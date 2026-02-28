Csoportelsőként negyeddöntős a BVSC női vízilabdacsapata az Eurokupában

Pőcze Panna és Mucsy Anna négy-négy találattal vette ki a részét a szombati sikerből. A győzelmet érő gólt Lendvay Zoé szerezte 29 másodperccel a vége előtt.

A III. Kerületi TVE, amelynek kiesése már korábban eldőlt, hazai környezetben hét góllal alulmaradt a Catalunyával szemben úgy, hogy betegségek és sérülések miatt kilenc mezőnyjátékossal vette fel a küzdelmet az esélyesebb spanyol ellenfelével szemben. A magyar csapat ebben a szakaszban mind a négy mérkőzését elvesztette. A szombati találkozón a hazaiak közül három góljával Rajna Enikő emelkedett ki.

A négy háromcsapatos csoportból az első két helyezettek jutnak a negyeddöntőbe.

NŐI EUROKUPA, CSOPORTKÖR

6. FORDULÓ

B-CSOPORT

Glyfada (görög)–BVSC-Manna ABC 12–13 (3–3, 4–3, 2–5, 3–2)

A csoport végeredménye: 1. BVSC-Manna ABC 12 pont, 2. Glyfada 6, 3. Hapoel Yoqneam (izraeli) 0

D-CSOPORT

III. Kerületi TVE–CN Catalunya (spanyol) 9–16 (1–5, 1–4, 3–5, 4–2)

A csoport végeredménye: 1. Catalunya 9 pont, 2. Pallanuoto trieste (olasz) 9 pont, 3. III. Kerületi TVE 0