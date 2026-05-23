Hamilton szárnyalt, Leclerc a fékekkel küszködött Montrealban

A Ferrari Miamiban visszaesni látszott, de bízott benne, hogy Kanadában többet hozhat ki a csomagjából. A csapat és különösen a szimulátort ezúttal messziről elkerülő Lewis Hamilton egyértelműen magabiztosabbnak tűnt, és a szabadedzésen megszerzett harmadik hely után egészen az SQ3-ig harcban volt a legjobb pozíciókért. A hétszeres világbajnok az első szakaszban a leggyorsabb volt, a másodikban szétválasztotta a két Mercedest, a végére azonban eltűnt a lendülete, és a két McLaren mögött az ötödik helyre kvalifikálta magát.

„Jó ideje a mostani volt a legjobb időmérős teljesítményünk. A mérnökeink remek munkát végeztek a beállításokkal, az autó már a szabadedzés elejétől fogva fantasztikusnak érződött. Csak apróbb változtatásokat végeztünk a sprintkvalifikáció előtt. Az SQ1 és az SQ2 jól alakult, de aztán nem tudom, a többiek talán jobban fel tudták tekerni… Egyszerűen örülök, hogy harcban vagyok. Nagyon élveztem. Egyáltalán nem használtam a szimulátort, és most éreztem a legjobban magam az egész évben, szóval lehet, hogy számomra ez jelenti a helyes irányt.”

„Az elmúlt hetekben nagyon keményen dolgoztunk, alaposan áttekintettük az adatokat, és sokkal hasznosabbnak éreztem ezt az időszakot. Egyrészt teljes mértékben az edzésre tudtam összpontosítani, nem vonta el semmi a figyelmemet, másrészt aprólékosan átnéztük az autó viselkedését, a stabilitást, a kanyarban mutatott, valamint a mechanikus egyensúlyt. Olyan beállítást választottam, amit korábban még nem használtunk, és teljesen átalakította számomra az autót. Remélem, ez jó előjel a hétvége további részére nézve.”

Charles Leclerc a Kínai Nagydíj óta először maradt alul csapattársával szemben egy körön. A monacói versenyző a hatodik rajthelyet szerezte meg, miután egyáltalán nem érezte komfortosan magát az autóban. „Ami engem illeti, őszintén szólva számítottam erre, nem éreztem kényelmesen magam a volán mögött. Valamiért nagyon-nagyon szenvedek a fékekkel. Ki kell vizsgálnunk, mi okozhatja, és megpróbálunk megoldást találni szombatra, máskülönben nagyon hosszú lesz a hétvége. Jelenleg úgy fordulok be a kanyarokba, hogy közben attól tartok, egyenesen továbbcsúszom.”

„Most ez a legnagyobb problémám. Ezt leszámítva a kocsi valójában egészen jól működik. Lewis elképesztően gyors ezen a hétvégén, az én oldalamon azonban még dolgozni kell azon, hogy jobban érezzem magam fékezésnél. Remélem, sikerül fordítanunk a helyzeten szombatra. Van egy egészen jó elképzelésünk arról, mi a gond, az már más kérdés, lesz-e rá megoldás szombatra. Igyekszünk a lehető legjobban kezelni a helyzetet, meglátjuk, mire megyünk.”