harcba szálljon a győzelemért, így a kettős dobogót is inkább elszalasztott lehetőségként élte meg. Ilyen előzmények után a címvédő csapat bizakodva érkezett meg Kanadába, és bár tudta, hogy riválisa az első fejlesztési csomagját készül bevetni, abban bízott, hogy saját frissítéseinek köszönhetően tartani tudja majd a lépést.

A montreali nyitó nap alapján azonban ez nem igazán sikerült, ráadásul a sprintidőmérőn elért harmadik és negyedik helyet is inkább pozitív meglepetésként élte meg az istálló. A bajnoki címvédő, Lando Norris 315 ezreddel maradt le a pole pozícióról, míg Oscar Piastri hátránya további 19 ezred volt.

A brit versenyző elégedetten értékelt a sprintkvalifikáció után. „Nagyon elégedett vagyok. Valójában kifejezetten jó eredmény, kellemes meglepetés. A szabadedzés után kissé aggódtunk amiatt, mekkora a lemaradásunk, de ami még ennél is jobban aggasztott, hogy nem igazán bíztam az autóban. De végrehajtottunk néhány változtatást, és úgy fest, sikerült nagyot előrelépnünk. Elégedett vagyok a harmadik hellyel. Nem ez volt életem legjobb köre, maradt még benne idő, de nem annyi, mint amekkora a különbség az előttünk állókhoz képest. Pozitív fordulatot vett a napunk, és büszke vagyok a csapatra, hogy ilyen nagyszerű munkát végzett.”

A hozott fejlesztések egyelőre vegyes képet mutatnak. „Összességében jónak tűnt a csomag, de vannak kérdőjeles dolgok. Valószínűleg több időre van szükségünk ahhoz, hogy kiértékeljük, főleg azért, mert ez egy különös pálya. Alacsony a tapadás, szinte ugrálsz a kerékvetőkön, és így nem kapsz valós képet arról, hogyan működik minden, és nehéz összevetni az adatokat a szélcsatornában látottakkal. Egyes elemeknél több időre lesz szükségünk. Talán a következő héten, vagy Barcelonában újra bevetjük őket.”

„Az autó többi része ugyanakkor egyértelműen jól működött, és magabiztos voltam, főleg az SQ3-ban, a lágy gumin. Talán akkor éreztem először magabiztosságot a hétvége során. Jó előrelépést tettünk, meglátjuk, mennyit javulhatunk még szombaton.”

Piastri csapattársához hasonlóan összességében pozitívan értékelte a fejlesztéseket, és bízik benne, hogy a rajtnál előrébb léphetnek. „Mindenkinek elég kaotikus napja volt, de a Mercedes továbbra is nagyon erősnek tűnik, és sajnos ez a pénteki nap fő tanulsága. Meglátjuk, mit tehetünk, hogy tudjuk még jobban optimalizálni a csomagot, és szombaton ismét megpróbáljuk kihozni a maximumot.”

„Egész évben jobban rajtoltunk, mint a Ferrarik, szóval magabiztosak vagyunk. Biztos vagyok benne, hogy csak idő kérdése, mire a Mercedes is versenyképessé válik ezen a területen, de addig igyekszünk kihasználni az előnyünket.”

KANADAI NAGYDÍJ, A SPRINTIDŐMÉRŐ VÉGEREDMÉNYE 1. George Russell brit Mercedes 1:12.965 átlag: 215.166 km/ó 2. Kimi Antonelli olasz Mercedes 1:13.033 0.068 mp h. 3. Lando Norris brit McLaren-Mercedes 1:13.280 0.315 4. Oscar Piastri ausztrál McLaren-Mercedes 1:13.299 0.334 5. Lewis Hamilton brit Ferrari 1:13.326 0.361 6. Charles Leclerc monacói Ferrari 1:13.410 0.445 7. Max Verstappen holland Red Bull-Ford 1:13.504 0.539 8. Isack Hadjar francia Red Bull-Ford 1:13.605 0.640 9. Arvid Lindblad brit Racing Bulls-Ford 1:13.737 0.772 10. Carlos Sainz spanyol Williams-Mercedes 1:14.536 1.571 11. Nico Hülkenberg német Audi 1:14.595 1.569 12. Gabriel Bortoleto brazil Audi 1:14.627 1.601 13. Franco Colapinto argentin Alpine-Mercedes 1:14.702 1.676 14. Esteban Ocon francia Haas-Ferrari 1:14.928 1.902 15. Oliver Bearman brit Haas-Ferrari 1:15.305 2.279 16. Fernando Alonso spanyol Aston Martin-Honda idő nélkül – 17. Sergio Pérez mexikói Cadillac-Ferrari 1:16.002 2.113 18. Lance Stroll kanadai Aston Martin-Honda 1:16.354 2.465 19. Pierre Gasly francia Alpine-Mercedes 1:16.642 2.753 20. Valtteri Bottas finn Cadillac-Ferrari 1:16.866 2.977 21. Alexander Albon thaiföldi Williams-Mercedes idő nélkül 22. Liam Lawson új-zélandi Racing Bulls-Ford idő nélkül

AZ ELSŐ KÉT SZAKASZ VÉGEREDMÉNYE 1. SZAKASZ 2. SZAKASZ 1. Hamilton 1:13.889 1. Russell 1:13.026 2. Antonelli 1:14.010 2. Hamilton 1:13.465 3. Verstappen 1:14.028 3. Antonelli 1:13.551 4. Norris 1:14.265 4. Leclerc 1:13.554 5. Lindblad 1:14.517 5. Piastri 1:13.858 6. Hadjar 1:14.541 6. Norris 1:13.957 7. Piastri 1:14.665 7. Lindblad 1:14.140 8. Russell 1:14.772 8. Hadjar 1:14.239 9. Leclerc 1:15.006 9. Verstappen 1:14.412 10. Colapinto 1:15.484 10. Sainz 1:14.547 11. Sainz 1:15.500 11. Hülkenberg 1:14.595 12. Hülkenberg 1:15.673 12. Bortoleto 1:14.627 13. Ocon 1:15.760 13. Colapinto 1:14.702 14. Alonso 1:15.760 14. Ocon 1:14.928 15. Bortoleto 1:15.801 15. Bearman 1:15.305 16. Bearman 1:15.872 16. Alonso idő nélkül 17. Pérez 1:16.002 18. Stroll 1:16.354 19. Gasly 1:16.642 20. Bottas 1:16.866 21. Albon idő nélkül 22. Lawson idő nélkül

55. KANADAI NAGYDÍJ MÁJUS 22., PÉNTEK Szabadedzés 1. Antonelli 1:13.402 Sprintidőmérő 1. Russell 1:12.965 MÁJUS 23., SZOMBAT Sprintverseny 18.00–19.00 Időmérő 22.00–23.00 MÁJUS 24., VASÁRNAP A verseny (70 kör, 305.27 km) rajtja 22.00 KÖVETKEZŐ VERSENYEK Monacói Nagydíj, Monte-Carlo június 7., 15.00 Katalán Nagydíj, Barcelona június 14., 15.00 Osztrák Nagydíj, Spielberg június 28., 15.00



