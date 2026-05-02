Gólgazdag mérkőzésen döntős az FTC a férfi vízilabda ob I-ben

Az első negyed alapján úgy tűnt, jóval egyoldalúbb találkozó kerekedhet a Ferencváros és a Szolnok között a férfi vízilabda ob I elődöntőjében, de Nyéki Balázs csapata kézben tartotta a szombati mérkőzést, és egyetlen mérkőzéssel (6–0-val érkezett) eldöntötte a párharcot. Az FTC a második negyed közepén akadt csak meg egy kicsit, a vendégek – akiknél Kovács Gergő és Szabó II Bence lőtte a gólokat, bár előbbi ötméteresét Szakonyi Dániel kivédte az első negyedben – felzárkóztak 8–4-re, ám ezután újra beindult a Fradi-henger.

Villámgyors támadásokat vezettek a hazaiak, nemegyszer a kapusok, Szakonyi és a második félidőben védő Lévai Márton adta a gólpasszokat, remek centerezéseket is láthattak a nézők a Népligetben. A harmadik negyed hajrájában lett először tíz gól közte – a felvonás végén Nagy Ákos félpályás dudaszós gólt szerzett –, és a végső különbség is ennyi lett.

A címvédő Ferencváros sorozatban ötödször döntős az ob I-ben, és várja riválisát a szerdán kezdődő BVSC–Honvéd párharcban, amely 3–3-ra áll.

VÍZILABDA

FÉRFI OB I

ELŐDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS

FTC-Telekom–Szolnoki Dózsa 23–13 (7–1, 5–5, 7–3, 4–4)

Budapest, Népliget, 300 néző. Vezette: Kollár, Rubos

FTC: SZAKONYI – Argiropulosz 2, MANHERCZ K. 2, Mandics, Lugosi, VÁMOS M. 2, VISMEG ZS. 3. Csere: LÉVAI (kapus), Fekete G. 1, NAGY ÁKOS 4, Varga V. 2, DE TORO 4, Jansik Sz. 2, Haverkampf 1. Edző: Nyéki Balázs

SZOLNOK: Józsa – Bedő 2, KOVÁCS G. 4, Vámosi, Schmölcz 1, Kakstedter, Krasznai 1. Csere: NÁNAI (kapus), Zerinváry, Cseh M. 1, SZABÓ II BENCE 4, Simon D., Böröczky, Teleki. Edző: Hangay Zoltán

Emberelőny-kihasználás: 15/9, ill. 10/5

Gól – ötméteresből: 1/1, ill. 1/0

Kipontozódott: Vámosi (28. p.), Schmölcz (32. p.)

Az egyik fél hetedik pontjáig tartó párharc végeredménye: 9–0 az FTC javára

MESTERMÉRLEG

Nyéki Balázs: – Elértük a döntőt, le a kalappal a játékosok előtt, bár ez alapelvárás volt – olyan értelemben is magukért dolgoztak a játékosok, hogy kicsit több pihenőjük legyen. Harcos Szolnok ellen léptünk el az elején, de a Szolnok sosem adja fel, évek óta erőn felül teljesít. Néhány könnyebb gólt kaptunk, ám nagy kedvvel és magabiztosan támadtunk.

Hangay Zoltán: – Szerettem volna, hogy jobban beleálljunk a mérkőzésbe, az első negyedben nem ezt láttam viszont. Bármilyen védekezést próbáltunk, átlőttek minket a ferencvárosiak, de főleg elöl csináltunk nagyon szép dolgokat is. Néhány játékosom egyéni megoldása kifejezetten tetszett, és kiemelném a 2008-as születésű Nánai Marcellt, aki másfél negyedet védett fantasztikusan.

AZ 5–8. HELYÉRT, 1. MÉRKŐZÉSEK

Semmelweis OSC–Szegedi VE Goodwill Pharma Fortacell 11–10 (2–1, 2–4, 4–4, 3–1)

Budapest, Nyéki uszoda, 300 néző. Vezette: Kovács S., Varga M.

SE OSC: Farkas D. – Gál D. 2, MÉSZÁROS CS. 2, VARGA B. 2, Tóth K., Sziládi 1, SEDLMAYER 2. Csere: Tátrai T. Simon S., KLÁR 1, Hessels B. 1, Török B., Illés H. Edző: Tóth László

SZEGED: Danka – Gólya 1, BÓBIS B. 5, Horváth V., SÁNTA 1, Spitz 2, Pörge. Csere: Pető A. 1, Báthory, Doroszlai, Rajna, Nyíri B., Leinweber B. Edző: Kiss Csaba

Emberelőny-kihasználás: 9/4, ill. 10/5

Gól – ötméteresből: 1/1, ill. 1/1

Kipontozódott: Gólya (29. p.)

Az egyik fél hetedik pontjáig tartó párharc állása: 6–3 az SE OSC javára.

MESTERMÉRLEG

Tóth László: – Nehéz értékelni a mérkőzést, annyi minden történt. Megilletődötten kezdtünk, talán a tét miatt izgultuk el az elejét, de szerencsére átestek a fiúk a holtponton, és a végére kiküzdötték a győzelmet. Szeretnénk szerdán lezárni a párharcot, mindent megteszünk ezért, de nem lesz ez olyan egyszerű.

Kiss Csaba: – Jó kis meccs volt, ez a két csapat egész évben fej fej mellett haladt. Csak akkor van hiányérzetem, ha az eredményjelzőre tekintek, egygólos vereséget szenvedtünk, de amit a srácok beletettek a mérkőzésbe, az a hibákkal együtt elképesztő volt. Remélem, nyerünk Szegeden szerdán, és jövő szombaton visszatérhetünk ide.

VasasPlaket–One Eger 16–11 (4–3, 4–3, 5–3, 3–2)

Budapest, Komjádi uszoda, 50 néző. Vezette: Ercse, Sikter

VASAS: Mizsei – LAKATOS S. 2, Dala D. 1, Gyárfás T., Foszkolosz 1, SZALAI P. 3, BÁTORI 5. Csere: Csorba, Várnai 1, Gábor L., Gőgh 1, DJURDJICS 2, Ragács. Edző: Kovács Róbert

EGER: Borbély – Rádli 1, Berényi, HUGHES 2, Sári, Salamon F. 1, SZALAI G. 5. Csere: Szűcs H., Biros V., Rónai, Ádám E. 1, Mihál 1. Edző: Tóth Kálmán

Emberelőny-kihasználás: 18/7, ill. 14/5

Gól – ötméteresből: 2/2, ill. 1/1

Kipontozódott: Rádli (17. p.), Rónai (20. p.), Hughes (22. p.), Salamon F. (22. p.), Ragács (27. p.), Biros V. (32. p.)

Az egyik fél hetedik pontjáig tartó párharc végeredménye: 7–2 a Vasas javára

MESTERMÉRLEG

Kovács Róbert: – Felvettük az elénk dobott kesztyűt, amiből jól jöttünk ki. Elismerés a csapatomnak és Gőgh Benedeknek is az első ob I-es mérkőzéséhez, egyben a góljához is.

Tóth Kálmán: – Sajnos nem azzal a csapattal tudtunk kiállni, amellyel szerettünk volna. Ez elsősorban az érettségire felkészülés miatt történt, ugyanis öt játékosomat kellett ezért nélkülöznöm.