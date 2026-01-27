A női vízilabda-válogatott 25 gólos győzelmet aratott Románia felett az Eb-n



NŐI VÍZILABDA EURÓPA-BAJNOKSÁG, FUNCHAL

B-CSOPORT, 2. FORDULÓ

MAGYARORSZÁG–ROMÁNIA 28–3 (7–0, 7–1, 6–0, 8–2)

Funchal, Olympic Pools Complex. Vezette: Kuníková (szlovák), Schopp (német)

MAGYARORSZÁG: Golopencza – VÁLYI 3, FARAGÓ K. 6, Sümegi N., Aubéli 2, HAJDÚ K. 5, Leimeter 2. Csere: Szilágyi D. 1, Varró 3, Dömsödi 1, Rybanska 2, Garda, Tiba 3. Szövetségi kapitány: Cseh Sándor

ROMÁNIA: Dvorzhetska – Bobeanu, Nagy D., Szeghalmi, Laboncz 1, Melnychuk, SERBANESCU 2. Csere: Oprisa (kapus), Novacean, Pascu, Mihaila, Matei Guiman, Plesca. Szövetségi kapitány: Edward Andrei

Emberelőny-kihasználás: 4/3, ill. 2/0

Gól – ötméteresből: 1/1, ill. 1/0

MESTERMÉRLEG

Cseh Sándor: – Én szeretem az ilyen meccseket is, nyilván nem akarjuk földbe döngölni az ellenfelet, de akarunk és szeretünk vízilabdázni, gólokat dobni. Utólag mondhatom, és talán nem sértek meg senkit, hogy ez jó edzőmérkőzés volt.

ÖSSZEFOGLALÓ

Szép emlékek kötik női vízilabda-válogatottunkat a románok elleni összecsapáshoz, a két együttes legutóbbi összecsapásán, a 2022-es horvátországi Európa-bajnokságon a mieink 22–0-ra (!) diadalmaskodtak. Most, a funchali kontinensviadalon nagy lelki plusszal ugorhattak medencébe a mieink, hiszen a B-csoport sportszakmai szempontból legfontosabb mérkőzésén, hétfőn 4–0-s utolsó negyeddel 9–7-re megverték az olimpiai bajnok Spanyolországot.

A magyarok fehérben, a románok kékben vágtak neki a találkozónak – mi a csapatkapitányunk, Keszthelyi Rita nélkül, ő pihenőt kapott. Vályi Vanda elhozta a labdát, az első próbálkozásunk nem sikerült, de nálunk maradt a labda, Faragó Kamilla ezt kihasználva távolról volt eredményes. Egy perc sem telt el, mire Hajdú Kata is betalált. Nem sokkal később Hajdú ismét közreműködött egy gólban, szépen adta be a labdát az Eb-újonc Aubéli Teklának, aki nem hibázott. Alig telt el három perc a mérkőzésből, mire Leimeter Dóra is beköszönt, a harmadik próbálkozása bizonyult sikeresnek (4–0). Két perc maradt a negyedből, amikor a román válogatott nagyon közel került ahhoz, hogy története során először gólt dobjon ellenünk Európa-bajnokságon, a csapatkapitány, Szeghalmi Krisztina Emese végezhette el a büntetőt, a másik Eb-újoncunk, Golopencza Szonja viszont magabiztosan hárított. Dömsödi Dalma, Rybanska Natasa és Varró Eszter sem kegyelmezett, 7–0-s előnnyel zártuk a nyitó játékrészt.

Az első etaphoz hasonlóan a másodikban is Faragó kezdte meg a góltermelést, s Románia következő kivédekezett próbálkozása után Hajdú is duplázóvá vált. Aztán megtört a jég, szép támadás végén, jó elmozdulásból az üresen maradt Laboncz Nikolett remek ejtéssel megdobta Románia első gólját ellenünk (9–1). Újabb Hajdú-gól következett, majd Vályi is megszerezte első találatát, ezzel már tízgólos különbséget, 11–1-et mutatott az eredményjelző. A félidőig hátralevő több mint négy percben három gólig jutottunk, 14–1-gyel mehettünk a szünetre.

Faragó úgy tűnik, nem enged a negyedenkénti első gól megszerzéséből, a harmadik etapban is összejött ez neki, ezúttal azonban a második találat is az ő nevéhez fűzödött, negyedszerre volt eredményes a meccsen. A lányok láthatóan egy pillanatra sem engedték el magukat, mindvégig mentek előre, komolyan vették a mérkőzést. Néhány perc gólcsendet követően Vályi és Tiba Panna, majd Hajdú, valamint Aubéli is betalált, 20–1-gyel fordulhattunk a záró felvonásra.

Négyből négy – Vályi ismét megnyerte a sprintet, elhozta a labdát. Megszakadt viszont Faragó Kamilla sorozata – nem is volt épp a vízben –, Tiba Panna lőtte a negyed első gólját, az első támadásunkból. Nagyon gyorsan jött a 22. találatunk, Szilágyi Dorottya révén. A harmadik támadásunk végén Varró nem kegyelmezett, utána viszont közelről hibázott, a felső lécre dobta a labdát. Nagyon szép ejtés következett, viszont nem a mieinktől – Ana Serbanescu érezte kiválóan a távolságot (23–2). Hajszálpontos indításból Leimeter lőtt gólt, majd Faragó bejött, s az első támadásból be is talált. Rybanska gyönyörű bombát engedett el, aztán Serbanescu újfent megvillant, hatalmas gólt szerzett távolról. Hajdú Kata találatát követően keretes szerkezetet vett fel a mérkőzés: Faragó Kamilla találatával indult, és az övével is zárult, 28–3-ra legyőzte Romániát. A csoport másik mérkőzésén a spanyolok simán verték a portugálokat,

Folytatás csütörtökön, a házigazda Portugália ellen zárjuk a csoportkört, 16.30-kor ugrunk medencébe.

Golopencza Szonja, a válogatott kapusa: – Ez volt az első szereplésem, óriási élmény volt, sokáig emlékezni fogok rá. De már a spanyolok elleni meccs is hihetetlen volt, fantasztikus élmény Neszmély Boglárkát élőben látni, és azt, ahogyan belendül a játékba, arról nem is beszélve, mennyire remekül védett. A románok ellen nem akartunk változtatni a védekezésen, a lényeg az volt, hogy minél kevesebb gólt kapjunk, a célom az volt, hogy mindent megfogjak, de a három kapott gól is belefér. Fontosnak tartottuk, hogy a saját játékunkat gyakoroljuk, és végig pörögjünk, mert ha visszaveszünk a lelkesedésből, akkor nehezebb visszaérni arra a szintre, amit képviselni szeretnénk ezen az Eb-n.

Tiba Panna, a válogatott szélsője: – Izgatott voltam, mégiscsak először szálltam vízbe az Európa-bajnokságon. Fontos cél volt, hogy végig diktáljuk a tempót, így mentünk vízbe. Az Eb lebonyolítása új, egyáltalán nem mindegy, hány góllal nyerünk, úgyhogy örülök, hogy ilyen nagy fölényű győzelemmel tudtuk elhozni a három pontot. Az egyik legnagyobb nehézség az volt, hogy fenntartsuk a tempót, illetve a kezdés is nehéz, mert tudjuk, hogy gyengébb ellenféllel játszunk, nekünk mégis ugyanazzal a mentalitással kell vízbe ugrani, mintha mondjuk a spanyolokkal játszanánk. Ezzel a játékkal és gyorsasággal remélem, hasonló meccs lesz a portugálok elleni is. VÉLEMÉNYEK