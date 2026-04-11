Továbbra is veretlen a Debrecen a férfi vízilabda ob I alsóházában

VARGA BALÁZS
2026.04.11. 22:35
Maroje Gluhaic háromszor vette be a KSI kapuját (Fotó: Nagy Anita/DVSE)
A férfi vízilabda ob I alsóházi rájátszásában a Debrecen megőrizte veretlenségét, miután ötméteresekkel legyőzte a KSI-t, a Kaposvár és az UVSE viszont simán nyert. A női ob I alsóházában a KSI győzött magabiztosan Tatabányán.

FÉRFI VÍZILABDA OB I
ALSÓHÁZ, 6. FORDULÓ
KSI SE–Debreceni VSE-Master Good 9–9 (0–2, 3–3, 4–2, 2–2) – ötméteresekkel 4–5
Gólszerző: Csendes 4, Kósi-Kelly, Rabb B., Fülöp D., Szűcs L., Irmes, ill. Gluhaic 2, Kis F. 2, Vidovenyecz 2, Macsi P., Mihov, Tőzsér
ELTE BEAC–Kaposvári VK 8–22 (1–6, 1–5, 2–6, 4–5)
Gólszerző: Bárd A. 2, Horváth Attila 2, Bárd Á., Goschi, Herczeg, Németh B., ill. Baj 4, Berta 4, Gaszt 2, Hárai 2, Juhász-Szelei 2, Takács K. 2, Bede, Dőry, Pellei K., Szabó Gergő, Vadas, Vindisch
UVSE–PVSK-Mecsek Füszért 21–7 (4–2, 5–1, 5–2, 7–2)
Gólszerző: Gál M. 5, Korbán 3, Hegedűs Cs. 3, Korbács 2, Kovács Kevin 2, Kovács Levente 2, Prinz, Budai I., Fülöp B., Hegedűs Z., ill. Kókai 2, Arató, Mészáros B., Lajkó, Matesz, Rusai
Április 22-én játsszák
19.00: PannErgy-Miskolci VSC–Metalcom Szentes

Az állás
1. Debrecen 17 pont (6 mérkőzés)
2. Kaposvár 12 pont (6)
3. UVSE 12 pont (6)
4. Szentes 9 pont (5)
5. KSI 7 pont (6)
6. Miskolc 5 pont (5)
7. Pécs 4 pont (6)
8. BEAC 3 pont (6)

NŐI VÍZILABDA OB I
ALSÓHÁZ, 8. FORDULÓ
Tatabánya–KSI SE 6–13 (2–4, 2–4, 1–2, 1–3)
Gólszerző: Zink 3, Perjési, Orbán B., Tordai, ill. Péter 3, Kiss Kamilla 2, Dimitrovics 2, Szopori 2, Deák Zs., Binder, Kemény A., Szalai Sz.

Az állás
1. Győr 16 pont (6 mérkőzés)
2. Szeged 15 pont (6)
3. KSI 12 pont (7)
4. Szentes 8 pont (6)
5. SE OSC 3 pont (6)
6. Tatabánya 3 pont (7)

 

Legfrissebb hírek

Női vízilabda BL: az FTC nyerte a „magyaros” rangadót, magabiztos előnyt szerzett az UVSE elleni visszavágóra

Vízilabda
2 órája

Női vízilabda Eurokupa: értékes döntetlent játszott a BVSC Barcelonában

Vízilabda
5 órája

Hosszú kihagyás várhat Keszthelyi Ritára

Vízilabda
2026.04.10. 15:53

Női vízilabda-vk: Keszthelyi és Tiba nélkül a magyar válogatott

Vízilabda
2026.04.09. 12:09

Kiütéses győzelmet aratott az FTC, bejutott a női vízilabda ob I döntőjébe

Vízilabda
2026.04.08. 20:31

Megmaradt a BVSC döntős álma a női vízilabda ob I-ben

Vízilabda
2026.04.07. 20:13

A görögök elleni egygólos sikerrel indított a magyar válogatott a férfi vízilabda-világkupán

Vízilabda
2026.04.06. 18:08

Vízilabda: az FTC előnyt szerzett az Eger ellen a női ob I elődöntőjében

Vízilabda
2026.04.04. 20:50
Ezek is érdekelhetik