Nemzeti Sportrádió

A BVSC-t is legyőzte, hibátlan maradt az FTC a női vízi ob I-ben

D. S. B.D. S. B.
Vágólapra másolva!
2025.11.05. 21:15
null
Gurisatti Gréta hármat lőtt, legyőzte a BVSC-t az FTC (Fotó: Balogh László)
Címkék
női vízilabda III. Kerületi TVE Győr vízilabda BVSC-Manna ABC KSI SE FTC-Telekom Eger vízilabda Szentes vízilabda női vízilabda ob I Szegedi VE
Megőrizte hibátlan mérlegét, és hatodik meccsét is megnyerte a címvédő FTC-Telekom, amely ezúttal hazai medencében győzött 15–11-re a BVSC-Manna ABC ellen a 6. fordulóban. A szerdai játéknapon a III. kerület a KSI elleni idegenbeli győzelemmel szerezte meg első sikerét, a Szeged alsóházi rangadón múlta felül a Szentest, míg az Eger Győrben nyert.

NŐI VÍZILABDA OB I
6. FORDULÓ
GYVSE-Uni Győr–One Eger 9–11 (1–3, 2–3, 3–2, 3–3)
KSI SE–III. Kerületi TVE 10–16 (4–3, 3–6, 0–4, 3–3)
Szegedi VE Goodwill Pharma Fortacell–Valdor Szentes 10–8 (3–1, 2–2, 4–2, 1–3)
FTC-Telekom–BVSC-Manna ABC 15–11 (3–1, 5–4, 3–2, 4–4)

 

női vízilabda III. Kerületi TVE Győr vízilabda BVSC-Manna ABC KSI SE FTC-Telekom Eger vízilabda Szentes vízilabda női vízilabda ob I Szegedi VE
Legfrissebb hírek

Női NB I: hárommal verte meg az újoncot a címvédő FTC

Labdarúgó NB I
5 órája

Női vízi ob I: izgalmas meccsen maradt hibátlan az UVSE

Vízilabda
Tegnap, 21:13

Osztrák hokiliga: sorozatban hatodszor kapott ki a Ferencváros

Jégkorong
2025.11.02. 20:09

Ötméteresekkel nyert otthon a Szeged a Szolnok ellen a férfi vízi ob I-ben

Vízilabda
2025.11.02. 18:43

A férfiak után az FTC női csapata is legyőzte az MTK-t az NB I-ben

Labdarúgó NB I
2025.11.02. 18:09

Női vízilabda ob I: az UVSE és a Dunaújváros is rangadót nyert

Vízilabda
2025.11.01. 12:22

Drámai körülmények között kapott ki a Fradi az osztrák hokiligában

Jégkorong
2025.10.31. 21:32

Férfi vízi BL: jól kezdett az FTC, és győzött a Brescia ellen idegenben

Vízilabda
2025.10.29. 21:50
Ezek is érdekelhetik