A Pro Recco otthonában győzött az FTC pólócsapata a BL-ben, de ez nem volt elég a csoportelsőséghez

„MINDIG KÜLÖNLEGES CSATA a Recco–Fradi, de most azt fogalmaztam meg a meccs előtt, hogy nem ez lesz a legfontosabb Recco–Ferencváros a vízilabda történetében” – fogalmazott Nyéki Balázs vezetőedző az FTC hivatalos honlapjának a hétfői, genovai edzést követően. Mint mondta, sérültek, betegek is vannak – Dusan Mandics jó ideje küzd izomsérüléssel, Nagy Ákos a világkupa-selejtező előtt sérült meg, de Vigvári Vendel is hiányzott. Viszont kiemelte, a vk az ellenfél olasz válogatottjait is megterhelte, és az összeállítástól függetlenül győzni szeretnének.

Tíz gól született az első negyedben, Manhercz Krisztián brillírozott, négy lövésből négy góllal zárta az első felvonást – az FTC 6–4-re vezetett, ráerőltette akaratát az ellenfélre. A második negyed legalább olyan hideg zuhanyként érhette az olaszokat, mint a zöld-fehéreket a Komjádiban a 0–5-ös első felvonás – ötméteresből sem sikerült betalálni, Álvaro Granados az első negyedben még értékesített egyet, a másodikban azonban Vogel Soma védte a kísérletét. A korábban a Reccóval olasz bajnok Edoardo Di Somma svédcsavarral növelte négyre az FTC előnyét, Vismeg Zsombor remek centergólt lőtt Haverkampf Bence gólpasszából. A nagyszünet előtti utolsó percben Granadost visszaúszás közben kiállították, de nem vette észre, a vízben maradt – ötméterest fújtak ellene, ráadásul ki is pontozódott. Manhercz belőtte a büntetőt – 10–4-re vezetett a Fradi a félidőben. A népligetiek nagyon hatékonyak voltak emberelőnyben, míg az első félidőben az olaszok kilenc fórból egyet sem lőttek be. Már abban is lehetett reménykedni, hogy élre állhat a Fradi, ha nagyobb különbséggel nyer Genovában, mint a Recco Budapesten…

Az olaszok ekkor felnéztek az eredményjelzőre, és sebtében egy 3–0-s sorozattal kezdték a harmadik negyedet (a tizedik emberelőnyüket már kihasználták), Vámos Márton bombagóllal állította meg ideiglenesen a hazaiak rohamát. Egy perccel a felvonás vége előtt Jansik Szilárd találatával még mindig öttel vezetett az FTC (13–8), ám két gyors góllal felzárkóztak a vendéglátók.

És a végére is maradt puskaporuk: többször is feljöttek kettőre – Francesco Di Fulvio bombagólokkal jeleskedett, 45 másodperccel a vége előtt pedig ötméteresből talált be. Egy kimaradt ferencvárosi támadás után már az egyenlítésért támadhattak az olaszok, mégpedig hét a hat ellen, ám a középre tett labdát Miguel de Toro szedte össze, az addig is hatalmas gólokat lövő Fekete Gergő pedig a saját térfeléről ívelt az üres kapuba.

Nyéki Balázs csapata ezzel óriási lépést tett a négyes döntő felé, nem mellesleg története során először nyert a Pro Recco otthonában.

VÍZILABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA

NEGYEDDÖNTŐS KÖR, 4. FORDULÓ

Pro Recco (olasz)–FTC-Telekom Waterpolo 14–16 (4–6, 0–4, 6–3, 4–3)

Genova. V: Sztavridisz (görög), D. Gómez (spanyol)

PRO RECCO: Nicosia – Granados 1, DI FULVIO 5, Fondelli, Durík 1, Pavillard 1, Presciutti. Csere: Negri (kapus), CANNELLA 4, Iocchi, Buric, Condemi, IRVING 2, Cassia. Edző: Sandro Sukno

FTC: Vogel Soma – MANHERCZ K. 5, FEKETE G. 5, Vámos M. 1, De Toro, Jámbor, Argiropulosz. Csere: Lugosi, HAVERKAMPF 2, Di Somma 1, Varga V., Jansik Sz. 1, Vismeg Zs. 1. Edző: Nyéki Balázs

Emberelőny-kihasználás: 18/2, ill. 19/12

Kettősemberelőny-kihasználás: 1/1, ill. –

Gól – ötméteresből: 3/2, ill. 1/1

Kipontozódott: Varga V. (15. p.), Fondelli (15. p.), Granados (16. p.), Vismeg Zs. (24. p.), Jámbor (26. p.), Di Somma (26. p.), Cannella (28. p.)

MESTERMÉRLEG

Nyéki Balázs: – Hittünk a sikerben, bíztam a játékosokban. Úgy állítottuk össze a keretet, hogy hiányzások esetén is erős maradjon. Büszke vagyok a csapatra, hiszen minden Fradi–Recco csata presztízsértékű, és most, hogy tettünk egy nagy lépést a négyes döntő felé, fontos volt, hogy ne úgy utazzunk Máltára, hogy kétszer kikaptunk a Reccótól a csoportkörben. Nem dimenzionáljuk túl ezt a győzelmet, de szükségünk volt rá, hogy megmutassuk: itt vagyunk!

A másik mérkőzésen: Waspo Hannover (német)–Mladost Zagreb (horvát) 15–14