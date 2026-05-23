Nemzeti Sportrádió

Hamilton szárnyalt, Leclerc a fékekkel küszködött Montrealban

H. L.H. L.
2026.05.23. 14:35
Hamilton egyelőre jól érzi magát Montrealban (Fotó: AFP)
Címkék
F1 Charles Leclerc Formula–1 sprintidőmérő Lewis Hamilton Kanadai Nagydíj
A Formula–1-es Ferrari a harmadik rajtsort szerezte meg a Kanadai Nagydíj sprintidőmérőjén. Házon belül ezúttal a szimulátort szándékosan kerülő Lewis Hamilton zárt előrébb, aki már az első perctől kezdve jól érezte magát az autóban, nem úgy, mint csapattársa, Charles Leclerc, aki rendkívül küszködik a fékekkel.

A Ferrari Miamiban visszaesni látszott, de bízott benne, hogy Kanadában többet hozhat ki a csomagjából. A csapat és különösen a szimulátort ezúttal messziről elkerülő Lewis Hamilton egyértelműen magabiztosabbnak tűnt, és a szabadedzésen megszerzett harmadik hely után egészen az SQ3-ig harcban volt a legjobb pozíciókért. A hétszeres világbajnok az első szakaszban a leggyorsabb volt, a másodikban szétválasztotta a két Mercedest, a végére azonban eltűnt a lendülete, és a két McLaren mögött az ötödik helyre kvalifikálta magát.

„Jó ideje a mostani volt a legjobb időmérős teljesítményünk. A mérnökeink remek munkát végeztek a beállításokkal, az autó már a szabadedzés elejétől fogva fantasztikusnak érződött. Csak apróbb változtatásokat végeztünk a sprintkvalifikáció előtt. Az SQ1 és az SQ2 jól alakult, de aztán nem tudom, a többiek talán jobban fel tudták tekerni… Egyszerűen örülök, hogy harcban vagyok. Nagyon élveztem. Egyáltalán nem használtam a szimulátort, és most éreztem a legjobban magam az egész évben, szóval lehet, hogy számomra ez jelenti a helyes irányt.”

„Az elmúlt hetekben nagyon keményen dolgoztunk, alaposan áttekintettük az adatokat, és sokkal hasznosabbnak éreztem ezt az időszakot. Egyrészt teljes mértékben az edzésre tudtam összpontosítani, nem vonta el semmi a figyelmemet, másrészt aprólékosan átnéztük az autó viselkedését, a stabilitást, a kanyarban mutatott, valamint a mechanikus egyensúlyt. Olyan beállítást választottam, amit korábban még nem használtunk, és teljesen átalakította számomra az autót. Remélem, ez jó előjel a hétvége további részére nézve.”

Charles Leclerc a Kínai Nagydíj óta először maradt alul csapattársával szemben egy körön. A monacói versenyző a hatodik rajthelyet szerezte meg, miután egyáltalán nem érezte komfortosan magát az autóban. „Ami engem illeti, őszintén szólva számítottam erre, nem éreztem kényelmesen magam a volán mögött. Valamiért nagyon-nagyon szenvedek a fékekkel. Ki kell vizsgálnunk, mi okozhatja, és megpróbálunk megoldást találni szombatra, máskülönben nagyon hosszú lesz a hétvége. Jelenleg úgy fordulok be a kanyarokba, hogy közben attól tartok, egyenesen továbbcsúszom.”

„Most ez a legnagyobb problémám. Ezt leszámítva a kocsi valójában egészen jól működik. Lewis elképesztően gyors ezen a hétvégén, az én oldalamon azonban még dolgozni kell azon, hogy jobban érezzem magam fékezésnél. Remélem, sikerül fordítanunk a helyzeten szombatra. Van egy egészen jó elképzelésünk arról, mi a gond, az már más kérdés, lesz-e rá megoldás szombatra. Igyekszünk a lehető legjobban kezelni a helyzetet, meglátjuk, mire megyünk.”

Kapcsolódó tartalom

Russell: Egy pillanatig sem kételkedtem magamban

Antonelli egy elrontott körrel 68 ezreddel maradt le a pole pozícióról Montrealban.

„Jobban rajtolunk, mint a Ferrarik” – Piastri bízik az előrelépésben

Norris: Nagyon elégedett vagyok a 3. hellyel. Valójában kifejezetten jó eredmény, kellemes meglepetés.

KANADAI NAGYDÍJ, A SPRINTIDŐMÉRŐ VÉGEREDMÉNYE

  1.George RussellbritMercedes1:12.965átlag: 215.166 km/ó
  2.Kimi AntonelliolaszMercedes1:13.0330.068 mp h.
  3.Lando NorrisbritMcLaren-Mercedes1:13.2800.315
  4.Oscar PiastriausztrálMcLaren-Mercedes1:13.2990.334
  5.Lewis HamiltonbritFerrari1:13.3260.361
  6.Charles LeclercmonacóiFerrari1:13.4100.445
  7.Max VerstappenhollandRed Bull-Ford1:13.5040.539
  8.Isack HadjarfranciaRed Bull-Ford1:13.6050.640
  9.Arvid LindbladbritRacing Bulls-Ford1:13.7370.772
10.Carlos SainzspanyolWilliams-Mercedes1:14.5361.571
11.Nico HülkenbergnémetAudi1:14.5951.569
12.Gabriel BortoletobrazilAudi1:14.6271.601
13.Franco ColapintoargentinAlpine-Mercedes1:14.7021.676
14.Esteban OconfranciaHaas-Ferrari1:14.9281.902
15.Oliver BearmanbritHaas-Ferrari1:15.3052.279
16.Fernando AlonsospanyolAston Martin-Hondaidő nélkül
17.Sergio PérezmexikóiCadillac-Ferrari1:16.0022.113
18.Lance StrollkanadaiAston Martin-Honda1:16.3542.465
19.Pierre GaslyfranciaAlpine-Mercedes1:16.6422.753
20.Valtteri BottasfinnCadillac-Ferrari1:16.8662.977
21.Alexander AlbonthaiföldiWilliams-Mercedesidő nélkül 
22.Liam Lawsonúj-zélandiRacing Bulls-Fordidő nélkül 

 

AZ ELSŐ KÉT SZAKASZ VÉGEREDMÉNYE

1. SZAKASZ2. SZAKASZ
1.Hamilton1:13.8891.Russell1:13.026
2.Antonelli1:14.0102.Hamilton1:13.465
3.Verstappen1:14.0283.Antonelli1:13.551
4.Norris1:14.2654.Leclerc1:13.554
5.Lindblad1:14.5175.Piastri1:13.858
6.Hadjar1:14.5416.Norris1:13.957
7.Piastri1:14.6657.Lindblad1:14.140
8.Russell1:14.7728.Hadjar1:14.239
9.Leclerc1:15.0069.Verstappen1:14.412
10.Colapinto1:15.48410.Sainz1:14.547
11.Sainz1:15.50011.Hülkenberg1:14.595
12.Hülkenberg1:15.67312.Bortoleto1:14.627
13.Ocon1:15.76013.Colapinto1:14.702
14.Alonso1:15.76014.Ocon1:14.928
15.Bortoleto1:15.80115.Bearman1:15.305
16.Bearman1:15.87216.Alonsoidő nélkül
17.Pérez1:16.002  
18.Stroll1:16.354  
19.Gasly1:16.642  
20.Bottas1:16.866  
21.Albonidő nélkül  
22.Lawsonidő nélkül  
55. KANADAI NAGYDÍJ
MÁJUS 22., PÉNTEK
Szabadedzés1. Antonelli 1:13.402
SprintidőmérőA 1. Russell 1:12.965
MÁJUS 23., SZOMBAT
Sprintverseny18.00–19.00
Időmérő22.00–23.00
MÁJUS 24., VASÁRNAP
A verseny (70 kör, 305.27 km) rajtja22.00
KÖVETKEZŐ VERSENYEK
Monacói Nagydíj, Monte-Carlojúnius 7., 15.00
Katalán Nagydíj, Barcelonajúnius 14., 15.00
Osztrák Nagydíj, Spielbergjúnius 28., 15.00


 

F1 Charles Leclerc Formula–1 sprintidőmérő Lewis Hamilton Kanadai Nagydíj
Legfrissebb hírek

F1, Kanadai Nagydíj, sprintverseny

F1
3 perce

„Jobban rajtolunk, mint a Ferrarik” – Piastri bízik az előrelépésben

F1
3 órája

Max Verstappen: Maradok a Formula–1-ben

F1
4 órája

Russell: Egy pillanatig sem kételkedtem magamban

F1
5 órája

Russell megállította Antonellit Montrealban – a Mercedesé az első sor a sprintidőmérőn

F1
18 órája

Antonelli és a Mercedes mindenki előtt; Albon mormotával ütközött a meghosszabbított montreali edzésen

F1
21 órája

Alonso: Én vagyok a legjobb. Semmit sem kell bizonyítanom

F1
Tegnap, 14:48

„Teljes baromság az egész!” – Ocon kifakadt a kirúgásáról szóló pletykák miatt

F1
Tegnap, 10:33
Ezek is érdekelhetik