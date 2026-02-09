Keszthelyi Rita: Ha ez az ára, hogy a Los Angeles-i olimpián győzzünk, szívesen nyerek előtte ennyi ezüstöt

A magyar női vízilabda-válogatott múlt pénteken utazott haza a funchali Európa-bajnokságról, amelyen ezüstérmet szerzett. A csapattagoknak volt egy hétvégéjük kipihenni a megelőző másfél hetet, viszont hétfőn már sajtótájékoztatón vettek részt csakúgy, mint korábban a belgrádi kontinenstornáról hazatérő férfiválogatott tagjai. A budapesti Danubius Hotel Héliában tartott esemény kezdetén a játékosokat és a stábtagokat ajándékkal – virággal, bekeretezett csapatfotóval – köszöntötték.

„Őszintén gratulálok, ez egy fantasztikus ezüstérem! Bízom benne, hogy az elmúlt néhány nap segített nektek abban, hogy ti is így lássátok, még ha közvetlenül a döntő után érthetően nem így tekintettetek rá – ismerte el a női pólóválogatott teljesítményét Schmidt Ádám, a Honvédelmi Minisztérium sportért felelős államtitkára. – 2024-ben az új olimpiai ciklusra a stáb kijelölte az új irányt, a játékosokat, akikkel ezt az időszakot végig szeretné csinálni, a világbajnoki ezüst után az Európa-bajnoki ezüst azt mutatja, a lehető legjobb úton jár a válogatott. Ennél kisebb különbséggel nem is lehet kikapni döntőben, remélhetőleg a nüanszok legközelebb a javunkra döntenek. Az, hogy a tizenöt tagú keretből tízen 2000-ben vagy azután születtek és hárman húsz év alattiak, azt erősíti, hogy nagyon sok van még ebben a csapatban. Biztos vagyok benne, hogy Cseh Sándor szövetségi kapitány ki is hoz majd mindent az együttesből. A következő nagy esemény a 2027-es világbajnokság lesz Budapesten, a tízezernél is több néző, akiket az MVM Dome-ba várunk, nagy pluszerőt jelent majd. Büszke szurkolója voltam a válogatottainknak, a döntőig is el kell jutni, örömteli, hogy mindkét Európa-bajnokságot ezüstéremmel zártuk, ez nagy büszkeség.”

Madaras Norbert, a Magyar Vízilabda-szövetség elnöke úgy fogalmazott, bár döntőt sosem jó elveszíteni, „szinte teljesen tele van a pohár. A 2024 őszén kitűzött célokat tekintve, még hosszú az út, de nagyon jó az irány. A fiatalok nemcsak lehetőséget kaptak, hanem éltek is vele. Büszke vagyok, hogy egységes csapatot alkotnak a játékosok, hiszem, hogy ez a végső siker egyik alapja. Az a legfontosabb, hogy mindkét válogatott ott van azon öt nagycsapat között, amely a végső győzelemre esélyes. Kihoztuk magunkból a maximumot.”

Cseh Sándor, Schmidt Ádám és Madaras Norbert (Fotó: Árvai Károly)

Cseh Sándor 2024 őszétől irányítja egyedül a női válogatottat, e szerepben első három tornáján (a 2025-ös csengtui világkupán és szingapúri világbajnokságon, majd az idei Európa-bajnokságon) egyaránt döntőig vezette a csapatot, valamennyin ezüstérmes lett. A női együttessel mindössze másodszor fordult elő, hogy sorozatban három világversenyen döntőt játszott (a 2001-es budapesti Eb-t megnyerte, a fukuokai vb-n második lett, majd a 2002-es perthi világkupán megint diadalmaskodott), akkor is egy újonnan kinevezett szövetségi kapitány, Faragó Tamás érte ezt el, aki jelen is volt a sajtótájékoztatón. „Kimondtuk magunknak, hogy Európa-bajnokságot, világbajnokságot akarunk nyerni, magunknak tettük fel a mércét, ám a lányok akkor is boldogok, ha jól megy az edzés, megnyernek egy csoportmeccset, vagy az elődöntőt – mondta a szövetségi kapitány. – Keményen küzdöttünk, jelentős lépést tettünk előre. Az előző döntőkhöz képest kihoztuk magunkból a maximumot játéktudásban és akaratban is. Mindez boldoggá tesz, de nehéz másfél év előtt állunk, hiszen eljutni valahová egy dolog, ott maradni még nehezebb.”

A csapatkapitány Keszthelyi Ritát a torna álomcsapatába is beválasztották. „Sanyi vezetésével könnyű egységes csapattá válnunk. Mindenkinek megvan a feladata, ez ad egy kerek egészt, mi pedig elég intelligensek és alázatosak vagyunk, hogy elfogadjuk a feladatkörünket, ami esetleg kicsit el is tér néha a klubunkban betöltött szerepünknél. Ez nem mindig könnyű, de közösen küzdünk egy nagy célért, ráadásul Sanyi remekül elmagyaráz nekünk mindent, mint egy pedagógus. Hálásak vagyunk, hogy napról napra tanulhatunk valamit.”

Keszthelyi Rita a legutóbbi Eb-arany alkalmával is a csapat tagja volt 2016-ban Belgrádban (Garda Krisztinával egyetemben), ez az első Eb-ezüstje három bronz mellett. Továbbá nyert olimpiai bronzérmet, három világbajnoki ezüst- és egy bronzérmet. A kérdésre, megbarátkozott-e az Eb-ezüsttel, így válaszolt: „Őszintén szólva nem, nem szeretem őket annyira, de ahogy játszottunk, amilyen utat bejártunk, nagyon büszkévé tesz. Ebben a vonatkozásban pedig nem is az érem számít, hanem hogy milyen érzésekkel töltöttek el a meccsek, a küzdelem egymásért. Ahogy felálltunk, ha hátrányba kerültünk, amilyen gólokat lőttünk. Azt el kell fogadni, hogy egyszer erre, máskor arra billen a mérleg nyelve, és dolgoznunk kell tovább azért, hogy legközelebb mi kerekedjünk felül, már csak azért is, mert a többiek is dolgoznak.”

Keszthelyi arra is utalt, hogy a férfiválogatott a 2004-es athéni olimpiai aranyérem után második lett számos világversenyen, ám 2008-ban Pekingben mégis megnyerte sorozatban harmadik olimpiai bajnoki címét. „Ha ez az ára, hogy a Los Angeles-i olimpián nyerjünk, akkor szívesen nyerek előtte ennyi ezüstöt. De előtte még következik a budapesti világbajnokság, extra érzés lesz hazai közönség előtt játszani. Az elsődleges célunk, hogy itthon megháláljuk a belénk vetett bizalmat.”