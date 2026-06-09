Nemzeti Sportrádió

Íme, a mieink kezdője: Markgráf Ákos személyében újabb újonc mutatkozik be

H. Á.H. Á.
2026.06.09. 17:48
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Markgráf Ákos (középen)
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Magyarország Markgráf Ákos kezdőcsapat magyar válogatott Kazahsztán
A magyar válogatott Kazahsztán ellen vívja idei negyedik felkészülési mérkőzését, amely előtt bő egy órával Marco Rossi kihirdette a mieink kezdőcsapatát, amelyben ezúttal is akad egy újonc: a Puskás Akadémia védője, Markgráf Ákos először szerepelhet a nemzeti tizenegyben.

VÁLOGATOTT FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
19.00: MAGYARORSZÁG–KAZAHSZTÁN (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
Debrecen, Nagyerdei Stadion. Vezeti: Pavle Ilics (Milan Sutulovics, Nikola Djorovics) – szerbek
Magyarország: Tóth Balázs – Osváth Attila, Willi Orbán, Markgráf Ákos, Callum Styles – Schäfer András, Vitális Milán – Redzic Damir, Szoboszlai Dominik, Tóth Alex – Varga Barnabás. Szövetségi kapitány: Marco Rossi
Kazahsztán: Temirlan Anarbekov – Alekszandr Mrinszkij, Szerhij Malij, Nuralj Alip, Jan Vorogovszkij – Dinmukhamed Karaman, Iszlambek Kuat, Ramazan Orazov – Makszim Szamorodov, Dasztan Szatbajev, Galimzsan Kanzsebek. Szövetségi kapitány: Talgat Bajszufinov

 

Magyarország Markgráf Ákos kezdőcsapat magyar válogatott Kazahsztán
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