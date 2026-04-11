Továbbra is veretlen a Debrecen a férfi vízilabda ob I alsóházában

FÉRFI VÍZILABDA OB I

ALSÓHÁZ, 6. FORDULÓ

KSI SE–Debreceni VSE-Master Good 9–9 (0–2, 3–3, 4–2, 2–2) – ötméteresekkel 4–5

Gólszerző: Csendes 4, Kósi-Kelly, Rabb B., Fülöp D., Szűcs L., Irmes, ill. Gluhaic 2, Kis F. 2, Vidovenyecz 2, Macsi P., Mihov, Tőzsér

ELTE BEAC–Kaposvári VK 8–22 (1–6, 1–5, 2–6, 4–5)

Gólszerző: Bárd A. 2, Horváth Attila 2, Bárd Á., Goschi, Herczeg, Németh B., ill. Baj 4, Berta 4, Gaszt 2, Hárai 2, Juhász-Szelei 2, Takács K. 2, Bede, Dőry, Pellei K., Szabó Gergő, Vadas, Vindisch

UVSE–PVSK-Mecsek Füszért 21–7 (4–2, 5–1, 5–2, 7–2)

Gólszerző: Gál M. 5, Korbán 3, Hegedűs Cs. 3, Korbács 2, Kovács Kevin 2, Kovács Levente 2, Prinz, Budai I., Fülöp B., Hegedűs Z., ill. Kókai 2, Arató, Mészáros B., Lajkó, Matesz, Rusai

Április 22-én játsszák

19.00: PannErgy-Miskolci VSC–Metalcom Szentes

Az állás

1. Debrecen 17 pont (6 mérkőzés)

2. Kaposvár 12 pont (6)

3. UVSE 12 pont (6)

4. Szentes 9 pont (5)

5. KSI 7 pont (6)

6. Miskolc 5 pont (5)

7. Pécs 4 pont (6)

8. BEAC 3 pont (6)

NŐI VÍZILABDA OB I

ALSÓHÁZ, 8. FORDULÓ

Tatabánya–KSI SE 6–13 (2–4, 2–4, 1–2, 1–3)

Gólszerző: Zink 3, Perjési, Orbán B., Tordai, ill. Péter 3, Kiss Kamilla 2, Dimitrovics 2, Szopori 2, Deák Zs., Binder, Kemény A., Szalai Sz.

Az állás

1. Győr 16 pont (6 mérkőzés)

2. Szeged 15 pont (6)

3. KSI 12 pont (7)

4. Szentes 8 pont (6)

5. SE OSC 3 pont (6)

6. Tatabánya 3 pont (7)