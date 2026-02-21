Harmadik sikerével negyeddöntős a BVSC a női vízilabda Eurokupában

Harmadik mérkőzését is megnyerte és már biztosan negyeddöntős a BVSC a női vízilabda Eurokupában: a zuglóiak a sorozat szombati játéknapján 19–12-re győztek az izraeli Hapoel Joqneam vendégeként.
A magyar csapatban Mucsy Anna Mandula és Lendvay Zoé is négy gólt szerzett.
A BVSC jövő szombaton a görög Glifada otthonában zárja a csoportkört.
VÍZILABDA
NŐI EUROKUPA
4. FORDULÓ
Hapoel Jokneam (izraeli)–BVSC-Manna ABC 12–19 (4–7, 1–3, 3–4, 4–5)
