Wilt, Bam, Kobe – minden, amit Bam Adebayo 83 pontos meccséről tudni érdemes

A HÉT VISSZATÉRÉSE

298 nappal az Achilles-ín-szakadása után visszatért a pályára Jayson Tatum. A Celtics sztárját természetesen már a bemutatásnál nagy üdvrivalgás fogadta, az első hat dobása pontatlan volt, de aztán összeszedte magát, és sorozatban öt kosarat bevágott. Végül 27 perc alatt 15 pontos, 12 lepattanós dupla duplát ért el, a Celtics pedig húsz ponttal verte a Dallast.

„Még hosszú út áll előttem, de ez egy nagyon jó lépés volt. Éjjel-nappal erről a pillanatról, a várakozásról és a közönségről álmodtam. 42 és fél hete nem játszottam NBA-meccsen, ezért csak próbáltam felzárkózni a tempóhoz és minden máshoz. Úgy éreztem, mintha egy lépéssel lemaradtam volna, vagy túl gyorsan mozogtam volna. De a játék lassulni kezdett, ahogy én is kicsit ellazultam” – mondta Tatum, akit érthető módon folyamatosan éltetett a közönség.

„Nem hiszem, hogy bármelyik sportoló is gondolná, hogy valaha megsérülhet, legalábbis én nem gondoltam így. Soha nem jutott eszembe. Úgy éreztem, hogy mindent jól csináltam, vigyáztam a testemre. Szóval amikor ez történt, az szó szerint földhöz vágott, és ez arra késztetett, hogy sok mindent átgondoljak” – nyilatkozta a mérkőzés után. Tatum a második és a harmadik meccsén is 27 percet töltött a pályán, a Cleveland ellen 20, a Spurs ellen 24 pontig jutott. „Úgy éreztem, mintha újra visszatértem volna a ritmusba. Csodálatos, mennyire boldog vagyok, hogy visszatértem, és hogy még többet akarok játszani” – vélte a második meccs után Tatum, akit James Harden is nagy öleléssel üdvözölt.

"I'm proud of you bro, Congratulations"



"I'm proud of you bro, Congratulations"

A HÉT FORDÍTÁSAI

Két egymást követő napon is láthattunk fordítást legalább húszpontos hátrányból. A Kawhi Leonard vezette Clipper a harmadik negyed elején 25 ponttal, 75–50-re vezetett, de a hazai pályán játszó San Antonio nem engedte el a találkozót. A záró játékrészben 96–83-as állás után 16–1-es rohanással fordított a Spurs, és végül négy ponttal megnyerte a mérkőzést. Az 1997–1998-as idény óta ez volt az NBA második legnagyobb fordítása, a Spurs legutóbbi 16 meccséből 15-öt megnyert. A mérkőzés legjobb dobója Kawhi Leonard volt 30 ponttal, míg Victor Wembanyama 27 pontos, tíz lepattanós dupla duplával zárt.

A Spurs szombati 25 pontos fordítása után vasárnap a Brooklyn is a sírból hozott vissza egy mérkőzést. A keleti éllovas Detroit 23 ponttal vezetett a harmadik negyedben, és 11-gyel a negyedik negyed elején. A Nets másfél perccel a mérkőzés vége előtt átvette a vezetést, és végül 107–105-re nyert. A vendégeknél Ziaire Williams 23 pontot dobott, Michael Porter pedig 30 pontot és 13 lepattanót ért el.

WHAT A COMEBACK BY THE NETS!



Trailed by 23 in Q3.

Entered Q4 down 11.

Trailed by 8 with 4:23 remaining.

Took the lead with 1:28 to play.

Never looked back. https://t.co/HyuRKN3Qy2 pic.twitter.com/EmJVX3YBkY — NBA (@NBA) March 8, 2026

A HÉT REKORDJA

Magyar idő szerint kedd hajnalban ismét összecsapott a Shai Gikgeous-Alexander vezette OKC és a Nikola Jokics fémjelezte Denver. A fordulatos meccsen mindkét csapatnak volt legalább 12 pontos előnye, a címvédő még két perccel a vége előtt is nyolccal vezetett. Kilenc másodperc volt hátra, amikor 126–126-os döntetlen állt az eredményjelzőn, a labda SGA-hez került, aki 2.7 másodperccel a meccs vége előtt elsüllyesztette a meccset nyerő triplát.

A regnáló MVP a mérkőzést eldöntő kosarat nem számítva is emlékezetes meccset játszott, 35 pontja mellé kiosztott karriercsúcsot jelentő 15 asszisztot, mindezt úgy, hogy egyetlen labdát sem adott el. Ez a három statisztikai mutató eddig csak LeBron Jamesnek sikerült a liga történelmében. Ráadásul SGA-nek ez volt sorozatban a 126. olyan mérkőzése, amelyen legalább húsz pontot szerzett, ezzel beállította Wilt Chamberlain NBA-rekordját. Ez alatt az időszak alatt a kanadai 32.5 pontot, 4.7 lepattanót, 6.5 gólpasszt, 1.5 labdaszerzést és egy blokkot átlagolt, a 126 mérkőzésből 86 meccsen ötven százalék feletti mezőnyhatékonysággal játszott.

HISTORIC NIGHT FOR SGA 🤯



35 PTS

9 REB

15 AST (career-high)

0 TO



🏆 Ties Wilt Chamberlain for the longest 20+ point streak in NBA history (126 straight games)



Then hits the game winner 👏 pic.twitter.com/8QXrNU70Ka — NBA (@NBA) March 10, 2026

„Megvan a válaszom a tesztre, csak először meg kell néznem a kérdéseket” – nyilatkozta Gilgeous-Alexander a mérkőzés után, akit ellenfele, Nikola Jokics is méltatott: „Nem tudom, hogy az emberek tudják-e, milyen nehéz ezt véghez vinni. Tíz egymást követő mérkőzésen is rendkívüli 20 pontot szerezni, nem hogy 120-on vagy mennyinél tart. Ő egy különleges játékos.”

Sokan kritizálják a kanadait, hogy nagyon kedveznek neki a bírók. A 126 meccs közel felén, 56 alkalommal dobhatott legalább tíz büntetőt. „Nem Shaijal, hanem a szabályokkal van problémám... Ha otthagyod a karodat, akkor a liga összes játékosa azt fogja csinálni, amit Shai és James Harden, és ez mind a szabályos.” – mondta a Golden State elleni mérkőzés után Steve Kerr. SGA pár nappal később a Boston Celtics elleni 35 pontos teljesítményével meg is döntötte Chamberlain rekordját.

A HÉT BOCSÁNATKÉRÉSE

Az OKC–Denver kapcsán Lourenz Dort is megszólalt. A Jokics ellen az előző mérkőzésen szabálytalankodó játékos elmondta, elnézést kért a szerbtől. „Kezet fogtam vele, mondtam, hogy remek meccs volt, és bocsánatot kértem azért, ami történt. Nem akartam arcon ütni. De amikor átmegyek a blokkokon, a karjaim mindenfelé mozognak, és sajnos arcon ütöttem... Nem gondoltam, hogy ez súlyos szabálytalanság. A felesleges azt jelenti, hogy szándékosan tettem, de nem így volt.”

„Már a legutóbbi alkalom óta vége volt” – válaszolta Nikola Jokics, amikor hétfő este megkérdezték, hogy maradt-e még harag.

A HÉT JÁTÉKOSA

Elképesztő héten van túl Bam Adebayo. Nyolcadikán csatlakozott Dwayne Wade-hez, így már ketten értek el tízezer pontot a Miami Heat színeiben. „Ez csak a játékom fejlődését mutatja. Nyilvánvaló, hogy ez a szervezet hisz bennem. Nagy eredmény D-Wade mögött szerepelni a történelemkönyvekben” – értékelt a történelmi tett után Adebayo. Edzője, Erik Spoelstra hozzátette: „Nem feltétlenül pontszerzőként érkezett hozzánk. Kemény munkával és elszántsággal érte el ezt. És ebben a csapatban a pontszerző képessége nagyon fontos.” Spoelstra szavait, mely szerint milyen fontos pontszerző, pár nappal később egy 83 pontos teljesítménnyel támasztotta alá Adebayo.

A Miami sztárja minden idők második legnagyobb ponttermését teljesítette, megelőzve a 81 pontig jutó Kobe Bryant, csak a százpontos Wilt Chamberlain termelt többet.

A Heat csapatrekordját LeBron James tartotta 61 ponttal, míg Adebayo korábbi egyéni csúcsa 41 volt, most az első negyedben 31, a félidőben már 43, a harmadik játékrész végén pedig 63 pontnál járt.

„Az első gondolatod az, hogy hogyan – nem miatta, hanem a játékmódja miatt. Láttam, hogy csak hat hárompontost dobott, de 40 büntetőt vagy mennyit, ez mindent elárul” – mondta a Houston Rocketset edző Ime Udoka Bam 83 pontos estéjéről, majd hozzátette – „és persze a Washington Wizards”. Természetesen a Miami „etette” Adebayót, aki a liga legrosszabb mérlegű csapatát szórta meg.

Erik Spoelstra, szokása ellenére challenget is kért, csak hogy Adebayo plusz két büntetőt kapjon. „Amikor elérte az ötvenet, akkor azt gondoltuk, hogy talán eljuthat hatvanig, és amikor elérte a hatvanat... akkor már akár hetvenig is mehet, és akkor már nem mertem arra gondolni, hogy lecseréljem. Addig nem álltam le, amíg el nem érte Kobe-t” – idézi az ESPN Spoelstrát. – „Egy teljesen szürreális este. Ez most egyszerűen megtörtént. Az ilyen pillanatok megesnek, és hálás vagyok, hogy mindannyian részesei lehettünk ennek és tanúi lehettünk.” Sam Mitchell, aki annak a Torontónak volt az edzője, amely ellen Bryant 81 pontot dobott így örült a hírnek: „Nem vagyok olyan hülye, mint amilyennek mindenki hitt.” A Lakers arénájában is bemondták a hírt, a szurkolók pfujolással tudatták véleményüket.

Idén 11 mérkőzés volt, ahol egy csapat nem érte el a 83 pontot.

Adebayo a 11. játékos az NBA-ben, aki hetven pont fölé jut egy mérkőzésen

Ő az első játékos idén, aki több mint hatvan pontot dob, legutóbb Nikola Jokics szerzett 61 pontot 2025 áprilisában.

Adebayo a 12. játékos, aki több mint ötven pontot szór egy meccsen idén, a rekord 14 játékos (2021–2022, 2022–2023).

Chamberlain után ő a második az NBA-ben, aki húsz mezőny- és 25 büntetőkísérletig jut egy meccsen.

A mérkőzése előtt a Miami szezoncsúcsa 36 büntetődobás volt egy meccsen, Adebayo egyedül 36-ig jutott a Wizards ellen.

Adebayo 43 büntetőkísérlete és 36 sikeres büntetője is NBA-rekord. Előbbinél Dwight Howard volt a listavezető 39-cel, utóbbinál 28 volt a rekord (Wilt Chamberlain és Adrian Dantley).

Ő az első játékos, aki legalább 25 büntetőt és három triplát értékesített egy meccsen.

Adebayo előtt nem volt senki, aki ötven százalékos mezőnyhatékonyság alatt dob legalább 70 pontot.

Ő az első, aki egy meccsen legalább negyven mezőny-, húsz tripla- és negyven büntetőkísérletig jut.

Adebayo (83) és Simone Fontecchio (18) az első Chamberlaint nem tartalmazó duó, amely száz pont fölé jut. A legközelebb ehhez Kiki Vandeweghe (51) és Alex English (47) jutott 1983-ban.

A Miami sztárja 18.9-ről 20-ra emelte az idényátlagát a 83 pontos teljesítményével.

Adebayo idei büntetőkísérleteinek 13.6 százaléka jött a Washington elleni mérkőzésen. BAM REKORDJA SZÁMOKBAN

Könnyek szöktek a szemébe, amikor a mérkőzés után megölelte édesanyját, Marilyn Blountot. Addig visszafogta az érzelmeit. „Wilt, én, aztán Kobe. Őrültségnek hangzik. Számomra az volt a fontos, hogy nyugodt maradjak, koncentráljak, és megértsem, hogy valami különlegesre vagyok képes. Nem gondoltam, hogy 83 lesz. De ez a pillanat szürreális, mert, ahogy mondtam, hogy ezt otthon, anyám, a barátaim és a hazai szurkolók előtt tehettem meg, ez egy olyan történelmi pillanat, amelyre örökké emlékezni fognak. Kíváncsi lennék, Kobe mit mondana, hogy ezzel a 83 ponttal megelőztem őt. Mindig is akartam vele beszélgetni. Valószínűleg azt mondaná, hogy csináld meg még egyszer. Szürreális pillanat valakinek a társaságában lenni, akit gyerekként csodáltál.”

A kritikák ellenére nem maradt el a gratuláció sem. „Megnéztem a statisztikákat. Elég őrült volt: 40 mezőnydobás, 40 büntetődobás, 20 hárompontos. Ehhez óriási állóképesség kell, haver” – mondta Kevin Durant, a Houston Rockets sztárja és Adebayo amerikai kosárlabda-válogatott csapattársa. – „Rengeteg energia kell ahhoz, hogy kimenj a pályára, megcsináld azokat a dobásokat, és még be is dobd őket, rekordot állíts fel, és megelőzd Kobét mint a második legeredményesebb játékost a sportág történetében. Úgy értem, a fenébe is. Gratulálok neki. Hatalmas, hatalmas teljesítmény, amiről örökké beszélni fogunk.”

„BAM BAM BAM” – írta a közösségi médiában LeBron James. James 2014. március 3-án állította fel a Heat egy mérkőzésen elért pontrekordját 61 ponttal. Most a csapat ranglistáján a második helyen áll.

Mindenki szerette volna megszerezni Adebayo mezét. A mérkőzés labdáját elvitték, a kosárhálót levágták, hogy emléktárgyként megőrizzék. Érdekesség, hogy az aktív NBA-rekorder Bam Adebayo, és az aktív WNBA csúcstartó A’Ja Wilson egy párt alkot. A'ja Wilson, Adebayo barátnője és négyszeres WNBA MVP, alig tudta visszatartani a könnyeit. „Tudom, hogy azt mondja, én vagyok az ő inspirációja, de szerintem fogalma sincs arról, mennyire inspirál engem arra, hogy továbbra is az a személy legyek, aki vagyok.”

A HÉT NYILATKOZATA

Az X&O’s kétórás beszélgetést készítette Nikola Jokiccsal. A szerb klasszissal ebben egyebek mellett a kosárlabda fejlődéséről is beszélt. „Ez nem jelenti azt, hogy nem tudnának játszani a mai kosárlabdában. Ezt a példát hoztam fel, amikor arról beszéltek, hogy Larry Bird tudna-e játszani a mai kosárlabdában. És azt mondtam, hogy tudna játszani Zomborban, Kínában... 10 évvel ezelőtt, 20 évvel ezelőtt... A Jupiteren. 10, 20 év múlva. Ők rendkívüli, legendás játékosok, akikre örökké emlékezni fognak. De butaság lenne azt mondani, hogy a kosárlabda ma nem jobb, mint 30 évvel ezelőtt. Ez olyan, mintha azt mondanánk, hogy a telefonok 30 évvel ezelőtt jobbak voltak, pedig nem voltak azok, a technológia és a modernizáció miatt. Ahogy minden modernizálódik, úgy a kosárlabda is modernizálódik. És ugyanígy, 20 év múlva a kosárlabda is sokkal jobb lesz, mint ma.” Jokics Victor Wembanyamáról is beszélt: „Ő megváltoztatja a kosárlabdát. Örülök, hogy valószínűleg visszavonulok, mielőtt Wemby az egész ligát a markában tartaná.”

A HÉT VITATÉMÁJA

Steve Kerrt, a Golden State Warriors vezetőedzőjét a Utah Jazz elleni vesztes mérkőzés után megkérdezték, mit tenne, ha ő lenne a liga kommiszárja. „Kevesebb mérkőzést kell játszanunk, tíz mérkőzést ki kell vennünk a menetrendből. A modern játék tempójával és terével szerintem versenyképesebb és egészségesebb liga lenne, ha kevesebb mérkőzést játszanánk” – vélte a játékosként ötszörös, edzőként négyszeres bajnok Steve Kerr.

„Az NBA-ben a minimálbér több mint 1,2 millió dollár. Az NBA-ben a mediánbér több mint hétmillió dollár. Az NBA-ben a maximálbér átlagosan 54 millió dollár körül mozog. Olyan személyekről beszélünk, akik 250-350 millió dolláros szerződéseket írnak alá. És most idejössz hozzánk, és azt mondod, hogy 10 meccsel kevesebbnek kellene lennie?” – kérdezte Steven A. Smith a keddi First Take adásban. – „Úgy gondolom, hogy a menetrend korlátozása számos kérdést magában foglalna: a játékosok egészségét, a játékosok rendelkezésre állását, a tankolást – szerintem mindez javulna. És szerintem a játék minősége is javulna. Egyáltalán nem edzünk sokat. Ha lenne pár extra napunk az edzésre, és a csapat frissebb lenne, a termék minősége is jobb lenne.” – mondta Kerr, aki Smithre is reflektált. – „Tudom, hogy ez bevételi kérdés. Nem vagyok hülye. Mindenkinek egyet kell értenie abban, hogy a termék javításához valójában kicsit kevesebb bevételt kell termelnünk. Az, hogy több van valamiből, nem jelenti automatikusan azt, hogy több pénzt fogsz keresni, ha a termék nem jó. Tudom, hogy ez egy vitatott téma, de továbbra is kimondom a véleményemet, mert szerintem ez fontos."

A HÉT SÉRÜLÉSE

A cserehatáridő lejárta előtt Bostonba érkező Nikola Vucsevicsnek megműtötték a jobb gyűrűsujját. A 206 centiméter magas szerb center várhatóan három-négy hetet hagy ki.

A HÉT AUKCIÓJA

A hatszoros NBA-bajnok Scottie Pippen személyes gyűjteményéből 71 tételt kínált aukcióra, a Sotheby megbízásából ezek összesen több hatmillió dollárért, azaz kétmilliárd forintért keltek el. A Pippenhez kapcsolódó tárgyak között volt egy hat darabos, 24 karátos aranybevonatú és sterling ezüstből készült, a Tiffany & Co. által gyártott Larry O'Brien-trófea replika, amelyet a Chicago Bulls tulajdonosa, Jerry Reinsdorf ajándékozott Pippennek a Bulls hat bajnoki címe után, és amely 640 000 dollárért kelt el. Pippen aláírt meze, amelyet a 1997-es NBA-döntő ötödik mérkőzésén, a „Flu Game”-ben viselt, 486 400 dollárért kelt el, ez a Pippen-emléktárgyak aukciós rekordja. Pippen saját, a döntőben viselt „Dream Team” mezéért 384 000 dollárért fizettek, míg 1998-as „Last Dance” NBA-döntő meze 448 000 dollárért kelt el.

AZ ÁLLÁS