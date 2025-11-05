A BVSC-t is legyőzte, hibátlan maradt az FTC a női vízi ob I-ben

Megőrizte hibátlan mérlegét, és hatodik meccsét is megnyerte a címvédő FTC-Telekom, amely ezúttal hazai medencében győzött 15–11-re a BVSC-Manna ABC ellen a 6. fordulóban. A szerdai játéknapon a III. kerület a KSI elleni idegenbeli győzelemmel szerezte meg első sikerét, a Szeged alsóházi rangadón múlta felül a Szentest, míg az Eger Győrben nyert.

NŐI VÍZILABDA OB I

6. FORDULÓ

GYVSE-Uni Győr–One Eger 9–11 (1–3, 2–3, 3–2, 3–3)

KSI SE–III. Kerületi TVE 10–16 (4–3, 3–6, 0–4, 3–3)

Szegedi VE Goodwill Pharma Fortacell–Valdor Szentes 10–8 (3–1, 2–2, 4–2, 1–3)

FTC-Telekom–BVSC-Manna ABC 15–11 (3–1, 5–4, 3–2, 4–4)