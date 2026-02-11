Vályi Vanda: Nagyszerű volt az út, ami a döntőig, az ezüstéremig vezetett

A magyar női vízilabda válogatott tagjait hétfőn fogadták a portugáliai Európa-bajnokságon szerzett ezüstérem után. Az NSO Tv-nek Vályi Vanda beszélt az élményekről, érzésekről, a Ferencváros pólósa szerint ez volt az a döntő, amelyen a legközelebb állt a magyar csapat a győzelemhez.
„A játék képe, a taktikánk a felépítése a csoportmeccsek, középdöntők és a négy között is nagyon jó volt. – jelentette ki Vályi Vanda. – Szerintem ez állt legközelebb hozzánk is. Valahogy mozgásban, taktikában, fókuszáltságban, egymásra hangolódásban ez a döntő volt a legjobb és legközelebb ahhoz, hogy megnyerjük.”
