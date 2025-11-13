A Szolnok kikapott hazai környezetben a Barcelonától, a BVSC győzött Montenegróban a férfi vízilabda Eurokupában

Amilyen szomorkás volt az időjárás odakint, olyan vidáman melegítettek a szolnoki vízilabdázók az uszodában. A hangszórókból Purple Disco Machine-slágerek szóltak végtelenítve, a közönség dobszóval adta meg az alaphangot a spanyol Barcelona elleni Eurokupa-mérkőzés előtt. Hangay Zoltán együttese két győzelemmel kezdett a B-csoportban, vagyis az előjelek biztatóak voltak, de a szurkolók is tudták, hogy vigyázni kell a gólerős riválissal.

Más kérdés, hogy az első negyedben nyoma sem volt a Barcelona lehengerlő támadójátékának, ami értelemszerűen a Szolnok védekezését dicsérte, már a külső körön „fennakadtak” a vendégek. A sokadik blokkból Krasznai Bendegúz megúszott, de a második ötméteres is kimaradt – igaz, az első után Kovács Gergő bepofozta a kipattanót. A hazaiak rutinos centere, Bedő Krisztián lubickolt a bekkek között: a bejátszások után fórokat harcolt ki, az egyiket tanári húzással fejezte be.

Csaknem tíz perc elteltével törték meg a gólcsendjüket a katalánok, aztán olyannyira belelendültek, hogy el is tüntették a háromgólos különbséget. Lélektanilag fontos pillanatban védekezett ki időkéréses fórt a Szolnok, Józsa Ottó futószalagon szállította a bravúrokat, sőt a nagyszünet előtt lövésre is maradt energiája, de spanyol kollégája résen volt. A második félidőt a Barcelona kezdte jobban, néhányan mégis az öklüket rázták a lelátón – na, nem a spanyol góloknak, hanem Varga Barnabás jereváni fejesének örültek.

Hangay Zoltán eközben időt kért, mert támadásban megakadt a szolnoki szekér, nehezen jutottak el tiszta lövőhelyzetig a hazaiak. A kihagyott emberelőnyöket megbüntette a vendégcsapat, így az utolsó szakaszban ötgólos hátrányból kellett kapaszkodnia a Szolnoknak, de nem hagyta annyiban a dolgot. Cseh Maxim kétszer is megtalálta a rést a kapásszélről, a közönség csavart egyet a hangerőn, a szerencsével ugyanakkor hadilábon állt a házigazda.

A Szolnok hiába hajrázott, 14–10-re kikapott és elveszítette veretlenségét, a C-csoportban szereplő BVSC viszont a várakozásnak megfelelően simán, 18–8-ra győzött Podgoricában.

A Vouliagmenivel szemben ötméteresek után alulmaradó, de a Panathinaikoszt otthon legyőző BVSC-Manna ABC ezúttal a pont nélkül csoportutolsó Buducsnoszthoz látogatott, Podgoricába. A XIV. kerületiek az első negyedben nagy csatát vívtak a hazaiakkal, de a 4–3-ra megnyert első nyolc perc után a második felvonásban lényegében lezárták a meccset és Ekler Zsombor vezérletével a nagyszünetben már 10–5-re vezettek. A magyar együttes lendülete a folytatásban sem hagyott alább, a harmadik negyedet két, a negyediket hárommal nyerte meg, így 18–8-as győzelmet aratott.

FÉRFI VÍZILABDA EUROKUPA, CSOPORTKÖR

3. FORDULÓ

B-CSOPORT

Szolnoki Dózsa–CN Barcelona (spanyol) 10–14 (2–0, 2–4, 1–6, 5–4)

G: Cseh M. 3, Kovács G., Krasznai 2-2, Bedő, Vámosi, Zerinváry, ill. Daura 4, Ramón 3, Paul García, Van der Weijden 2-2, Góma, Velkov, Watanabe

C-CSOPORT

Buducsnoszt Podgorica (montenegrói)–BVSC-Manna ABC 8–18 (3–4, 2–6, 3–5, 0–3)

G: Stevovics 3, Darko Brguljan, Petrovics 2-2, Radulovics, ill. Susiasvili 5, Ekler Zs. 3, Csacsovszky E., Tátrai 2-2, Bundschuh, Csapó M., Divják, Kovács P., Simon B., Szeghalmi