Max Verstappen: Maradok a Formula–1-ben

„Természetesen. Hacsak nem történik valami őrült, rendkívüli dolog, de nem számítok ilyesmire” – válaszolta a De Telegraaf azon kérdésére a Red Bull pilótája, hogy marad-e a Formula–1-ben.

„Bízom benne, hogy mindenki tartja a szavát, de megerősíthetem, maradok az F1-ben” – tette hozzá Max Verstappen.

A 28 éves klasszis korábban nem zárta ki annak a lehetőségét, hogy távozik a sorozatból, mert nem volt kibékülve a szabályváltoztatásokkal – az elektromos erőforrások felhasználásának arányával –, de véleménye szerint ugyan még nem tökéletes a helyzet, jó irányba haladnak a dolgok.

A Kanadai Nagydíjon szereplő Verstappen múlt héten a Nürnburgringen vett részt egy 24 órás GT-versenyen, csapatával azonban egy műszaki hiba miatt nem volt esélye a győzelemre.