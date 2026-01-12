A legjobb hazai sportolókat díjazzák a Nemzeti Sport Gálán – percről percre

Az Operaházban 20 órás kezdettel rendezik a 68. Nemzeti Sport Gálát, amelyen 2025 legjobb magyar sportolóit díjazzák. Tartsanak velünk, kísérjék figyelemmel élő közvetítésünket, szóljanak hozzá, kommentálják az eseményeket!
SPORTGÁLA
20.00: 68. Nemzeti Sport Gála, Budapesti Operaház (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
A DÍJAZOTTAK NÉVSORA
AZ ÉV FÉRFI SPORTOLÓJA:
AZ ÉV NŐI SPORTOLÓJA:
AZ ÉV CSAPATA AZ EGYÉNI SPORTÁGAK CSAPATAI KÖZÖTT:
AZ ÉV CSAPATA A HAGYOMÁNYOS CSAPATSPORTÁGAK KÖZÖTT:
AZ ÉV EDZŐJE:
AZ ÉV FOGYATÉKOS FÉRFI SPORTOLÓJA:
AZ ÉV FOGYATÉKOS NŐI SPORTOLÓJA:
AZ ÉV FOGYATÉKOS CSAPATA:
Az ÉV SPORTPILLANATA:
ÉLETMŰDÍJ:
