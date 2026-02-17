Nemzeti Sportrádió

Női vízilabda Eurokupa: újra kikapott, így már biztosan nem jut tovább a III. Kerület

K. Zs.K. Zs.
2026.02.17. 21:16
Fotó: III. Kerületi TVE Facebook
Címkék
A III. Kerületi TVE nem juthat negyeddöntőbe a női vízilabda Eurokupában, mivel kedden házigazdaként 13–5-re kikapott az olasz Pallanuoto Trieste-től a csoportkör ötödik játéknapján.

A két csapat novemberi mérkőzését az olaszok hazai környezetben 18–12-re megnyerték, és az óbudai csapat kedden annak tudatában szállt vízbe, hogy ha ismét kikap, biztosan lemarad a negyeddöntőről.

A hazaiak az első negyedben kétszer is vezettek, de a meccs folytatásában csupán három gólt szereztek, így a vártnál is súlyosabb vereséget szenvedtek.

A III. Kerület színeiben ezen a találkozón mutatkozott be Magyari Alda olimpiai bronzérmes, kétszeres világbajnoki ezüstérmes kapus, akinek a szerződése az idény végéig szól. Új csapata jövő szombaton a spanyol CN Catalunyát fogadja, amelytől decemberben 21–12-re kapott ki.

A B-csoportban a BVSC-Manna ABC százszázalékos két meccs után.

Női Eurokupa, csoportkör, D-csoport, 5. játéknap
III. Kerületi TVE–Pallanuoto Trieste (olasz) 5–13 (3–4, 1–4, 1–4, 0–1)
A magyar csapat gólszerzői: Ráski, Rajna 2-2, Tóth F. 1

Az állás: 1. Pallanuoto Trieste 9 pont (4 mérkőzés), 2. CN Catalunya (spanyol) 6 (3), 3. III. Kerületi TVE 0 (3)
A csoport első két helyezettje jut a negyeddöntőbe.

(MTI)
 

 

