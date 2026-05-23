A páncélozott elméjű játékos útja a futballtörténeti csúcsra – portré Joao Cancelóról

A katalánok 31 éves portugál védője, Joao Cancelo lett a futballvilág első labdarúgója, aki négy nagy európai bajnokságban – az olasz a Serie A-ban, az angol Premier League-ben, a német Bundesligában és most a spanyol La Ligában – is bajnoki címet ünnepelhetett.

Ez a teljesítmény önmagában is a legnagyobbak közé emelné a modern kor egyik legsokoldalúbb szélső hátvédjét. A csillogó trófeák és az elit klubokban eltöltött időszak mögött azonban egy drámai, megrázó és nagyon is emberi élettörténet húzódik meg, amely alapjaiban alakította át az egykor impulzív futballista személyiségét. Cancelo élettörténete ugyanis nem csupán a taktikai zsenialitásról szól, hanem a gyász feldolgozásáról, a megtörhetetlen családi kötelékekről és egy olyan mentális pajzsról, amelyet maga az élet edzett acélossá.

Joao Cancelo labdarúgáshoz fűződő kapcsolata a Tejo folyó déli partján fekvő iparvárosban, Barreiróban kezdődött. Az anyai nagyszülők házának közvetlen szomszédságában elterülő park jelentette neki az első igazi játékteret. Itt sajátította el a futball alapjait, miközben a családja keményen küzdött a mindennapi megélhetésért. Cancelóék finoman szólva sem ismerték a jómódot: édesanyja, Filomena három különböző munkahelyen dolgozott takarítónőként, hogy ki tudják fizetni a szerény albérletet, míg édesapja építőmunkásként Svájcban vállalt munkát, és évente mindössze néhány alkalommal, egy-egy hónapra tudott hazalátogatni a családjához. Cancelo az első 16 évét ebben a szoros, többgenerációs környezetben töltötte, amelyben a hit és a kemény munka jelentette az egyetlen követendő mintát.

Bár a tehetsége korán utat tört magának – a helyi Barreirense csapatától hamar a Benfica híres seixali akadémiájára került –, a fiatal Cancelo ekkor még nem vette komolyan a labdarúgást. Az utánpótlásévek alatt olyan – később szintén befutó – játékosokkal nevelkedett egy korosztályban, mint Bernardo Silva vagy Ricardo Horta, ám a szakemberek még úgy látták, a képességei ellenére hiányzik belőle az az elszántság, ami a profivá váláshoz szükséges. Ő maga egy későbbi interjúban elismerte: a tehetségére hagyatkozott, de nem fektetett be annyi munkát, amennyit a futball megkövetelt volna.

A tragédia, amely mindent megváltoztatott

2013. január 5. hajnalán Joao Cancelo élete egyetlen másodperc alatt omlott össze. A családjával a lisszaboni repülőtérről tartott hazafelé, miután kitették édesapjukat a svájci járathoz, amikor az autójuk lesodródott az útról. A szörnyű autóbalesetben öccse, Pedro megsérült, imádott édesanyja, Filomena viszont életét vesztette.

A mindössze 18 éves Joao hirtelen egy mély depresszióba süllyedő édesapa és egy tízéves kisöcs mellett találta magát. A kamaszkornak drasztikus hirtelenséggel szakadt vége, Cancelónak a család új oszlopává és fenntartójává kellett válnia. Ez a töréspont hozta el a fordulatot a sportolói karrierjében is. A futball már nem csupán időtöltés volt, hanem az egyetlen menekülési útvonal és eszköz a családja megmentésére. Az édesanyja elvesztése feletti gyász és a felelősség súlya vértezte fel azzal „páncélozott elmével”, amelyről évekkel később beszélt Pedro Pinto „1 para 1” című podcastjében, és amely képessé tette a legkeményebb nyomás elviselésére is.

Cancelo a mai napig édesanyja emlékének ajánlja minden sikerét. Filomena arcképe és neve a karjára tetoválva emlékezteti őt arra a hitre és állhatatosságra, amit tőle tanult. Amikor hazatér Portugáliába, az első útja mindig a temetőbe vezet, hogy beszélgessen az anyjával, mert ez az a rituálé, amely megadja neki a belső békét és a mentális stabilitást.

Európa meghódítása és a kenyértörés

Cancelo a tragédiát követő 2013–2014-es idényben mutatkozott be a Benfica felnőttcsapatában a Gil Vicente elleni Ligakupa-meccsen, majd az idényzáró, tét nélküli szuperrangadón, a Porto ellen a bajnokságban is. Bár Jorge Jesus vezetőedző bajnoki aranyérmet akasztott a nyakába, a lisszaboniaknál nem tudott meghatározó szerepet betölteni. 2014 nyarán a Valencia elvitte kölcsönbe, igaz, a Mestallában töltött első éve nem volt zökkenőmentes, mert a poszt akkori tulajdonosa, a rutinos Antonio Barragán mögött jobbára a kispadot koptatta, és a klub 42 tétmérkőzéséből mindössze tizenhármon kapott lehetőséget. A Valencia 2015-ben így is végleg megvette a játékjogát 15 millió euróért, Cancelo „páncélozott elméje” pedig működésbe lépett: a következő idényben 39 mérkőzést játszott, három góllal és négy gólpasszal segítve az átalakuló spanyol csapatot. Jóllehet, a Valencia csak a tabella közepéig jutott, Cancelo játéka felkeltette az olasz elit érdeklődését.

A 2017–2018-as évadot kölcsönben az Internél töltötte, amelyben stabil teljesítményt nyújtott, de a milánóiak anyagi okból nem éltek az opciós jogukkal. Ezt a lehetőséget használta ki a Juventus, amely 2018 nyarán 40 millió eurót fizetett érte – éppen azelőtt, hogy Cristiano Ronaldo leigazolásával felrobbantotta volna a transzferpiacot. Az „öreg hölgy” színeiben Cancelo azonnal alapember lett, és Massimiliano Allegri irányítása alatt megszerezte élete első topligás bajnoki címét a Serie A-ban.

A torinói sikerek után Josep Guardiola, a Manchester City menedzsere személyesen szorgalmazta Cancelo leigazolását. A klub 2019 nyarán 65 millió eurót áldozott a megszerzésére, amivel a Premier League egyik legdrágább védőjévé vált. Bár az első idénye ráment beilleszkedésre – a City a Liverpool mögött a második helyen végzett a Premier League-ben –, a következő három évben Cancelo Guardiola taktikai rendszerének egyik legfontosabb láncszemévé vált.

Az úgynevezett „inverz szélső hátvéd” posztját tökélyre fejlesztette: névlegesen a védelem szélén szerepelt, de labdabirtoklásnál belépett a középpályára, irányította a játékot, gólpasszokat adott, és kulcsszerepet játszott a City három egymást követő PL-sikere, valamint 2023-as Bajnokok Ligája-győzelme elérésében.

A sikerszéria azonban hirtelen véget ért. Cancelo szókimondó, impulzív és érzelmes személyisége 2023 januárjában, a katari világbajnokság után nyíltan megütközött Guardiola szigorú autoritásával. Egy éles szakmai vita után a spanyol menedzser egyértelművé tette, hogy nem tart igényt rá. Cancelo nem teketóriázott, azonnal a Bayern Münchenhez igazolt kölcsönbe. Bár a bajor kaland rövidre sikerült, arra tökéletesen elég volt, hogy májusban megnyerje a Bundesligát, miközben Angliában is megkapta az aranyérmet a Cityben lejátszott meccsei után.

Szaúdi csalódástól a barcelonai csúcsig

A Guardiolával történt szakítást követően a Manchester Cityhez nem térhetett vissza, és ugyan a Bayern után gyermekkori álomcsapata, az FC Barcelona vitte el kölcsönbe, a katalánoknál trófea nélkül zárta az idényt, ráadásul a klub nem szerződtette véglegesen, így ismét megoldást kellett találnia a hogyan továbbról. Kapóra jött, hogy a Közel-Kelet egyik leggazdagabb klubja, az Al-Hilal 25 millió euróért hajlandó volt kivásárolni a szerződéséből, a szaúdi időszak azonban sportszakmai szempontból kudarcot hozott: Cancelo nehezen viselte a trófeamentes időszakot, és a királyság frissen felfuttatott ligájának színvonalával sem volt megelégedve. Amikor eljött a lehetőség, a hátvéd mindent megtett, hogy visszatérjen Európába, méghozzá ismét a Barcelonához.

A Hansi Flick vezette gránátvörös-kékek idén januárban négymillió eurós kölcsönvételi díj ellenében megszerezték a portugált, akinek érkezése éppen azt a stabilizáló tényezőt jelentette, amely hiányzott a védelemből. A Real Madrid elleni sorsdöntő, májusi el Clásicón nyújtott magabiztos játéka, és a csapat 2–0-s győzelme végleg feltette a koronát a pályafutására.

Joao Cancelo bebizonyította, hogy a modern labdarúgásban a taktikai érettség mellett a mentális erő a legnagyobb fegyver. Egy olyan játékos portréja ez, aki a legmélyebb családi tragédiából felállva, az édesanyjától kapott hitre támaszkodva építette fel karrierjét, amelyhez foghatót még nem látott a futballvilág.

(A cikk a Nemzeti Sport szombati melléklete, a Képes Sport 2026. május 23-i lapszámában jelent meg.)