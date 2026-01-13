Vámos Márton: Minden évben nyerni szeretnénk

A DÍJAZOTTAK NÉVSORA

AZ ÉV FÉRFI SPORTOLÓJA: Kós Hubert (úszó)

AZ ÉV NŐI SPORTOLÓJA: Márton Luana (tekvandós)

AZ ÉV CSAPATA AZ EGYÉNI SPORTÁGAK CSAPATAI KÖZÖTT: férfi kardcsapat (Gémesi Csanád, Iliász Nikolász, Rabb Krisztián, Szatmári András, Szilágyi Áron)

AZ ÉV CSAPATA A HAGYOMÁNYOS CSAPATSPORTÁGAK KÖZÖTT: az FTC-Telekom férfi vízilabdacsapata

AZ ÉV EDZŐJE: Nyéki Balázs (a Ferencváros férfi vízilabdacsapatának edzője)

AZ ÉV FOGYATÉKOS FÉRFI SPORTOLÓJA: Kiss Péter Pál (parakajakos)

AZ ÉV FOGYATÉKOS NŐI SPORTOLÓJA: Ekler Luca (paraatléta)

AZ ÉV FOGYATÉKOS CSAPATA: a szervátültetett asztalitenisz vegyes páros (Bácsi Bernát, Jakucs Edina)

Az ÉV SPORTPILLANATA: Molnár Attila győztes futása a fedett pályás Európa-bajnoki döntőben

ÉLETMŰDÍJ: Regőczy Krisztina, Sallay András (jégtánc)