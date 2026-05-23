Max Verstappen: Maradok a Formula–1-ben

2026.05.23. 13:31
Max Verstappen szerint nem tökéletes a helyzet az F1-ben, de jó irányba haladnak a dolgok (Fotó: Getty Images)
Nem tervezi távozását a Formula–1-ből a négyszeres világbajnok holland Max Verstappen, aki jövőre is a száguldó cirkuszban versenyezne.

„Természetesen. Hacsak nem történik valami őrült, rendkívüli dolog, de nem számítok ilyesmire” – válaszolta a De Telegraaf azon kérdésére a Red Bull pilótája, hogy marad-e a Formula–1-ben.

„Bízom benne, hogy mindenki tartja a szavát, de megerősíthetem, maradok az F1-ben” – tette hozzá Max Verstappen.

A 28 éves klasszis korábban nem zárta ki annak a lehetőségét, hogy távozik a sorozatból, mert nem volt kibékülve a szabályváltoztatásokkal – az elektromos erőforrások felhasználásának arányával –, de véleménye szerint ugyan még nem tökéletes a helyzet, jó irányba haladnak a dolgok.

A Kanadai Nagydíjon szereplő Verstappen múlt héten a Nürnburgringen vett részt egy 24 órás GT-versenyen, csapatával azonban egy műszaki hiba miatt nem volt esélye a győzelemre.

 

