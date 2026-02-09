Nemzeti Sportrádió

A jövő sztárjai: Gedra Botond és Juhász Zsolt

2026.02.09. 08:58
vízilabda A jövő sztárjai Gedra Botond utánpótlás podcast Juhász Zsolt utánpótlássport
Az Utanpotlassport.hu által készített, a Nemzeti Sportrádióban hallható A jövő sztárjai című magazinműsor újabb adásának vendége Gedra Botond, a Szegedi Vízipóló Suli 17 éves vízilabdázója és Juhász Zsolt, a klub ifjúsági fiúcsapatának edzője, a Szegedi Vízilabda Egylet sportigazgatója.

A Nemzeti Sportrádióban kéthetente keddenként hallható A jövő sztárjai című utánpótlás-magazinműsorban bemutatjuk a legígéretesebb fiatalokat, illetve terítékre kerülnek a korosztályos sport aktualitásai, legfontosabb kérdései is.

Az Utanpotlassport.hu által készített sorozat újabb részének vendége Gedra Botond, a Szegedi Vízipóló Suli 17 éves vízilabdázója és Juhász Zsolt, az egyesület ifjúsági fiúcsapatának edzője, a Szegedi Vízilabda Egylet sportigazgatója.

A Budai Zoltán által készített műsorban szó esik az ifjúsági bajnokság góllövőlistáját vezető ígéret csapatban betöltött szerepéről és ambícióiról, a szegedi utánpótlás-nevelés felépítéséről, valamint a helyi példaképek fontosságáról is. Emellett kiderül, hogy

milyen tanulságokkal szolgált a páros számára az a három vereséggel kezdődő, ám végül aranyérmet hozó U15-ös Európa-bajnokság,

amelyen Gedra a korosztályos válogatott játékosaként, Juhász pedig szövetségi edzőként volt jelen.

A podcast elérhető ITT.

(Kiemelt képünkön: Gedra Botond és Juhász Zsolt Fotó: Máj Tamás)

