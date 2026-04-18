Női vízilabda ob I: szegedi siker a Győr ellen

NŐI VÍZILABDA OB I

Alsóház. 7. forduló

Szegedi VE Goodwill Pharma Fortacell–GYVSE-Uni Győr 11–9 (4–1, 4–3, 2–4, 1–1)

G: Felkai 5, Baksa B., Bódi, Botka, Cuk M., Mihály, Tátrai Sz., ill. Lendvai, Rádli 2-2, Csernus, Petik, Sunabe, Svec, Szedlák

KSI SE–Semmelweis OSC 15–10 (3–4, 6–3, 4–1, 2–2)

G: Kemény A. 4, Forster, Péter 3-3, Tóth Zs 2, Bozsó, Deák, Dimitrovics, ill. Nagy J. 4, Irmes R., Szücs G. 2-2, Kátai-Benedek, Vaszari

Valdor-Szentes–Tatabányai VSE 17–10 (4–3, 4–2, 4–3, 5–2)

G: Varga V. 5, Rácz O. 4, Dömsödi Döníz, Furák-Szabovik, Molnár D. 2-2, Korom, Mácsai K., ill. Orbán B., Zink 4-4, Zantleitner 2

Az állás: 1. Győr 19 (8), 2. Szeged 18 (7), 3. KSI 15 (8), 4. Szentes 11 (8), 5. SE OSC 3 (7), 6. Tatabánya 3 (8)

Azonos pontszám esetén az egymás elleni eredmény dönt.