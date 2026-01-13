Rabah Madzser: Talán magyar eredetű a családom

– Ha hihetünk a kérdéssel foglalkozó etimológiai szakcikkeknek, a „madzser” szó a „magyar” kifejezés arab nyelvterületen ismert alakváltozata. Valóban magyart jelent a családneve?

– Igen, ez így van. Az írásmódban van eltérés, de kiejtésben tényleg a magyar szó köszön vissza. A franciával ellentétben nem a hongrois, hanem a madzsar megjelölést használjuk a népre. Ki tudja, talán magyar eredetű a családom, lehet, hogy a felmenőim ezer éve a magyarok hazájából érkeztek.

– Négyéves volt, amikor Algéria 1962-ben kivívta a függetlenségét Franciaországtól. Milyen körülmények között telt gyermekkora, miként jellemezné a felszabadult gyarmat akkori közhangulatát?

– Százharminckét évig állt Algéria francia fennhatóság alatt, büszkék voltunk arra, hogy kiharcoltuk az önállóságot. Arra szintén, hogy sikeresen újjáépítettük az országot saját erőnkből, saját eszközeinkkel. Jelenleg gazdaságilag és katonailag erős, politikailag stabil ország a miénk. A függetlenséghez vezető algériai háborúról, a véres jelenetekről nincsenek konkrét emlékeim, kisgyerek voltam még. Az azt követő évekről, a fejlődés időszakáról viszont személyes tapasztalatokat is szereztem.

Született: Huszein Dej (Algéria), 1958. december 15.

Állampolgársága: algériai

Posztja: támadó

Válogatott mérkőzései/góljai játékosként: 87/28

Klubjai játékosként: NA Huszein Dej (algériai, 1978–1983), Racing Paris (francia, 1983–1985), Tours (francia, kölcsönben, 1985), Porto (portugál, 1985–1991), Valencia (spanyol, kölcsönben, 1988), Qatar SC (1991–1992)

Sikerei játékosként: Algériai Kupa-győztes (1979), 3x portugál bajnok (1986, 1988, 1990), Portugál Kupa-győztes (1988, 1991), BEK-győztes (1987), Világkupa-győztes (1987), Afrikai Nemzetek Kupája-győztes (1990), BEK-gólkirály (1987–1988), az év afrikai játékosa (1987)

Csapatai edzőként/szövetségi kapitányként: algériai válogatott (1993–1995, 1999, 2001–2002, 2017–2018), al-Szadd (katari, 1997–1998), al-Vakra (katari, 1998–1999), al-Rajan (katari, 2005–2006) RABAH MADZSER

– Milyen szerepet játszott ebben a folyamatban a labdarúgás?

– Képzeletben vissza kell mennünk az időben, hogy a kérdésre pontos választ adhassak. Vitathatatlan, hogy a futball politikai eszköz is. Nagyszerű algériai játékosaink voltak 1954-ben, csak éppen Franciaországban játszottak, néhányan annyira magas szinten, hogy közel kerültek a francia válogatotthoz is. Mégis úgy döntöttek az algériai háború kitörésekor, hogy elhagyják Franciaországot. Menekültként Tunéziában megalakították az FLN, a Front de Libération Nationale, vagyis a Nemzeti Felszabadítási Front futballcsapatát, amely akkortájt kvázi nemzeti válogatottként működött. Tunéziában helyi neves klubcsapatok ellen játszott, jó eredményeket ért el, ami az algériaiak önbecsülését is növelte.

– Mit jelentett az identitásában megerősödő Algériának a kijutás az 1982-es világbajnokságra, és az első mérkőzésen – az ön góljával – aratott 2–1-es bravúrgyőzelem Nyugat-Németország csapata ellen?

– Itt is érzékeltük, hogy a futball hatása a pályán messze túlnyúlik. Senki sem hitte volna előzetesen, hogy Algéria legyőzheti a félelmetes NSZK-t, de mi mindig is nagy küzdők voltunk, szívből játszottunk. Nekünk nincsen lehetetlen küldetés, ahogyan az a mérkőzés is bizonyította.

– Aztán jött az utolsó csoportmeccs, a futballemlékezetben gijóni szégyenként emlegetett találkozó NSZK és Ausztria között, amelyen a két résztvevő cinkosan összehozta az 1–0-s nyugatnémet győzelmet. Ez nekik a közös továbbjutást, Algériának a kiesést jelentette.

– Fájdalmas és drámai volt az eset, mai napig nem tudom elfelejteni. A németek és az osztrákok megegyeztek, mi lettünk ennek az áldozatai. Rendkívül erős csapatunk volt. Megvertük az NSZK-t, legyőztük Chilét, Ausztriától számomra érthetetlen módon kikaptunk. Mai számítás szerint hat pontunk lett volna a csoportban, rászolgáltunk a továbbjutásra. Ezt az esélyt lopták el tőlünk. Algéria panaszt nyújtott be a Nemzetközi Labdarúgó-szövetséghez, amelynek annyi hatása volt, hogy azóta a csoportkör utolsó fordulójának párhuzamos mérkőzéseit egy időben rendezik meg. Mondani sem kell, ez nekünk elég sovány vigasz. Nemrég egy interjú keretében két akkori osztrák válogatott játékossal beszélgettem, aztán Németországban Harald Schumacherrel és Pierre Littbarskival is, mindannyian elmondták, mennyire sajnálják a történteket.