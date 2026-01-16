Vogel Soma: Hollandia ellen kötelező győznünk

Amint Nagy Ákos fogalmazott a Málta elleni mérkőzést (21–6) követően a vegyes zónában az újságíróknak: a kapusaink teljesítménye olyan biztos kiindulópontot ad a csapatnak, amire lehet építeni, „és ez igaz mind Somára, mind Csomára”. A Ferencvárost erősítő Vogel Soma a torna kezdete előtt egy edzésen kisebb szemsérülést szenvedett, ezért elővigyázatosságból nem játszott az első két mérkőzésen.

VÉLEMÉNY VARGA Zsolt, a férfiválogatott szövetségi kapitánya: – Egy nagy csoportként kezeltem gondolatban az A- és a C-csoportot, hiszen később innen jut tovább az első kettő az elődöntőbe, és lehetett látni, ha nem történik nagy meglepetés, azok a csapatok lesznek az ellenfeleink, akiket végül kaptunk. A saját bőrünkön tapasztaltuk meg, milyen veszélyes rivális a holland együttes, a Rotterdam-kupán hat kettő volt neki az egymás elleni mérkőzésünk elején, s legyőzte a horvátokat. Jó csapat, fiatal játékosokkal, sokan játszanak külföldön, maximális erőbedobásra lesz szükségünk.

„Nagyon kicsi volt a sérülés a szememen, az orvosok háromnapnyi kihagyást javasoltak, a hétfői Montenegró elleni meccs napján mondták, hogy ismét vízbe ugorhatok – mondta lapunknak Vogel Soma. – Az energia, amit a srácok mozgósítottak, a padon is hatással volt rám. A Málta elleni mérkőzés első másfél negyedében még kerestem a helyem a kapuban, de a második félidőre magabiztossá váltam. A mi sportágunkban három nap kihagyás sokat számít, vissza kellett rázódni. Azzal a felfogással játszunk, hogy a védekezés nagyon fontos, egy-egy blokkból, labdaszerzésből, jó visszazárásból is erőt merítünk, azt is élvezzük, ha kivédekezünk egy emberhátrányt. A három jó meccsünk mellett is azt érzem, ennél is több van bennünk, ez a téthelyzetekben derül ki igazán, de ha ezen az úton haladunk tovább, még magasabb szintre emelhetjük a játékunkat.”

Vogel Somát „szembesítettük” Nagy Ákos szavaival is.

„Először Kristófot említeném, mert engem is motivált, ahogyan az első két meccsen védett. Kevés szó esik erről, de érdekes pályát futott be, abba is hagyta a vízilabdát egy időre, talán ebből fakad az a lazaság, ami nagyon jól áll neki és segíti, mindamellett alapból is jó megérzései vannak a kapuban. Ákos mondandójára térve, a kapusok szemszögéből mi azt érezzük, leveszi rólunk a terhet, hogy a társak szeretnek védekezni. Az előttünk lévő hat vagy hátrányban öt játékossal együtt őrizzük a kaput, nem vagyunk egyedül, és ez nekünk is magabiztosságot ad. Hollandia ellen kötelező nyernünk, de ehhez sokat kell dolgoznunk, látva a játékerejét. Nem becsülhetjük le őket, ugyanolyan jól kell kezdenünk, ahogyan eddig.”

Nem az egyedüli Eb-újonc Batizi Benedek, de ő az egyetlen, akinek ez az első világversenye – Málta ellen három gólt szerzett a BVSC centere.

„Büszkén képviselem a magyar színeket, örülök, hogy már két meccsen szerepet kaptam, hálás vagyok, és megpróbálom minden percét megragadni. Ha egy szóban kellene összefoglalnom a csoportkört, azt mondanám: tökéletes. Elsősorban a védekezésre figyelünk, hogy minél zártabbak legyünk, de megvan a megfelelő sebességünk és állóképességünk ahhoz is, hogy a támadásokat hatékonyan fejezzük be. Nagyon jó csapat vagyunk, és jó irányba is tartunk. A leendő ellenfelek közül eddig csak Hollandiát elemeztük, egyelőre kizárólag ezzel foglalkozunk, de idővel kellőképpen figyelünk Szerbiára és Spanyolországra is. Nem is akarok belegondolni, hogy van-e hibázási lehetőségünk, vagy nincs: minden meccsen nyerni szeretnénk.”

A Málta ellen szintén háromgólos Vigvári Vendel szerint eddig minden úgy alakult, ahogyan elképzelték, de a soron következő mérkőzések lesznek a vízválasztók, hogyan sikerül a kontinenstorna.

„Elég szerencsés volt a sorsolásunk, a korai meccseink után tudtuk nézni a leendő középdöntős ellenfeleink mérkőzéseit is. Láttuk, milyen hangulatú egy szerb meccs, a spanyolok Felipe Perrone nélkül is nagyon jók, a hollandok erejét pedig már a saját bőrünkön is éreztük, visszaüthet, ha valaki alábecsüli őket. Annyiból jobb velük kezdeni, hogy mégsem ők a legerősebbek, jó hozzáállással magabiztosan kell nyernünk, ami további lendületet adhat” – fejtette ki Vogel Soma klubtársa.

Hollandia az első ellenfél a középdöntőben Ránk ijesztettek a hollandok a december végi Rotterdam-kupa felkészülési tornán, a második negyed elején 6–2-re elhúztak, azonban a magyar együttes 12–9-re nyert. A végül tornagyőztes horvátok már nem voltak ilyen szerencsések, őket 13–12-re meglepték. Branko Mitrovics csapata az Európa-bajnokságot is kitűnően kezdte, néhány tizedmásodpercen múlott, hogy a gólgyáros Kas te Riele győztes gólt ejtsen a rendező Szerbiának, ám a VAR időn túlinak ítélte a lövését, az ötméteres-párbajban pedig alulmaradtak a hollandok. Izrael ellen domináltak, Spanyolország ellen viszont szinte egyáltalán nem érvényesült az akaratuk – egy pontot hoztak magukkal a középdöntőbe. Tétmeccsen legutóbb a tavaly áprilisi világkupadöntőn találkoztunk Hollandiával Podgoricában, Varga Zsolt csapata 21–11-re nyert a negyeddöntőben.



FÉRFI VÍZILABDA EURÓPA-BAJNOKSÁG, BELGRÁD

KÖZÉPDÖNTŐ, 1. FORDULÓ

E-CSOPORT

15.30: Montenegró–Spanyolország (Tv: M4 Sport)

18.00: Magyarország–Hollandia (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

20.30: Franciaország–Szerbia

A csoport nyitó állása: 1. Magyarország 6 pont (+11-es gólkülönbség), 2. Szerbia 5 (+1), 3. Spanyolország 3 (+6), 4. Montenegró 3 (–2), 5. Hollandia 1 (–7), 6. Franciaország 0 (–9)