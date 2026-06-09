Íme, a mieink kezdője: Markgráf Ákos személyében újabb újonc mutatkozik be

A magyar válogatott Kazahsztán ellen vívja idei negyedik felkészülési mérkőzését, amely előtt bő egy órával Marco Rossi kihirdette a mieink kezdőcsapatát, amelyben ezúttal is akad egy újonc: a Puskás Akadémia védője, Markgráf Ákos először szerepelhet a nemzeti tizenegyben.

VÁLOGATOTT FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

19.00: MAGYARORSZÁG–KAZAHSZTÁN (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

Debrecen, Nagyerdei Stadion. Vezeti: Pavle Ilics (Milan Sutulovics, Nikola Djorovics) – szerbek

Magyarország: Tóth Balázs – Osváth Attila, Willi Orbán, Markgráf Ákos, Callum Styles – Schäfer András, Vitális Milán – Redzic Damir, Szoboszlai Dominik, Tóth Alex – Varga Barnabás. Szövetségi kapitány: Marco Rossi

Kazahsztán: Temirlan Anarbekov – Alekszandr Mrinszkij, Szerhij Malij, Nuralj Alip, Jan Vorogovszkij – Dinmukhamed Karaman, Iszlambek Kuat, Ramazan Orazov – Makszim Szamorodov, Dasztan Szatbajev, Galimzsan Kanzsebek. Szövetségi kapitány: Talgat Bajszufinov Markgráf Ákos személyében ismét egy újonccal a kezdőben lép pályára a férfi A-válogatott.

Marco Rossi kezdő tizenegye Kazahsztán ellen! ⚽️🇭🇺-🇰🇿#magyarok #csakegyutt #HUNKAZ pic.twitter.com/NPbsLkUtfI — MLSZ (@MLSZhivatalos) June 9, 2026