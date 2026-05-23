Vízilabda: Mészáros hatot vágott, az OSC fordított és nyert az Eger ellen

Vesztes párharcból érkezett az 7. helyért zajló csatába az OSC és az Eger, előbbi az előző fordulóban kiélezett küzdelemben maradt alul a Szegeddel szemben, utóbbinál a Vasas bizonyult jobbnak.

A Nyéki uszodában szombat este eleinte jobban „harapott” riválisánál az Eger, jóllehet, vissza szeretett volna vágni az OSC-nek a mostani idényben elszenvedett két vereségért. Noha az első két találat a hazaiaké lett, utána átvette az irányítást a vendégegyüttes, s 4–2-re elhozta az etapot.

Mészáros Csaba törte meg az OSC kilencperces gólcsendjét (3–4), a játékrész utolsó 30 másodpercében Sári András betalált, ezzel megőrizve a kétgólos vendégelőnyt a nagyszünetre (3–5).

A harmadik felvonásban is sokat, négy percet kellett várni az első találatra, ekkor Salamon Ferenc növelte tovább a különbséget. Ha az emberelőny-kihasználás nem is ment jól az OSC-nek, Mészáros a negyedben megítélt mindhárom ötméteressel élt, ezzel egyre zárkózott a hazai csapat (6–7).

Mészáros megszerezte az ötödik gólját is, egyenlített. Berényi Barnát kiállították brutalitásért, ezért négy percre emberhátrányba került az Eger. Nehezen viselte mindezt a klub háromszoros olimpiai bajnok, októberben leköszönő elnöke, Szécsi Zoltán, aki a lelátóról kiabálva, majd a medencetérből kivonulva fejezte ki nem tetszését: „Ezt szépen elintéztétek!” – mondta a játékvezetőknek.

Az eset miatt Mészáros újabb büntetőt dobhatott, ezúttal sem hibázott (8–7). Nagyot küzdöttek a vendégek, de nem tudták kihúzni újabb gól nélkül a négy percet, Varga Bence harmadjára is betalált. Érkezett azonban a válasz, Samuel Hughestól, ezzel életben tartva az Egert (9–8). Mindent megtettek a vendégek, mindhiába, az eredmény nem változott, az OSC tehát 9–8-as sikert ért el a hetedik helyért zajló párharc első mérkőzésén. Folytatás szerda este 8 órától Egerben.

VÍZILABDA

FÉRFI OB I

A 7. HELYÉRT, 1. MÉRKŐZÉS

Semmelweis OSC–One Eger 9–8 (2–4, 1–1, 3–2, 3–1)

Nyéki uszoda, 100 néző. V: Bereczki M., Tóth K.

OSC: FARKAS D. – Gál D., MÉSZÁROS CS. 6, VARGA B. 3, Tóth K., Simon S., Sedlmayer. Csere: Tátrai T., Török B., Klár, Hessels B., Hessels S., Illés H. Edző: Tóth László

EGER: BORBÉLY – Mihál 1, SALAMON F. 2, Hughes 2, SÁRI A. 3, Moldisz, Szalai G. Csere: Biros V., Klebovicz Z., Bright, Berényi B., Tomozi, Ádám E. Edző: Tóth Kálmán

Emberelőny-kihasználás: 12/2, ill. 9/4.

Gól – ötméteresből: 4/4, ill. 2/1.

Kipontozódott: Szalai G. (24. p.), Tomozi (31. p), Varga Bence (32. p)

Kiállítva (végleg, brutalitásért): Berényi B. (26. p.)

Az egyik fél második győzelméig tartó párharc állása: 1–0 az OSC javára

MESTERMÉRLEG

Tóth László: – Borzasztóan játszottunk, örülhetünk annak, hogy nagy nehezen nyertünk egy góllal. Nem koncentráltunk rendesen, magunknak csináltuk a problémákat, ennek a miértje egyelőre érthetetlen nekem. Tegyük hozzá azt is, hogy a végén négyperces emberelőnyünk volt, ami nagy előny. Ennél egészen biztos, hogy jobban kell játszanunk szerdán.

Tóth Kálmán: – Nehéz értékelni, mert vezettünk két-három góllal. Az utolsó negyedben kaptunk egy négyperces kiállítást, vissza kell nézni, hogy tényleg jogos volt-e. A rutinosabb játékosaink a parton voltak már, a fiataljaink meg úgy tudtak teljesíteni a végjátékban, ahogyan teljesítettek, le a kalappal előttük, mert jó játék volt.



