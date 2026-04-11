Továbbra is veretlen a Debrecen a férfi vízilabda ob I alsóházában
FÉRFI VÍZILABDA OB I
ALSÓHÁZ, 6. FORDULÓ
KSI SE–Debreceni VSE-Master Good 9–9 (0–2, 3–3, 4–2, 2–2) – ötméteresekkel 4–5
Gólszerző: Csendes 4, Kósi-Kelly, Rabb B., Fülöp D., Szűcs L., Irmes, ill. Gluhaic 2, Kis F. 2, Vidovenyecz 2, Macsi P., Mihov, Tőzsér
ELTE BEAC–Kaposvári VK 8–22 (1–6, 1–5, 2–6, 4–5)
Gólszerző: Bárd A. 2, Horváth Attila 2, Bárd Á., Goschi, Herczeg, Németh B., ill. Baj 4, Berta 4, Gaszt 2, Hárai 2, Juhász-Szelei 2, Takács K. 2, Bede, Dőry, Pellei K., Szabó Gergő, Vadas, Vindisch
UVSE–PVSK-Mecsek Füszért 21–7 (4–2, 5–1, 5–2, 7–2)
Gólszerző: Gál M. 5, Korbán 3, Hegedűs Cs. 3, Korbács 2, Kovács Kevin 2, Kovács Levente 2, Prinz, Budai I., Fülöp B., Hegedűs Z., ill. Kókai 2, Arató, Mészáros B., Lajkó, Matesz, Rusai
Április 22-én játsszák
19.00: PannErgy-Miskolci VSC–Metalcom Szentes
Az állás
1. Debrecen 17 pont (6 mérkőzés)
2. Kaposvár 12 pont (6)
3. UVSE 12 pont (6)
4. Szentes 9 pont (5)
5. KSI 7 pont (6)
6. Miskolc 5 pont (5)
7. Pécs 4 pont (6)
8. BEAC 3 pont (6)
NŐI VÍZILABDA OB I
ALSÓHÁZ, 8. FORDULÓ
Tatabánya–KSI SE 6–13 (2–4, 2–4, 1–2, 1–3)
Gólszerző: Zink 3, Perjési, Orbán B., Tordai, ill. Péter 3, Kiss Kamilla 2, Dimitrovics 2, Szopori 2, Deák Zs., Binder, Kemény A., Szalai Sz.
Az állás
1. Győr 16 pont (6 mérkőzés)
2. Szeged 15 pont (6)
3. KSI 12 pont (7)
4. Szentes 8 pont (6)
5. SE OSC 3 pont (6)
6. Tatabánya 3 pont (7)