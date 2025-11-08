Nemzeti Sportrádió

Győzelemmel kezdte a csoportkört a BVSC a női vízilabda Eurokupában

2025.11.08. 17:45
Fotó: Facebook/BVSC-Zugló Vízilabda Szakosztály
A BVSC 15–12-re legyőzte a vendég izraeli Hapoel Jokneam csapatát a női vízilabda Eurokupa csoportkörének 1. fordulójában, szombaton.

 

A mezőny legeredményesebb játékosa a vendégek csapatkapitánya, Sunit Sztrugo volt öt góllal. Hazai oldalon Pőcze Panna négyszer talált be.

A magyar csapat a következő fordulóban szabadnapos lesz, december 13-án vagy 14-én a görög Glifadát fogadja.

A negyeddöntőbe az első két helyezett jut.

NŐI VÍZILABDA
EUROKUPA
Csoportkör, 1. forduló, B-csoport:
BVSC-Manna ABC–Hapoel Jokneam (izraeli) 15–12 (5–2, 2–2, 3–4, 5–4)
A BVSC gólszerzői: Pőcze 4, Dömsödi 2, Mucsy 2, Lendvay 2, Dobi 2, Gorter 2, Tóth F.

 

