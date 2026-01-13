Nemzeti Sportrádió

Vámos Márton: Minden évben nyerni szeretnénk

2026.01.13. 10:56
Vámos Márton a díjjal (Fotó: Árvai Károly)
A Ferencváros férfi pólócsapatát választották meg a 2025-ös év csapatának hagyományos csapatsportágakban. Az elismerést a 68. Nemzeti Sport Gálán nyújtották át hétfőn a budapesti Operaházban.

A DÍJAZOTTAK NÉVSORA 
AZ ÉV FÉRFI SPORTOLÓJA: Kós Hubert (úszó)
AZ ÉV NŐI SPORTOLÓJA: Márton Luana (tekvandós)
AZ ÉV CSAPATA AZ EGYÉNI SPORTÁGAK CSAPATAI KÖZÖTT: férfi kardcsapat (Gémesi Csanád, Iliász Nikolász, Rabb Krisztián, Szatmári András, Szilágyi Áron)
AZ ÉV CSAPATA A HAGYOMÁNYOS CSAPATSPORTÁGAK KÖZÖTT: az FTC-Telekom férfi vízilabdacsapata
AZ ÉV EDZŐJE: Nyéki Balázs (a Ferencváros férfi vízilabdacsapatának edzője)
AZ ÉV FOGYATÉKOS FÉRFI SPORTOLÓJA: Kiss Péter Pál (parakajakos)
AZ ÉV FOGYATÉKOS NŐI SPORTOLÓJA: Ekler Luca (paraatléta)
AZ ÉV FOGYATÉKOS CSAPATA: a szervátültetett asztalitenisz vegyes páros (Bácsi Bernát, Jakucs Edina)
Az ÉV SPORTPILLANATA: Molnár Attila győztes futása a fedett pályás Európa-bajnoki döntőben
ÉLETMŰDÍJ: Regőczy Krisztina, Sallay András (jégtánc)

Kapcsolódó tartalom

Rabah Madzser: Talán magyar eredetű a családom

Exkluzív interjú az 1987-es BEK-döntőben futballtörténeti gólt szerző támadóval.

Márton Luana: Mindig az arany a cél

Luana számára külön boldogság, hogy a legjobb háromba testvére, Viviana is bekerült.

Nyéki Balázs: A csapat miatt jobban aggódtam

Az FTC-vel Bajnokok Ligáját (is) nyerő szakembert választották meg az év edzőjének a Nemzeti Sport Gálán.

A nőknél Márton Luana, a férfiaknál Kós Hubert lett az év sportolója a Nemzeti Sport Gálán

Az MSÚSZ életműdíját az Operaházban Regőczy Krisztina és Sallay András világbajnok jégtáncospár vehette át Sulyok Tamás köztársasági elnöktől.

 

Ezek is érdekelhetik