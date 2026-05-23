Hamilton szárnyalt, Leclerc a fékekkel küszködött Montrealban
A Ferrari Miamiban visszaesni látszott, de bízott benne, hogy Kanadában többet hozhat ki a csomagjából. A csapat és különösen a szimulátort ezúttal messziről elkerülő Lewis Hamilton egyértelműen magabiztosabbnak tűnt, és a szabadedzésen megszerzett harmadik hely után egészen az SQ3-ig harcban volt a legjobb pozíciókért. A hétszeres világbajnok az első szakaszban a leggyorsabb volt, a másodikban szétválasztotta a két Mercedest, a végére azonban eltűnt a lendülete, és a két McLaren mögött az ötödik helyre kvalifikálta magát.
„Jó ideje a mostani volt a legjobb időmérős teljesítményünk. A mérnökeink remek munkát végeztek a beállításokkal, az autó már a szabadedzés elejétől fogva fantasztikusnak érződött. Csak apróbb változtatásokat végeztünk a sprintkvalifikáció előtt. Az SQ1 és az SQ2 jól alakult, de aztán nem tudom, a többiek talán jobban fel tudták tekerni… Egyszerűen örülök, hogy harcban vagyok. Nagyon élveztem. Egyáltalán nem használtam a szimulátort, és most éreztem a legjobban magam az egész évben, szóval lehet, hogy számomra ez jelenti a helyes irányt.”
„Az elmúlt hetekben nagyon keményen dolgoztunk, alaposan áttekintettük az adatokat, és sokkal hasznosabbnak éreztem ezt az időszakot. Egyrészt teljes mértékben az edzésre tudtam összpontosítani, nem vonta el semmi a figyelmemet, másrészt aprólékosan átnéztük az autó viselkedését, a stabilitást, a kanyarban mutatott, valamint a mechanikus egyensúlyt. Olyan beállítást választottam, amit korábban még nem használtunk, és teljesen átalakította számomra az autót. Remélem, ez jó előjel a hétvége további részére nézve.”
Charles Leclerc a Kínai Nagydíj óta először maradt alul csapattársával szemben egy körön. A monacói versenyző a hatodik rajthelyet szerezte meg, miután egyáltalán nem érezte komfortosan magát az autóban. „Ami engem illeti, őszintén szólva számítottam erre, nem éreztem kényelmesen magam a volán mögött. Valamiért nagyon-nagyon szenvedek a fékekkel. Ki kell vizsgálnunk, mi okozhatja, és megpróbálunk megoldást találni szombatra, máskülönben nagyon hosszú lesz a hétvége. Jelenleg úgy fordulok be a kanyarokba, hogy közben attól tartok, egyenesen továbbcsúszom.”
„Most ez a legnagyobb problémám. Ezt leszámítva a kocsi valójában egészen jól működik. Lewis elképesztően gyors ezen a hétvégén, az én oldalamon azonban még dolgozni kell azon, hogy jobban érezzem magam fékezésnél. Remélem, sikerül fordítanunk a helyzeten szombatra. Van egy egészen jó elképzelésünk arról, mi a gond, az már más kérdés, lesz-e rá megoldás szombatra. Igyekszünk a lehető legjobban kezelni a helyzetet, meglátjuk, mire megyünk.”
KANADAI NAGYDÍJ, A SPRINTIDŐMÉRŐ VÉGEREDMÉNYE
|1.
|George Russell
|brit
|Mercedes
|1:12.965
|átlag: 215.166 km/ó
|2.
|Kimi Antonelli
|olasz
|Mercedes
|1:13.033
|0.068 mp h.
|3.
|Lando Norris
|brit
|McLaren-Mercedes
|1:13.280
|0.315
|4.
|Oscar Piastri
|ausztrál
|McLaren-Mercedes
|1:13.299
|0.334
|5.
|Lewis Hamilton
|brit
|Ferrari
|1:13.326
|0.361
|6.
|Charles Leclerc
|monacói
|Ferrari
|1:13.410
|0.445
|7.
|Max Verstappen
|holland
|Red Bull-Ford
|1:13.504
|0.539
|8.
|Isack Hadjar
|francia
|Red Bull-Ford
|1:13.605
|0.640
|9.
|Arvid Lindblad
|brit
|Racing Bulls-Ford
|1:13.737
|0.772
|10.
|Carlos Sainz
|spanyol
|Williams-Mercedes
|1:14.536
|1.571
|11.
|Nico Hülkenberg
|német
|Audi
|1:14.595
|1.569
|12.
|Gabriel Bortoleto
|brazil
|Audi
|1:14.627
|1.601
|13.
|Franco Colapinto
|argentin
|Alpine-Mercedes
|1:14.702
|1.676
|14.
|Esteban Ocon
|francia
|Haas-Ferrari
|1:14.928
|1.902
|15.
|Oliver Bearman
|brit
|Haas-Ferrari
|1:15.305
|2.279
|16.
|Fernando Alonso
|spanyol
|Aston Martin-Honda
|idő nélkül
|–
|17.
|Sergio Pérez
|mexikói
|Cadillac-Ferrari
|1:16.002
|2.113
|18.
|Lance Stroll
|kanadai
|Aston Martin-Honda
|1:16.354
|2.465
|19.
|Pierre Gasly
|francia
|Alpine-Mercedes
|1:16.642
|2.753
|20.
|Valtteri Bottas
|finn
|Cadillac-Ferrari
|1:16.866
|2.977
|21.
|Alexander Albon
|thaiföldi
|Williams-Mercedes
|idő nélkül
|22.
|Liam Lawson
|új-zélandi
|Racing Bulls-Ford
|idő nélkül
AZ ELSŐ KÉT SZAKASZ VÉGEREDMÉNYE
|1. SZAKASZ
|2. SZAKASZ
|1.
|Hamilton
|1:13.889
|1.
|Russell
|1:13.026
|2.
|Antonelli
|1:14.010
|2.
|Hamilton
|1:13.465
|3.
|Verstappen
|1:14.028
|3.
|Antonelli
|1:13.551
|4.
|Norris
|1:14.265
|4.
|Leclerc
|1:13.554
|5.
|Lindblad
|1:14.517
|5.
|Piastri
|1:13.858
|6.
|Hadjar
|1:14.541
|6.
|Norris
|1:13.957
|7.
|Piastri
|1:14.665
|7.
|Lindblad
|1:14.140
|8.
|Russell
|1:14.772
|8.
|Hadjar
|1:14.239
|9.
|Leclerc
|1:15.006
|9.
|Verstappen
|1:14.412
|10.
|Colapinto
|1:15.484
|10.
|Sainz
|1:14.547
|11.
|Sainz
|1:15.500
|11.
|Hülkenberg
|1:14.595
|12.
|Hülkenberg
|1:15.673
|12.
|Bortoleto
|1:14.627
|13.
|Ocon
|1:15.760
|13.
|Colapinto
|1:14.702
|14.
|Alonso
|1:15.760
|14.
|Ocon
|1:14.928
|15.
|Bortoleto
|1:15.801
|15.
|Bearman
|1:15.305
|16.
|Bearman
|1:15.872
|16.
|Alonso
|idő nélkül
|17.
|Pérez
|1:16.002
|18.
|Stroll
|1:16.354
|19.
|Gasly
|1:16.642
|20.
|Bottas
|1:16.866
|21.
|Albon
|idő nélkül
|22.
|Lawson
|idő nélkül
|55. KANADAI NAGYDÍJ
|MÁJUS 22., PÉNTEK
|Szabadedzés
|1. Antonelli 1:13.402
|Sprintidőmérő
|A 1. Russell 1:12.965
|MÁJUS 23., SZOMBAT
|Sprintverseny
|18.00–19.00
|Időmérő
|22.00–23.00
|MÁJUS 24., VASÁRNAP
|A verseny (70 kör, 305.27 km) rajtja
|22.00
|KÖVETKEZŐ VERSENYEK
|Monacói Nagydíj, Monte-Carlo
|június 7., 15.00
|Katalán Nagydíj, Barcelona
|június 14., 15.00
|Osztrák Nagydíj, Spielberg
|június 28., 15.00