Nemzeti Sportrádió

NB I

ETO–Újpest 0–0 – ÉLŐ, DVTK–ZTE 1–1, Kisvárda–Paks 2–1

PL

Liverpool–West Ham 5–2, Szoboszlai gólpasszal segítette csapatát

Csoportelsőként negyeddöntős a BVSC női vízilabdacsapata az Eurokupában

2026.02.28. 19:05
null
Címkék
vízilabda BVSC vízilabda III. ker. TVE vízilabda Eurokupa
A továbbjutását már korábban bebiztosító BVSC ismét győzött a női vízilabda Eurokupában: a zuglóiak a sorozat szombati játéknapján vendégként egy góllal bizonyultak jobbnak a görög Glyfadánál.

Pőcze Panna és Mucsy Anna négy-négy találattal vette ki a részét a szombati sikerből. A győzelmet érő gólt Lendvay Zoé szerezte 29 másodperccel a vége előtt.

A III. Kerületi TVE, amelynek kiesése már korábban eldőlt, hazai környezetben hét góllal alulmaradt a Catalunyával szemben úgy, hogy betegségek és sérülések miatt kilenc mezőnyjátékossal vette fel a küzdelmet az esélyesebb spanyol ellenfelével szemben. A magyar csapat ebben a szakaszban mind a négy mérkőzését elvesztette.  A szombati találkozón a hazaiak közül három góljával Rajna Enikő emelkedett ki.

A négy háromcsapatos csoportból az első két helyezettek jutnak a negyeddöntőbe.

NŐI EUROKUPA, CSOPORTKÖR
6. FORDULÓ
B-CSOPORT 
Glyfada (görög)–BVSC-Manna ABC 12–13 (3–3, 4–3, 2–5, 3–2)
A csoport végeredménye: 1. BVSC-Manna ABC 12 pont, 2. Glyfada 6, 3. Hapoel Yoqneam (izraeli) 0

D-CSOPORT 
III. Kerületi TVE–CN Catalunya (spanyol) 9–16 (1–5, 1–4, 3–5, 4–2)
A csoport végeredménye: 1. Catalunya 9 pont, 2. Pallanuoto trieste (olasz) 9 pont, 3. III. Kerületi TVE 0

 

vízilabda BVSC vízilabda III. ker. TVE vízilabda Eurokupa
Legfrissebb hírek

Benczur Márton: Győzni akarás volt a játékosokban, nem félsz

Vízilabda
2026.02.23. 14:24

Férfi vízilabda ob I: alapszakaszgyőztes a Ferencváros

Vízilabda
2026.02.21. 21:32

Vízilabda: eddig hibátlan a felsőházban az OSC ifjúsági fiúcsapata

Utánpótlássport
2026.02.21. 18:39

Újabb győzelmével negyeddöntős a Honvéd a férfi vízilabda Konferenciakupában

Vízilabda
2026.02.21. 13:04

Az 50 éves Fodor Rajmund a mindennapokban is a maximumra tör

Vízilabda
2026.02.21. 07:00

Férfi vízilabda: simán megnyerte második meccsét a Honvéd a Konferenciakupában

Vízilabda
2026.02.20. 21:56

„Elengedhetetlen a precizitás” – Szabó Zoltán a szabályváltozások hatásáról

Vízilabda
2026.02.19. 15:54

Férfi vízilabda ob I: Szolnokon nyert a BVSC

Vízilabda
2026.02.17. 20:15
Ezek is érdekelhetik