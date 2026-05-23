Vízilabda: Mészáros hatot vágott, az OSC fordított és nyert az Eger ellen

KRASZNAI BENCE
2026.05.23. 21:22
Fotó: FB/Semmelweis OSC
One Eger Semmelweis OSC OSC férfi vízilabda ob I
A Semmelweis OSC hazai medencében, parázs mérkőzésen 9–8-ra legyőztes szombat este a One Egert a férfi vízilabda ob I 7. helyért zajló párharcának nyitó mérkőzésén.

Vesztes párharcból érkezett az 7. helyért zajló csatába az OSC és az Eger, előbbi az előző fordulóban kiélezett küzdelemben maradt alul a Szegeddel szemben, utóbbinál a Vasas bizonyult jobbnak. 

A Nyéki uszodában szombat este eleinte jobban „harapott” riválisánál az Eger, jóllehet, vissza szeretett volna vágni az OSC-nek a mostani idényben elszenvedett két vereségért. Noha az első két találat a hazaiaké lett, utána átvette az irányítást a vendégegyüttes, s 4–2-re elhozta az etapot. 

Mészáros Csaba törte meg az OSC kilencperces gólcsendjét (3–4), a játékrész utolsó 30 másodpercében Sári András betalált, ezzel megőrizve a kétgólos vendégelőnyt a nagyszünetre (3–5).

A harmadik felvonásban is sokat, négy percet kellett várni az első találatra, ekkor Salamon Ferenc növelte tovább a különbséget. Ha az emberelőny-kihasználás nem is ment jól az OSC-nek, Mészáros a negyedben megítélt mindhárom ötméteressel élt, ezzel egyre zárkózott a hazai csapat (6–7).

Mészáros megszerezte az ötödik gólját is, egyenlített. Berényi Barnát kiállították brutalitásért, ezért négy percre emberhátrányba került az Eger. Nehezen viselte mindezt a klub háromszoros olimpiai bajnok, októberben leköszönő elnöke, Szécsi Zoltán, aki a lelátóról kiabálva, majd a medencetérből kivonulva fejezte ki nem tetszését: „Ezt szépen elintéztétek!” – mondta a játékvezetőknek. 

Az eset miatt Mészáros újabb büntetőt dobhatott, ezúttal sem hibázott (8–7). Nagyot küzdöttek a vendégek, de nem tudták kihúzni újabb gól nélkül a négy percet, Varga Bence harmadjára is betalált. Érkezett azonban a válasz, Samuel Hughestól, ezzel életben tartva az Egert (9–8). Mindent megtettek a vendégek, mindhiába, az eredmény nem változott, az OSC tehát 9–8-as sikert ért el a hetedik helyért zajló párharc első mérkőzésén. Folytatás szerda este 8 órától Egerben.

VÍZILABDA
FÉRFI OB I
A 7. HELYÉRT, 1. MÉRKŐZÉS
Semmelweis OSC–One Eger 9–8 (2–4, 1–1, 3–2, 3–1)
Nyéki uszoda, 100 néző. V: Bereczki M., Tóth K. 
OSC: FARKAS D. – Gál D., MÉSZÁROS CS. 6, VARGA B. 3, Tóth K., Simon S., Sedlmayer. Csere: Tátrai T., Török B., Klár, Hessels B., Hessels S., Illés H. Edző: Tóth László
EGER: BORBÉLY – Mihál 1, SALAMON F. 2, Hughes 2, SÁRI A. 3, Moldisz, Szalai G. Csere: Biros V., Klebovicz Z., Bright, Berényi B., Tomozi, Ádám E. Edző: Tóth Kálmán
Emberelőny-kihasználás: 12/2, ill. 9/4. 
Gól – ötméteresből: 4/4, ill. 2/1. 
Kipontozódott: Szalai G. (24. p.), Tomozi (31. p), Varga Bence (32. p) 
Kiállítva (végleg, brutalitásért): Berényi B. (26. p.)
Az egyik fél második győzelméig tartó párharc állása: 1–0 az OSC javára

MESTERMÉRLEG

Tóth László: – Borzasztóan játszottunk, örülhetünk annak, hogy nagy nehezen nyertünk egy góllal. Nem koncentráltunk rendesen, magunknak csináltuk a problémákat, ennek a miértje egyelőre érthetetlen nekem. Tegyük hozzá azt is, hogy a végén négyperces emberelőnyünk volt, ami nagy előny. Ennél egészen biztos, hogy jobban kell játszanunk szerdán.

Tóth Kálmán: – Nehéz értékelni, mert vezettünk két-három góllal. Az utolsó negyedben kaptunk egy négyperces kiállítást, vissza kell nézni, hogy tényleg jogos volt-e. A rutinosabb játékosaink a parton voltak már, a fiataljaink meg úgy tudtak teljesíteni a végjátékban, ahogyan teljesítettek, le a kalappal előttük, mert jó játék volt. 

 

