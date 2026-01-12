Nemzeti Sportrádió

A legjobb hazai sportolókat díjazzák a Nemzeti Sport Gálán – percről percre

Vágólapra másolva!
2026.01.12. 19:44
null
Címkék
Sportgála Nemzeti Sport Gála Év sportolója Operaház életműdíj
Az Operaházban 20 órás kezdettel rendezik a 68. Nemzeti Sport Gálát, amelyen 2025 legjobb magyar sportolóit díjazzák. Tartsanak velünk, kísérjék figyelemmel élő közvetítésünket, szóljanak hozzá, kommentálják az eseményeket!

SPORTGÁLA
20.00: 68. Nemzeti Sport Gála, Budapesti Operaház (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

 A DÍJAZOTTAK NÉVSORA 
AZ ÉV FÉRFI SPORTOLÓJA: 
AZ ÉV NŐI SPORTOLÓJA:
AZ ÉV CSAPATA AZ EGYÉNI SPORTÁGAK CSAPATAI KÖZÖTT:
AZ ÉV CSAPATA A HAGYOMÁNYOS CSAPATSPORTÁGAK KÖZÖTT: 
AZ ÉV EDZŐJE:
AZ ÉV FOGYATÉKOS FÉRFI SPORTOLÓJA:
AZ ÉV FOGYATÉKOS NŐI SPORTOLÓJA:
AZ ÉV FOGYATÉKOS CSAPATA:
Az ÉV SPORTPILLANATA: 
ÉLETMŰDÍJ: 

A modul betöltése eltarthat néhány másodpercig.

 

Sportgála Nemzeti Sport Gála Év sportolója Operaház életműdíj
Legfrissebb hírek

Nemzeti Sport Gála: így érkeztek meg a főszereplők az Operaházba – videó

Egyéb egyéni
2 órája

Nemzeti Sport Gála: Rabah Madzser és Jean-Marie Pfaff is megérkezett Budapestre

Minden más foci
8 órája

Nemzeti Sport Gála: életműdíjat kap Sallay András és Regőczy Krisztina – sajtóhír

Téli sportok
9 órája

Jótékonysági akció a sóvidéki birkózókért a Nemzeti Sport Gálán

Birkózás
11 órája

Nemzeti Sport Gála: aki egyszer legyőzte Szerhij Bubkát

Atlétika
11 órája

Szerhij Bubka szinte véletlenül ugrott először hat métert

Atlétika
12 órája

Államfői fogadáson a Sportgála jelöltjei

Egyéb egyéni
21 órája

Szerhij Bubka: Teljesnek kell lenned a győzelemhez

Atlétika
21 órája
Ezek is érdekelhetik