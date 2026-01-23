Varga Zsolt: Eddig nem az emberelőnyös szituációk mentek a legjobban, ezúttal ez volt az egyik döntő faktor
– A harmadik negyed elejére minden a javunkra fordult, de az egész találkozó jól nézett ki. Mi kellett ehhez a győzelemhez?
– Jobban kezdtek a görögök, lőttek akciógólt, lőttek fórból, hátulról, könnyed gólokat kaptunk, de folyamatosan mögöttük maradtunk. A tervünk az volt: ha tudjuk tartani a ritmusunkat, a görögök pedig elfáradnak a végére, megnyerhetjük a mérkőzést. A harmadik negyedben felénk billent a mérleg nyelve, a negyedikben pedig úgy tűnt, elfogytak a görögök, de ettől még rengeteget kellett védenie Vogel Somának, kellettek a blokkok, a pontos befejezések. Eddig nem az emberelőnyös szituációk mentek a legjobban, ezúttal ez volt az egyik döntő faktor.
– A remek emberfóros teljesítményünk és védekezésünk hatására elbizonytalanodtak a görögök?
– Bizonyára ez is benne volt. Az elején még határozottan, az elmúlt mérkőzéseiken látott óriási energiával jöttek előre. Eddig kiváló játékot nyújtottak a tornán a görögök, de a mérkőzés második félidejében elfáradtak. Erre lehetett is számítani, mert nagytestű játékosaik vannak, és mégiscsak a hetedik meccsüket játszották. Az is számított, hogy Sztilianosz Argiropulosznak a második negyed elejére már megvolt a két hibapontja, így nem tarthatták végig a vízben, mert ha megkapta volna a harmadikját, elveszítik a végjátékra.
– A mai vízilabdában gyorsan fordulhat az állás, de négy perccel a vége előtt négygólos előnyben érződött, hogy fél lábbal a döntőben vagyunk?
– Nem, mi is szorossá tettük a szerbek elleni meccset három perc alatt ötgólos hátrányból. Vigvári Vendel góljánál persze már eldőlt, ám az utolsó percekben is próbálkoztak, hátha összejön valami, lőttek is két gólt a hajrában. De remekül lehoztuk a mérkőzést!
Jansik Szilárd, a válogatott bekkje: – Nagyon boldog vagyok, hogy sikerült bejutnunk a döntőbe! Rengeteget melóztunk ezért, kiskorunk óta ezekért a pillanatokért dolgozunk. Nagybetűs csapatként működtünk, biztosak voltunk abban, hogy a hetedik mérkőzésen lesznek hibáink, hullámvölgyeink, de mi hittünk egymásban, és tudtuk, ha végig betartjuk a taktikai utasításokat, akkor ők két és fél, három negyed után elfáradnak. Hiába vezettek az elején, végig csináltuk, és tudtuk, hogy a végén fizetni fognak – fizettek is!
Vigvári Vendel, a válogatott szélsője: – Nagyon fegyelmezettek voltunk, elöl és hátul is. A végtelen csapatmunkának köszönhetjük azt, ami végül eredményhez vezetett minket. Nagyon jó úton járunk, új mérföldkövet értünk el, tavaly eljutottunk a világbajnoki döntőig, amelyben alulmaradtunk, ezúttal szeretnénk, ha miénk lenne a győzelem, s hogy fényesebb éremmel térjünk haza. Az önbizalmat tekintve nagyon jól állunk, de ami ennél is fontosabb: szeretjük egymást, ez a vízben és a parton egyaránt meglátszik.
Magyarország Eb-döntős, legyőzte az eddig veretlen görögöket!
FÉRFI VÍZILABDA EURÓPA-BAJNOKSÁG, BELGRÁD
ELŐDÖNTŐ
Görögország–Magyarország 12–15 (5–4, 3–4, 2–4, 2–3)
Belgrád, 1000 néző. Vezette: Franulovic (horvát), Bourges (francia)
GÖRÖGORSZÁG: Zerdevasz – Gilasz 1, Geniduniasz 1, Argiropulosz 2, KAKARISZ 3, SZKUMPAKISZ 2, Papanasztasziu 1. Csere: Dzordzatosz (kapus), Gyuvecisz, Kalojeropulosz 1, Halivopulosz, Nikolaidisz, Papanikolau 1, Purosz. Szövetségi kapitány: Theodorosz Vlahosz
MAGYARORSZÁG: Vogel Soma – Angyal, Fekete G., MANHERCZ K. 4, Jansik Sz. 1, NAGY ÁDÁM 2, Vigvári Vince. Csere: NAGY ÁKOS 2, Tátrai D. 1, Kovács P., VIGVÁRI VENDEL 3, Vismeg Zs. 1, Varga V. 1. Szövetségi kapitány: Varga Zsolt
Emberelőny-kihasználás: 15/5, ill. 9/8
Gól – ötméteresből: 1/1, ill. –
Kipontozódott: Angyal (23. p.), Varga V. (30. p.), Jansik Sz. (32. p.)
MESTERMÉRLEG
Theodorosz Vlahosz: – A félidőig többször vezettünk, de már az első két negyedben is elég gyenge volt az emberhátrányos védekezésünk, nem jöttek a blokkok. Magyarország rengeteg gólt lőtt emberelőnyből, ami kritikus egy elődöntőben. Ezen pedig nem is tudtunk változtatni a folytatásban, ráadásul a fordulás után elöl sem teljesítettünk jól – míg az első félidőben időnként könnyű gólokat is szereztünk, a harmadik negyedtől rendre elmaradtak a találataink. Az ellenfél szintet lépett a védekezésben, és ez már elég volt ahhoz, hogy elveszítsük az elődöntőt.