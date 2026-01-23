Varga Zsolt: Eddig nem az emberelőnyös szituációk mentek a legjobban, ezúttal ez volt az egyik döntő faktor

– A harmadik negyed elejére minden a javunkra fordult, de az egész találkozó jól nézett ki. Mi kellett ehhez a győzelemhez?

– Jobban kezdtek a görögök, lőttek akciógólt, lőttek fórból, hátulról, könnyed gólokat kaptunk, de folyamatosan mögöttük maradtunk. A tervünk az volt: ha tudjuk tartani a ritmusunkat, a görögök pedig elfáradnak a végére, megnyerhetjük a mérkőzést. A harmadik negyedben felénk billent a mérleg nyelve, a negyedikben pedig úgy tűnt, elfogytak a görögök, de ettől még rengeteget kellett védenie Vogel Somának, kellettek a blokkok, a pontos befejezések. Eddig nem az emberelőnyös szituációk mentek a legjobban, ezúttal ez volt az egyik döntő faktor.

– A remek emberfóros teljesítményünk és védekezésünk hatására elbizonytalanodtak a görögök?

– Bizonyára ez is benne volt. Az elején még határozottan, az elmúlt mérkőzéseiken látott óriási energiával jöttek előre. Eddig kiváló játékot nyújtottak a tornán a görögök, de a mérkőzés második félidejében elfáradtak. Erre lehetett is számítani, mert nagytestű játékosaik vannak, és mégiscsak a hetedik meccsüket játszották. Az is számított, hogy Sztilianosz Argiropulosznak a második negyed elejére már megvolt a két hibapontja, így nem tarthatták végig a vízben, mert ha megkapta volna a harmadikját, elveszítik a végjátékra.

– A mai vízilabdában gyorsan fordulhat az állás, de négy perccel a vége előtt négygólos előnyben érződött, hogy fél lábbal a döntőben vagyunk?

– Nem, mi is szorossá tettük a szerbek elleni meccset három perc alatt ötgólos hátrányból. Vigvári Vendel góljánál persze már eldőlt, ám az utolsó percekben is próbálkoztak, hátha összejön valami, lőttek is két gólt a hajrában. De remekül lehoztuk a mérkőzést!