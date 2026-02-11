Nemzeti Sportrádió

Vályi Vanda: Nagyszerű volt az út, ami a döntőig, az ezüstéremig vezetett

2026.02.11. 09:21
null
Vályi Vanda is aláírná, hogy az olimpiáig csak ezüst, de ott aranyérem kerül a nyakába (Fotó: NSO Tv)
Címkék
vízilabda magyar női vízilabda válogatott Vályi Vanda vízilabda Európa-bajnokság
A magyar női vízilabda válogatott tagjait hétfőn fogadták a portugáliai Európa-bajnokságon szerzett ezüstérem után. Az NSO Tv-nek Vályi Vanda beszélt az élményekről, érzésekről, a Ferencváros pólósa szerint ez volt az a döntő, amelyen a legközelebb állt a magyar csapat a győzelemhez.

 

„A játék képe, a taktikánk a felépítése a csoportmeccsek, középdöntők és a négy között is nagyon jó volt. – jelentette ki Vályi Vanda.Szerintem ez állt legközelebb hozzánk is. Valahogy mozgásban, taktikában, fókuszáltságban, egymásra hangolódásban ez a döntő volt a legjobb és legközelebb ahhoz, hogy megnyerjük.”

Kapcsolódó tartalom

Golopencza Szonja: Az elődöntőket megtanultuk az elmúlt másfél évben, most már jöhetnek a döntők!

A kapus az érem mellett annak örül a legjobban, hogy befogadta a válogatott.

Cseh Sándor: Hogy mi elsők szeretnénk lenni, azt a mércét mi magunknak állítottuk fel

A női pólósok szövetségi kapitánya elárulta, csinálna-e utólag bármit másképp a döntőben.

Keszthelyi Rita: Ha ez az ára, hogy a Los Angeles-i olimpián győzzünk, szívesen nyerek előtte ennyi ezüstöt

Cseh Sándor: Az előző döntőkhöz képest kihoztuk magunkból a maximumot játéktudásban és akaratban is.

Cseh Sándor: Eljutni valahová sem könnyű, ott maradni nehezebb

NS-ÉRTÉKELÉS. A magyar női vízilabda-válogatott sorozatban harmadik világversenyén is második lett, a funchali Eb-n viszont lényegesen közelebb járt a végső sikerhez, mint a tavalyi világkupadöntőn és a vb-n.

 

vízilabda magyar női vízilabda válogatott Vályi Vanda vízilabda Európa-bajnokság
Legfrissebb hírek

Golopencza Szonja: Az elődöntőket megtanultuk az elmúlt másfél évben, most már jöhetnek a döntők!

Vízilabda
20 órája

Cseh Sándor: Hogy mi elsők szeretnénk lenni, azt a mércét mi magunknak állítottuk fel

Vízilabda
Tegnap, 9:27

Keszthelyi Rita: Ha ez az ára, hogy a Los Angeles-i olimpián győzzünk, szívesen nyerek előtte ennyi ezüstöt

Vízilabda
2026.02.09. 13:00

A jövő sztárjai: Gedra Botond és Juhász Zsolt

Utánpótlássport
2026.02.09. 08:58

Fürdésre várva – Ballai Attila publicisztikája

Vízilabda
2026.02.07. 23:19

Férfi vízilabda ob I: simán nyert otthon az FTC a Szeged ellen

Vízilabda
2026.02.07. 13:45

Olvasóinknál Neszmély Boglárka volt a mieink legjobbja a női vízilabda Európa-bajnokságon

Vízilabda
2026.02.06. 14:36

Videó: így jutott Görögország ellen Eb-döntőbe a női pólóválogatott

Vízilabda
2026.02.04. 09:10
Ezek is érdekelhetik