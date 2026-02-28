Női vízi ob I: idegenben nyert a KSI és a Szentes

VÍZILABDA

NŐI OB I

ALSÓHÁZ, 2. FORDULÓ

Semmelweis OSC–KSI SE 10–14 (3–4, 2–3, 2–3, 3–4)

G: Awad, Kátai-Benedek, Nagy J., Szűcs G. 2-2, Hajdú R., Vaszari, ill. Kemény A. 3, Kenderes, Péter, Tóth Zs. 2-2, Bozsó, Deák, Dimitrovics, Forster, Szalai Sz.

Tatabányai VSE–Valdor-Szentes 4–10 (0–2, 0–2, 2–3, 2–3)

G: Zink 3, Zantleitner H., ill. Korom, Lengyel, Varga V. 2-2, Erdélyi H., Furák-Szabovik, Rácz O., Szabó A.

Az állás: 1. Győr 6 (24–16), 2. KSI 6 (22–17), 3. Szeged 3 (22–13), 4. Szentes 3 (17–12), 5. SE OSC 0 (17–28), 6. Tatabánya 0 (7–23)