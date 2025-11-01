Női vízilabda ob I: az UVSE és a Dunaújváros is rangadót nyert

NŐI VÍZILABDA OB I

5. FORDULÓ

BVSC-Manna ABC–UVSE Helia-D 10–15 (3–5, 1–4, 1–3, 5–3)

G: Kiss E., Tóth F. 2-2, Dobi, Dömsödi Dalma, Gorter, Lendvay, Mucsy, Pőcze, ill. Faragó K. 3, Aubéli, Baksa, Fekete F., Mácsai, Tiba 2-2, Alaksza, Peresztegi-Nagy

Dunaújvárosi FVE–One Eger 14–10 (4–1, 3–2, 3–4, 4–3)

G: Garda 4, Horváth B., Sümegi 3-3, Borsi 2, Mahieu, Szabó N., ill. Czigány, Owen 3-3, Kenéz K. 2, Horváth Zs., Török

Valdor Szentes–KSI SE 13–6 (2–2, 2–1, 5–1, 4–2)

G: Zöld 4, Lengyel 3, Molnár D., Varga V. 2-2, De Bue, Mácsai, ill. Péter N. 3, Kemény A., Kókány, Lévai

Szegedi VE Goodwill Pharma Fortacell–GYVSE-Uni Győr 7–13 (2–2, 1–2, 2–5, 2–4)

G: Baksa B. 3, Bocskay, Cuk, Mihály K., Németh V., ill. Lendvai, Szunabe 3-3, Burali, Petik P. 2-2, Csernus, Rádli, Szedlák

Az állás: 1. FTC 15 pont (112–25), 2. UVSE 15 (99–37), 3. Dunaújváros 12, 4. Eger 11, 5. BVSC 10, 6. Győr 6, 7. Szeged 3 (39–79), 8. Szentes 3 (38–81), 9. KSI 0 (33–79), 10. III. Kerület 0 (54–106)