NBA: öt csapatból áll össze a legjobban védekezők idei álomötöse

2026.05.23. 14:02
Nem könnyű a gyűrű közelébe férkőzni, ha Victor Wembanyama magasodik előtted (Fotó: Getty Images)
NBA Victor Wembanyama Chet Holmgren
A korábban az idény legjobban védekező játékosának megválasztott Victor Wembanyama (San Antonio), valamint Chet Holmgren (Oklahoma), Ausar Thompson (Detroit), Rudy Gobert (Minnesota) és Derrick White (Boston) alkotja az idény legjobban védekező ötösét az észak-amerikai profi kosárlabda-bajnokságban (NBA) – derült ki a magyar idő szerint szombat hajnali eredményhirdetéskor.

A voksoláson egyedül Victor Wembanyama érdemelte ki mind a száz részt vevő szakírónál az első csapatba (All-Defensive First Team) szóló szavazatot.

A második ötösbe Scottie Barnes (Toronto), Cason Wallace (Oklahoma), Bam Adebayo (Miami), OG Anunoby (New York) és Dyson Daniels (Atlanta) került be. 

