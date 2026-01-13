Nemzeti Sportrádió

Márton Luana: Mindig az arany a cél

2026.01.13. 09:06
Márton Luana az Operaház színpadán (Fotó: Árvai Károly)
Márton Luanát választották meg a magyar sportújságírók a 2025-ös év legjobb női sportolójának. Az elismerést a 68. Nemzeti Sport Gálán nyújtották át hétfőn a budapesti Operaházban.

 A DÍJAZOTTAK NÉVSORA 
AZ ÉV FÉRFI SPORTOLÓJA: Kós Hubert (úszó)
AZ ÉV NŐI SPORTOLÓJA: Márton Luana (tekvandós)
AZ ÉV CSAPATA AZ EGYÉNI SPORTÁGAK CSAPATAI KÖZÖTT: férfi kardcsapat (Gémesi Csanád, Iliász Nikolász, Rabb Krisztián, Szatmári András, Szilágyi Áron)
AZ ÉV CSAPATA A HAGYOMÁNYOS CSAPATSPORTÁGAK KÖZÖTT: az FTC-Telekom férfi vízilabdacsapata
AZ ÉV EDZŐJE: Nyéki Balázs (a Ferencváros férfi vízilabdacsapatának edzője)
AZ ÉV FOGYATÉKOS FÉRFI SPORTOLÓJA: Kiss Péter Pál (parakajakos)
AZ ÉV FOGYATÉKOS NŐI SPORTOLÓJA: Ekler Luca (paraatléta)
AZ ÉV FOGYATÉKOS CSAPATA: a szervátültetett asztalitenisz vegyes páros (Bácsi Bernát, Jakucs Edina)
Az ÉV SPORTPILLANATA: Molnár Attila győztes futása a fedett pályás Európa-bajnoki döntőben
ÉLETMŰDÍJ: Regőczy Krisztina, Sallay András (jégtánc)

Az MSÚSZ életműdíját az Operaházban Regőczy Krisztina és Sallay András világbajnok jégtáncospár vehette át Sulyok Tamás köztársasági elnöktől.

Nemzeti Sport Gála: a Ferencváros férfi pólócsapata lett az év csapata hagyományos csapatsportágakban

Rajtuk kívül a férfi jégkorong-válogatottra, valamint a Győri Audi ETO KC női kézilabdázóira lehetett voksolni.

 

