Bévárdi Zsombor: Bárkit legyőzhetünk – a zalaegerszegieket is

2026.03.14. 10:11
ZTE NB I Bévárdi Zsombor labdarúgó NB I Paksi FC
Az Újpest ellen véget ért a Paks vereségsorozata, Bévárdi Zsombor reméli, hogy a ZTE elleni rangadón újra győzelemnek örülhetnek, úgy főleg, hogy már ott lehet a pályán a pénteken állami kitüntetést kapó Böde Dániel is.
A paksiak mostanság nem tudták átugrani az akadályokat, azonban Bévárdi Zsombor reménykedik abban, hogy a ZTE ellen megszakad a nyeretlenségi sorozatuk... (Fotó: Czinege Melinda)

Böde Dánielt Kitüntették: a Paksi FC 25-szörös válogatott csatára a Magyar Ezüst Érdemkereszt elismerést vehette át pénteken, csakúgy, mint korábbi ferencvárosi csapattársa, az FTC kapusa, Dibusz Dénes. A kitüntetést hagyományosan a nemzeti ünnephez kapcsolódva adják át, és azoknak adományozzák, akik saját területükön kiemelkedő teljesítményt nyújtanak, maradandó értéket teremtenek, munkájukkal hozzájárulnak a magyar közélet, kultúra, tudomány vagy éppen a sport fejlődéséhez. 

 

„Sosem gondoltam volna, hogy egyszer ilyen elismerésben részesítenek – idézte Böde Dánielt a klub hivatalos honlapja. – Nagyon megtisztelő ez számomra, és köszönöm mindenkinek, aki úgy gondolta, hogy engem is megillet ez a díj. Én mindig csak tettem a dolgom: futballoztam és próbáltam segíteni a csapatot. Ez a kitüntetés nemcsak az enyém, hanem mindazoké, akikkel együtt dolgozhattam az évek során.”

Nos, a kitüntetett labdarúgó aktívan segíthet – sérülése után ismét pályára léphet szombaton. A Paksi FC zsinórban öt elvesztett bajnoki után újra pontot szerzett, 0–0-s döntetlent játszott az Újpest FC vendégeként. Az együttes remekül kezdte a 2026-os évet, hiszen 2–1-re győzött a Puskás Akadémia otthonában, utána azonban a Ferencváros (0–1), a DVSC (0–1), a DVTK (1–2), az ETO (3–4) és a Kisvárda Master Good (1–2) elleni párharcot is egy góllal elvesztette, így sejteni lehetett, a Szusza Ferenc Stadionban sem vár rá könnyű kilencven perc. Aztán az első pillanattól kezdve az történt a pályán, amit a paksiak elképzeltek, több nagy lehetőséget is kialakítottak, és bár a második félidő kiegyenlítettebb játékot hozott, hiányérzetük lehet a végeredmény miatt.

„Abból a szempontból pozitív érzéseim vannak, hogy végre pontot szereztünk, bár a játék képe alapján akár többgólos győzelmet is arathattunk volna – tekintett vissza az előző heti bajnokira a Paks szélsője, Bévárdi Zsombor. – Nagyon jól kezdtük a meccset, az első húsz-huszonöt percben kis túlzással el is dönthettük volna, és bár utána ellenfelünknek is voltak lehetőségei, valamint a szünetet követő időszak is kiegyenlítettebb lett, jó esélyünk volt a három pont megszerzésére. Mindenesetre a mutatott futballra igenis lehet építeni, de muszáj javítani a helyzetkihasználáson, kellenek a gólok!” 

A paksiak huszonhét esztendős labdarúgója idény közben az MTK Budapesttől érkezett, azóta négy bajnokit rendeztek, és mind a négy alkalommal a kezdő tizenegyben számított rá a Bognár György vezette szakmai stáb – gyanítható, hogy ZTE elleni bajnokin is ott lesz a pályán.

 „Jó meccset várok a ZTE ellen – mondta még Bévárdi Zsombor. – Tudjuk, mire számíthatunk, mindenképpen otthon akarjuk tartani a pontokat. Az idény eleje még nem azt mutatta, hogy a zalaiak ilyen jól szerepelhetnek, ám a tizenkét csapatos bajnokságban bármikor történhet olyan, amire nem számítasz – a ZTE megérdemelten áll ott, ahol, de… A Paks az élvonal bármelyik csapatát képes legyőzni, szombaton is ebben a felfogásban lépünk pályára.” 

ÖT MECCSE veretlen a ZTE FC, míg a Paksi FC hat találkozó óta nyeretlen. Egészen bizonyos, hogy szombat délután több gólos meccsen mindkét sorozat megszakad. A hazai együttes búcsút int a negatív szériának, míg a vendégek a veretlenségi sorozattól búcsúzhatnak.
NS-TIPP: VAJDA György

NB I
27. FORDULÓ
14.30: Újpest FC–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
17.00: Paksi FC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
19.30: Debreceni VSC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

   
AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
 1. ETO FC26148450–27+2350
 2. Ferencvárosi TC25154649–27+2249
 3. Debreceni VSC25127639–30+943
 4. Kisvárda25115931–37–638
 5. Zalaegerszegi TE25108738–31+738
 6. Paksi FC25107846–37+937
 7. Puskás Akadémia251051031–31035
 8. Újpest FC25861133–41–830
 9. MTK Budapest26771245–54–928
10. Nyíregyháza Spartacus25771134–43–928
11. Diósgyőri VTK265101133–44–1125
12. Kazincbarcika26521925–52–2717

 

 

