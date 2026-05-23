„Jobban rajtolunk, mint a Ferrarik” – Piastri bízik az előrelépésben

2026.05.23. 13:51
Piastrit egyáltalán nem aggasztja, hogy a két Ferrari rajtol mögülük a sprintversenyen (Fotó: AFP)
F1 McLaren Formula–1 sprintidőmérő Kanadai Nagydíj Lando Norris Oscar Piastri

A McLaren Miamiban időnként már túlszárnyalta a Mercedest: a sprinteseményeken mindent vitt, és a versenyen is megvolt a tempója ahhoz, hogy harcba szálljon a győzelemért, így a kettős dobogót is inkább elszalasztott lehetőségként élte meg. Ilyen előzmények után a címvédő csapat bizakodva érkezett meg Kanadába, és bár tudta, hogy riválisa az első fejlesztési csomagját készül bevetni, abban bízott, hogy saját frissítéseinek köszönhetően tartani tudja majd a lépést.

A montreali nyitó nap alapján azonban ez nem igazán sikerült, ráadásul a sprintidőmérőn elért harmadik és negyedik helyet is inkább pozitív meglepetésként élte meg az istálló. A bajnoki címvédő, Lando Norris 315 ezreddel maradt le a pole pozícióról, míg Oscar Piastri hátránya további 19 ezred volt.

A brit versenyző elégedetten értékelt a sprintkvalifikáció után. „Nagyon elégedett vagyok. Valójában kifejezetten jó eredmény, kellemes meglepetés. A szabadedzés után kissé aggódtunk amiatt, mekkora  a lemaradásunk, de ami még ennél is jobban aggasztott, hogy nem igazán bíztam az autóban. De végrehajtottunk néhány változtatást, és úgy fest, sikerült nagyot előrelépnünk. Elégedett vagyok a harmadik hellyel. Nem ez volt életem legjobb köre, maradt még benne idő, de nem annyi, mint amekkora a különbség az előttünk állókhoz képest. Pozitív fordulatot vett a napunk, és büszke vagyok a csapatra, hogy ilyen nagyszerű munkát végzett.”

A hozott fejlesztések egyelőre vegyes képet mutatnak. „Összességében jónak tűnt a csomag, de vannak kérdőjeles dolgok. Valószínűleg több időre van szükségünk ahhoz, hogy kiértékeljük, főleg azért, mert ez egy különös pálya. Alacsony a tapadás, szinte ugrálsz a kerékvetőkön, és így nem kapsz valós képet arról, hogyan működik minden, és nehéz összevetni az adatokat a szélcsatornában látottakkal. Egyes elemeknél több időre lesz szükségünk. Talán a következő héten, vagy Barcelonában újra bevetjük őket.”

„Az autó többi része ugyanakkor egyértelműen jól működött, és magabiztos voltam, főleg az SQ3-ban, a lágy gumin. Talán akkor éreztem először magabiztosságot a hétvége során. Jó előrelépést tettünk, meglátjuk, mennyit javulhatunk még szombaton.”

Piastri csapattársához hasonlóan összességében pozitívan értékelte a fejlesztéseket, és bízik benne, hogy a rajtnál előrébb léphetnek. „Mindenkinek elég kaotikus napja volt, de a Mercedes továbbra is nagyon erősnek tűnik, és sajnos ez a pénteki nap fő tanulsága. Meglátjuk, mit tehetünk, hogy tudjuk még jobban optimalizálni a csomagot, és szombaton ismét megpróbáljuk kihozni a maximumot.”

„Egész évben jobban rajtoltunk, mint a Ferrarik, szóval magabiztosak vagyunk. Biztos vagyok benne, hogy csak idő kérdése, mire a Mercedes is versenyképessé válik ezen a területen, de addig igyekszünk kihasználni az előnyünket.”

KANADAI NAGYDÍJ, A SPRINTIDŐMÉRŐ VÉGEREDMÉNYE
1.George RussellbritMercedes1:12.965átlag: 215.166 km/ó
2.Kimi AntonelliolaszMercedes1:13.0330.068 mp h.
3.Lando NorrisbritMcLaren-Mercedes1:13.2800.315
4.Oscar PiastriausztrálMcLaren-Mercedes1:13.2990.334
5.Lewis HamiltonbritFerrari1:13.3260.361
6.Charles LeclercmonacóiFerrari1:13.4100.445
7.Max VerstappenhollandRed Bull-Ford1:13.5040.539
8.Isack HadjarfranciaRed Bull-Ford1:13.6050.640
9.Arvid LindbladbritRacing Bulls-Ford1:13.7370.772
10.Carlos SainzspanyolWilliams-Mercedes1:14.5361.571
11.Nico HülkenbergnémetAudi1:14.5951.569
12.Gabriel BortoletobrazilAudi1:14.6271.601
13.Franco ColapintoargentinAlpine-Mercedes1:14.7021.676
14.Esteban OconfranciaHaas-Ferrari1:14.9281.902
15.Oliver BearmanbritHaas-Ferrari1:15.3052.279
16.Fernando AlonsospanyolAston Martin-Hondaidő nélkül
17.Sergio PérezmexikóiCadillac-Ferrari1:16.0022.113
18.Lance StrollkanadaiAston Martin-Honda1:16.3542.465
19.Pierre GaslyfranciaAlpine-Mercedes1:16.6422.753
20.Valtteri BottasfinnCadillac-Ferrari1:16.8662.977
21.Alexander AlbonthaiföldiWilliams-Mercedesidő nélkül 
22.Liam Lawsonúj-zélandiRacing Bulls-Fordidő nélkül 

AZ ELSŐ KÉT SZAKASZ VÉGEREDMÉNYE

1. SZAKASZ2. SZAKASZ
1.Hamilton1:13.8891.Russell1:13.026
2.Antonelli1:14.0102.Hamilton1:13.465
3.Verstappen1:14.0283.Antonelli1:13.551
4.Norris1:14.2654.Leclerc1:13.554
5.Lindblad1:14.5175.Piastri1:13.858
6.Hadjar1:14.5416.Norris1:13.957
7.Piastri1:14.6657.Lindblad1:14.140
8.Russell1:14.7728.Hadjar1:14.239
9.Leclerc1:15.0069.Verstappen1:14.412
10.Colapinto1:15.48410.Sainz1:14.547
11.Sainz1:15.50011.Hülkenberg1:14.595
12.Hülkenberg1:15.67312.Bortoleto1:14.627
13.Ocon1:15.76013.Colapinto1:14.702
14.Alonso1:15.76014.Ocon1:14.928
15.Bortoleto1:15.80115.Bearman1:15.305
16.Bearman1:15.87216.Alonsoidő nélkül
17.Pérez1:16.002  
18.Stroll1:16.354  
19.Gasly1:16.642  
20.Bottas1:16.866  
21.Albonidő nélkül  
22.Lawsonidő nélkül  
55. KANADAI NAGYDÍJ
MÁJUS 22., PÉNTEK
Szabadedzés1. Antonelli 1:13.402
Sprintidőmérő1. Russell 1:12.965
MÁJUS 23., SZOMBAT
Sprintverseny18.00–19.00
Időmérő22.00–23.00
MÁJUS 24., VASÁRNAP
A verseny (70 kör, 305.27 km) rajtja22.00
KÖVETKEZŐ VERSENYEK
Monacói Nagydíj, Monte-Carlojúnius 7., 15.00
Katalán Nagydíj, Barcelonajúnius 14., 15.00
Osztrák Nagydíj, Spielbergjúnius 28., 15.00


 

