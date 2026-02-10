Golopencza Szonja a Nemzeti Sportrádióban: az Eb-ezüst a visszaigazolás, hogy ezt kell csinálnom

A magyar női vízilabda-válogatott ezüstérmet nyert a funchali Európa-bajnokságon. Csapatunk kapusa, Golopencza Szonja a görögök elleni elődöntőben a kontinenstorna talán legemlékezetesebb pillanatait produkálta, amikor az ötméterespárbajban Neszmélyi Boglárkát váltva kivédte a hellének utolsó két próbálkozását, e ezzel bejuttatta a gárdát a döntőbe. Az esemény kapcsán az UVSE játékosával a Nemzeti Sportrádió készített hosszabb interjút, amelyben több más téma mellett a legjobb négy között játszott találkozó utolsó pillanatait is felidézték.

„Odaúszott mindenki, a lányok egyből a nyakamba borultak. Én Bogihoz akartam odamenni, mert ezt együtt csináltuk meg. Ha ő nem véd olyan jól a mérkőzésen, akkor az ötméterespárbajig sem jutottunk volna el – ez közös kapusmunka volt. Amikor kivédtem azt a két ötméterest, amelyekre bementem, eksztázisba kerültem, erre nincs jobb szó – fogalmazott pályafutás eddig talán legemlékezetesebb pillanataival kapcsolatban a kapusa. – Teljes őrület volt, mindenki ordított, sírt; kinéztem a szüleimre, anyukám is sírt, apukám pedig üvöltött örömében – tényleg nagyon jó érzés volt.”