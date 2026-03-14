Bévárdi Zsombor: Bárkit legyőzhetünk – a zalaegerszegieket is
Böde Dánielt Kitüntették: a Paksi FC 25-szörös válogatott csatára a Magyar Ezüst Érdemkereszt elismerést vehette át pénteken, csakúgy, mint korábbi ferencvárosi csapattársa, az FTC kapusa, Dibusz Dénes. A kitüntetést hagyományosan a nemzeti ünnephez kapcsolódva adják át, és azoknak adományozzák, akik saját területükön kiemelkedő teljesítményt nyújtanak, maradandó értéket teremtenek, munkájukkal hozzájárulnak a magyar közélet, kultúra, tudomány vagy éppen a sport fejlődéséhez.
„Sosem gondoltam volna, hogy egyszer ilyen elismerésben részesítenek – idézte Böde Dánielt a klub hivatalos honlapja. – Nagyon megtisztelő ez számomra, és köszönöm mindenkinek, aki úgy gondolta, hogy engem is megillet ez a díj. Én mindig csak tettem a dolgom: futballoztam és próbáltam segíteni a csapatot. Ez a kitüntetés nemcsak az enyém, hanem mindazoké, akikkel együtt dolgozhattam az évek során.”
Nos, a kitüntetett labdarúgó aktívan segíthet – sérülése után ismét pályára léphet szombaton. A Paksi FC zsinórban öt elvesztett bajnoki után újra pontot szerzett, 0–0-s döntetlent játszott az Újpest FC vendégeként. Az együttes remekül kezdte a 2026-os évet, hiszen 2–1-re győzött a Puskás Akadémia otthonában, utána azonban a Ferencváros (0–1), a DVSC (0–1), a DVTK (1–2), az ETO (3–4) és a Kisvárda Master Good (1–2) elleni párharcot is egy góllal elvesztette, így sejteni lehetett, a Szusza Ferenc Stadionban sem vár rá könnyű kilencven perc. Aztán az első pillanattól kezdve az történt a pályán, amit a paksiak elképzeltek, több nagy lehetőséget is kialakítottak, és bár a második félidő kiegyenlítettebb játékot hozott, hiányérzetük lehet a végeredmény miatt.
„Abból a szempontból pozitív érzéseim vannak, hogy végre pontot szereztünk, bár a játék képe alapján akár többgólos győzelmet is arathattunk volna – tekintett vissza az előző heti bajnokira a Paks szélsője, Bévárdi Zsombor. – Nagyon jól kezdtük a meccset, az első húsz-huszonöt percben kis túlzással el is dönthettük volna, és bár utána ellenfelünknek is voltak lehetőségei, valamint a szünetet követő időszak is kiegyenlítettebb lett, jó esélyünk volt a három pont megszerzésére. Mindenesetre a mutatott futballra igenis lehet építeni, de muszáj javítani a helyzetkihasználáson, kellenek a gólok!”
A paksiak huszonhét esztendős labdarúgója idény közben az MTK Budapesttől érkezett, azóta négy bajnokit rendeztek, és mind a négy alkalommal a kezdő tizenegyben számított rá a Bognár György vezette szakmai stáb – gyanítható, hogy ZTE elleni bajnokin is ott lesz a pályán.
„Jó meccset várok a ZTE ellen – mondta még Bévárdi Zsombor. – Tudjuk, mire számíthatunk, mindenképpen otthon akarjuk tartani a pontokat. Az idény eleje még nem azt mutatta, hogy a zalaiak ilyen jól szerepelhetnek, ám a tizenkét csapatos bajnokságban bármikor történhet olyan, amire nem számítasz – a ZTE megérdemelten áll ott, ahol, de… A Paks az élvonal bármelyik csapatát képes legyőzni, szombaton is ebben a felfogásban lépünk pályára.”
|ÖT MECCSE veretlen a ZTE FC, míg a Paksi FC hat találkozó óta nyeretlen. Egészen bizonyos, hogy szombat délután több gólos meccsen mindkét sorozat megszakad. A hazai együttes búcsút int a negatív szériának, míg a vendégek a veretlenségi sorozattól búcsúzhatnak.
NB I
27. FORDULÓ
14.30: Újpest FC–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
17.00: Paksi FC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
19.30: Debreceni VSC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. ETO FC
|26
|14
|8
|4
|50–27
|+23
|50
|2. Ferencvárosi TC
|25
|15
|4
|6
|49–27
|+22
|49
|3. Debreceni VSC
|25
|12
|7
|6
|39–30
|+9
|43
|4. Kisvárda
|25
|11
|5
|9
|31–37
|–6
|38
|5. Zalaegerszegi TE
|25
|10
|8
|7
|38–31
|+7
|38
|6. Paksi FC
|25
|10
|7
|8
|46–37
|+9
|37
|7. Puskás Akadémia
|25
|10
|5
|10
|31–31
|0
|35
|8. Újpest FC
|25
|8
|6
|11
|33–41
|–8
|30
|9. MTK Budapest
|26
|7
|7
|12
|45–54
|–9
|28
|10. Nyíregyháza Spartacus
|25
|7
|7
|11
|34–43
|–9
|28
|11. Diósgyőri VTK
|26
|5
|10
|11
|33–44
|–11
|25
|12. Kazincbarcika
|26
|5
|2
|19
|25–52
|–27
|17