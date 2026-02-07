Férfi vízilabda ob I: simán nyert otthon az FTC a Szeged ellen

A ferencvárosiak tíz forduló után is veretlenek az élvonalban. A januári Európa-bajnokság döntőjében a legjobb játékosnak megválasztott, a fináléban a magyar kapujába négyszer betaláló szerb DUsan Mandic ezúttal is négyszer volt eredményes csapata közösségi oldalának bejegyzése alapján.

A Szolnok házigazdaként megverte a nyeretlenül sereghajtó KSI SE. A harmadik negyed elején még 6–6 volt az állás, ezt követően azonban a hazaiak sorozatban hatszor találtak a hálóba, ezzel eldöntötték a meccset. Schmölcz Norman négy, Kovács Gergő három góllal vette ki részét a sikerből.

A Honvéd ötméteresekkel nyert a BVSC vendégeként – mindkét csapatnak ez volt az első mérkőzése a mostani idényben, ami szétlövésben dőlt el.

A játéknap utolsó meccsén az Eger hazai medencében győzte le a Szentest. A mezőny legeredményesebb játékosa a hevesieket erősítő Rádli Rajmund volt öt góllal.

VÍZILABDA

FÉRFI OB I, ALAPSZAKASZ

10. FORDULÓ

FTC-TELEKOM–SZEGEDI VE GOODWILL PHARMA FORTACELL 24–10 (6–3, 4–1, 7–2, 7–4)

Népliget, 250 néző. V: Ádám, ifj. Kenéz

FTC-TELEKOM: Szakonyi – Lugosi 2, VARGA V. 3, VIGVÁRI VENDEL 3, Di Somma 2, MANDICS 4, VÁMOS 3. Csere: Lévai (kapus), De Toro 1, Jansik 2, Nagy Ákos 1, Vismeg 2, Haverkampf 1, Paján. Edző: Nyéki Balázs

SZEGEDI VE GOODWILL PHARMA FORTACELL: Danka – Doroszlai, Gólya 1, Bóbis B., Sánta, PETŐ A. 3, KÜRTI 4. Csere: Gyovai (kapus), Báthory, Pörge 1, Horváth V., Spitz 1, Nyíri, Komlódi. Edző: Kiss Csaba

Emberelőny-kihasználás: 3/3, ill. 10/4. Gól – ötméteresből: 1/1, ill. –

MESTERMÉRLEG

Nyéki Balázs: – Örülök, hogy teljes csapattal érkezett a Szeged, játékra kényszerített minket, bele is állt a mérkőzésbe. Jövő héten a Bajnokok Ligájában játszunk, ez is állomás volt az odáig vezető úton. Sokat dolgoztunk a héten, láttam a fáradtság jeleit, de a magabiztos különbség kialakult, ennek nagyon örülök.

Kiss Csaba: – Tudtuk, hogy miért jövünk, meg is kaptuk. Reméltem, hogy segíthetünk a Fradi felkészülésében, igyekeztünk jó partnerek lenni, szerintem azok is voltunk. Nem vagyunk elégedetlen, nagyon bátran játszottunk, nekünk ez volt a fontos. Most jön három élet-halál meccsünk, ezt a mérkőzést látva bizakodó vagyok.

Szolnoki Dózsa–KSI SE 16–8 (3–2, 2–2, 7–2, 4–2)

Szolnok, 200 néző. V: Bereczki M, Sikter

SZOLNOK: SZABÓ GERGŐ – KRASZNAI 2, KOVÁCS G. 3, Szabó II. Bence, Bedő, ZERINVÁRY 2, Kakstedter 1. Csere: Tigyi 1, SCHMÖLCZ 4, Teleki, Zeman 2, Böröczky, Hidasi 1. Edző: Hangay Zoltán

KSI: FEJES – Rabb, Irmes, Kiss Cs., Rácz R. 1, Kósi-Kelly 1, Csendes 1. Csere: Dámosi (kapus), Balogh D., Végső 1, Turán, SKOFLEK 2, Éder, FIEDLER 2. Edző: Horváth János

Emberelőny-kihasználás: 15/4, ill. 14/2. Gól – ötméteresből: 2/2, ill. 3/2. Kipontozódott: Kakstedter (26. p.)

MESTERMÉRLEG

Hangay Zoltán: – Hiába voltunk a fizikai fölényben a KSI a harmadik negyed közepéig jól tartotta magát. Volt egy időszak, amikor különösen támadásban sokat hibáztunk, ez most belefért. A folytatásban azonban többet és jobbat kell nyújtanunk, hogy elérjük céljainkat.

Horváth János: – Azt gondolom, hogy jól helyálltunk a bajnokság élcsoportjához tartozó nemzetközi kupa induló szolnoki csapat otthonában. Sőt két és fél negyeden át egyenlő ellenfelei ellenfeleik voltunk. Külön öröm számomra, hogy négy egykori sportiskolás tanítványom, most is jól játszott a szolnoki csapat soraiban.

BVSC-Manna ABC–EPS-Honvéd 16–17 (3–3, 6–3, 1–2, 3–5, 3–4) – ötméteresekkel

Jegyzőkönyv később!

One Eger–Metalcom Szentes 12–7 (2–2, 5–2, 3–3, 2–0)

Jegyzőkönyv később!