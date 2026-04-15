Nyolcgólos különbséggel verte az Egert a BVSC

V. H. L.V. H. L.
2026.04.15. 19:58
null
Fotó: BVSC-Zugló/Facebook
FTC-Telekom Waterpolo Semmelweis OSC BVSC-Manna ABC One Eger  Szolnoki Dózsa Közgép férfi vízilabda ob I EPS-Honvéd VasasPlaket Szegedi VE
A második negyedet három, a negyediket négygólos különbséggel nyerte meg saját uszodájában a BVSC az Eger ellen, így fölényes, 22–14-es győzelmet aratott a férfi vízilabda ob I felsőházi rájátszása 5. fordulójában.

Mészáros Mátyás és Szeghalmi Zsombor góljaival – előbbi kétszer, utóbbi egyszer talált be – hamar elhúzott 3–0-ra a BVSC a Szőnyi úton az Eger ellen, ám a vendégek hamar összeszedték magukat, így az első negyed végül egygólos hazai vezetéssel (6–5) zárult. A második felvonásban aztán még jobban rákapcsoltak a házigazdák – meg is nyerték három góllal, és az előnyüket az utolsó játékrészre is sikerült megtartaniuk. A negyedik etapban még egy lapáttal rá tudtak tenni az addigi teljesítményükre Varga Dániel tanítványai, és végül nagyon magabiztos, 22–14-es győzelmet arattak – a meccs legeredményesebb játékosa 5 góllal Mészáros Mátyás lett.

FÉRFI OB I
FELSŐHÁZ, 5. FORDULÓ
BVSC-Manna ABC–One Eger 22–14 (6–5, 5–2, 4–4, 7–3)
Szőnyi út, 100 néző. V: Petik, Kollár.
BVSC: Gyapjas V. – MÉSZÁROS M. 5, EKLER ZS. 3, Jansik D. 2, Batizi, Csapó, SZEGHALMI 3. Csere: Korom (kapus), DIVJÁK 3, Susiasvili 1, CSACSOVSZKY E. 2, Kovács P. 1, Bundschuh 1, Simon B. 1. Edző: Varga Dániel
EGER: Borbély – Mihál, RÁDLI 6, Hughes 1, Sári, SALAMON 2, SZALAI G. 3. Csere: Nagy K. (kapus), Biros V., Bright 1, Berényi, Rónai, Ádám E., Moldisz 1. Edző: Tóth Kálmán
Emberelőny-kihasználás: 17/9, ill. 9/5. Gólötméteresből: –, ill. /4/4. Kipontozódott: Rónai (19. p.), Moldisz (20. p.), Sári (25. p.), Ádám E. (28. p.), Simon B. (29. p.), Bundschuh (31. p.)

MESTERMÉRLEG
Varga Dániel: – Látszott, hogy a két hét szünet miatt nem állt össze sok minden a játékunkban. Az emberhátrányos teljesítményünk sem volt sikeres, a kapott gólok számát soknak tartom, de annak örülök, hogy sokat is szereztünk. A közeljövőben sűrű program vár ránk, ezt a lendületet és csapategységet kell továbbvinni.
Tóth Kálmán: – A BVSC jól csinálta a szoros emberfogást, a rájuk jellemző vegyes védekezést magas szinten űzte ezúttal is, amivel felőrölt minket. Az utolsó negyedben kinyílt az olló. Érzelmi hullámvasúton megyünk át a teljes idényben.

Később
19.30: VasasPlaket–EPS-Honvéd (Tv: M4 Sport)
20.00: FTC-Telekom Waterpolo–Szolnoki Dózsa 
20.00: Semmelweis OSC–Szegedi VE

 

