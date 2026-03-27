Harmadszor nyert az UVSE a férfi vízilabda ob I alsóházban

Az UVSE házigazdaként 14–12-re nyert a KSI SE ellen a férfi vízilabda-bajnokság alsóházi rájátszásának pénteki játéknapján.
Hegedűs Csanád öt, Gál Máté négy góllal járult hozzá az UVSE harmadik sikeréhez, a túloldalon Kiss Csanád háromszor talált be.
A Kaposvár házigazdaként 18–13-ra nyert a Pécs ellen. A somogyiaknál öten is három góllal zártak, a baranyaiaknál – akik egyszer sem vezettek a találkozón – Holl Gábor és Mészáros Bálint is négyszer talált a hálóba.
VÍZILABDA
FÉRFI OB I
ALSÓHÁZ, 4. FORDULÓ
UVSE-KSI SE 14–12 (2–3, 3–2, 3–2, 6–5)
Kaposvári VK–PVSK-Mecsek Füszért 18–13 (5–3, 4–1, 4–5, 5–4)
