Madaras Norbert: Az egyén soha, egyetlen pillanatig sem gondolhatja, hogy a csapat felett áll

N. T.N. T.
2026.02.01. 11:31
Madaras Norbert reagált az elmúlt napok történéseire (Fotó: Kovács Péter, archív)
Madaras Norbert, a Magyar Vízilabda-szövetség elnöke a waterpolo.hu-n közzétett nyilatkozatában reagált az elmúlt napok történéseire – köztük nyilvánvalóan Zalánki Gergő posztjára –, a véleményét az alábbiakban, tartalmi változtatás nélkül olvashatják.

 

„Napokkal egy rendkívül jól sikerült férfi Európa-bajnokság után, illetve a jelenleg is zajló női kontinensviadal alatt csakis azokkal szeretnénk foglalkozni, akik kivívták az ezüstérmet, illetve akik most is harcban állnak azért, hogy válogatottunk a dobogón végezzen – kezdte nyilatkozatát Madaras Norbert a waterpolo.hu-n. – Ez a magyar vízilabda, egy százéves sikertörténet, amely azért is nevelte ki olimpiai, világ- és Európa-bajnokok sorát, gyakorlatilag megszakítás nélkül, mert mindenki elfogadta az íratlan szabályokat – és ez nem csupán a győztes mentalitásról, az alázatról, a csapat mindenekfelettiségéről, az egyéni érdek másodlagosságáról szól, de arról is, miként viszonyulunk egymáshoz játékosként, az edzőinkhez, a sportág szereplőihez. A magyar vízilabda addig és csak addig maradhat a világ élvonalában, amíg a teljesítmény és az egyéni képességek mellett ez határozza meg a kiválasztást.”

„Akármennyit is változik körülöttünk a világ, az új generációk életfelfogása, akkor sem hagyhatjuk, hogy az értékrendünk alapjait kikezdjék. Ez az a sportág, ahol mindenki a medencében bizonyít, nem a közösségi médiában. Ez az a sportág, ahol a sportoló a teljesítményével vívja ki az elismerést, nem féligazságok és különösen nem hamis állítások megosztásával. 

És ez az a sportág, ahol az egyén soha, egyetlen pillanatig sem gondolhatja, hogy a csapat felett áll. Aki szeretne ehhez a közösséghez tartozni, az a jövőben is ehhez tartja magát, minden körülmények között” 

– zárta a magyar szövetség elnöke.

Mint ismert, az Eb-csapatból kimaradó Zalánki Gergő péntek este a közösségi médiában hosszú bejegyzéssel jelentkezett, amelyben többek között sérelmezte, hogy szakmai indoklás nélkül hagyták ki a csapatból. 

