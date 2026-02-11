Cseh Sándor: Eljutni valahová sem könnyű, ott maradni nehezebb

A stabilitás szónál a magyar női vízilabda-válogatott lehetne az illusztráció a szótárban.

Cseh Sándor együttese az elmúlt két évben, a 2024-es eindhoveni Európa-bajnokságtól kezdve a nemrég véget ért funchali kontinensviadalig hat világversenyből négyen játszott döntőt: a 2024-es dohai és a 2025-ös szingapúri világbajnokságon, a 2025-ös világkupán, valamint a Madeira szigetén megrendezett Európa-bajnokságon. Ha időrendben nézzük, a legutóbbi három világversenyén, a tavalyi világkupa és világbajnokság után az idei Eb-n is bejutott a fináléba. Egyenletes teljesítmény olyan csapattól, amely az újjáalakulás tekintetében is jól halad.

Nyolc játékos nyert U20-as világbajnoki aranyérmet 2023 szeptemberében – Aubéli Tekla, Dömsödi Dalma, Golopencza Szonja, Hajdú Kata, Neszmély Boglárka, Sümegi Nóra, Tiba Panna és Varró Eszter egyre stabilabb tagjává válik a felnőttválogatottnak is. Ha csak az említett legutóbbi három világversenyt vesszük figyelembe, amelyen a csapat döntőt játszott, a szóban forgó nyolc játékosból öt (Dömsödi, Hajdú, Neszmély, Sümegi, Tiba) mindhárom tornán szerepelt.

Garda Krisztina rutinjára és bátor játékára a következő tornákon is nagy szükség lesz (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

Aubéli a vb-t kihagyta, Varró lemaradása az áprilisi világkupadöntőről amerikai egyetemi tanulmányaival is összefüggésbe hozható (a januári világkupa-selejtezőn ott volt), míg Golopencza Szonja Funchalban tette le a névjegyét a felnőttek között. A fiatalos lendület a rutinnal párosulva (Garda Krisztina, Keszthelyi Rita, Leimeter Dóra, Szilágyi Dorottya, Vályi Vanda révén, de ide sorolhatjuk Faragó Kamillát és Rybanska Natasát is az Eb-keretből) még nagyobb potenciált rejt magában, és ha a tapasztaltabbak közül esetleg néhányan kihagyják az idei világkupát, lehet, hogy Cseh Sándor szövetségi kapitány talál még olyan ifjú játékosokat, akiket a későbbiekben beépíthet.

Érdekes látni, hogy míg a Varga Zsolt vezette férfiválogatott a szingapúri vb-hez hasonlóan a belgrádi Eb előtt is egymás után játszotta a felkészülési mérkőzéseket itthon és külföldön egyaránt, Cseh Sándor és a női nemzeti csapat ismét az itthoni gyakorlást választotta, de a német és az orosz együttes is közös edzésekre érkezett, illetve a hajrában az amerikaiakkal és a görögökkel is edzőtáboroztunk. A játékosok nemegyszer említették, hogy az utóbbi két együttessel történt közös készülésből sokat profitáltak, Faragó Kamilla lapunknak egyenesen „a legkeményebb felkészülési időszaknak” nevezte a funchali Eb előttit, amióta Cseh Sándor a kapitány. Az amerikaiakkal vívott két hivatalos párharcból az elsőt szorosan vesztettük el (8–8 után ötméteresekkel), a másodikon a kissé fáradt magyar csapat ellen dominált az ellenfél (8–13), a világbajnok görögökkel szemben aratott siker viszont abszolút biztató volt, barátságos meccs ide vagy oda – 18–14-re nyertünk úgy, hogy a félidőben 11–5 volt az állás ide.

Az erőfeszítés kifizetődött, némi túlzással állíthatjuk, hogy már a nyitó napi, Spanyolországgal szembeni diadallal (9–7) bejutottunk az elődöntőbe. A további két csoportmeccsünket simán hoztuk (28–3 Románia, 28–4 Portugália ellen), ezek után pedig az is belefért, hogy a középdöntő első meccsén kikapjunk 5–4-re az Eb-címvédő Hollandiától. Hiszen elég volt a következő nap felülmúlnunk esélyesként Izraelt (meg is tettük, 22–6), utána pedig mindegy volt, mit csinálnak egymással a hollandok és a spanyolok, körbeverés esetén sem pörgethettek volna ki minket a négy közül, a hollandok pontszerzése pedig eldöntötte a kérdést, Spanyolország 2012 után először biztosan kicsúszik a legjobb négyből. Az igazán éles meccseink közül a spanyolok elleniről ki lehet emelni a tartást (a jó kezdést kisebb hullámvölgy követte, kétgólos hátrányban fordultunk a záró szakaszra, amelyet kiváló és türelmes támadójátékkal 4–0-ra hoztunk le, így fordítottunk), a hollandok elleniről pedig a kiemelkedő védőmunkát, még akkor is, ha az ellenfél végül egyel többet lőtt.

Hogy mennyit sikerült profitálni a közös készülésből, megmutatta a görögökkel vívott elődöntő – az a csapat, amely a tavalyi két fináléban egyaránt viszonylag simán legyőzte a mieinket, ezúttal egyszer sem vezetett, legfeljebb egyenlíteni tudott, majd a szétlövésben alulmaradt. A hollandokkal vívott fináléban szintén minden esélyünk megvolt a sikerre – Cseh Sándor azt mondta lapunknak, a kapu előtti test a test elleni párharcokban még inkább a rivális volt a jobb, de a vereség ellenére nem gondolja, hogy bármi másban alulmaradtunk volna. Való igaz, ez a párharc is ötméterespárbajban dőlt csak el.

Cseh Sándor tudja, nehéz másfél év vár csapatára a hazai vb-ig (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

De a szövetségi kapitány már itthon, a hétfői ünnepélyes sajtótájékoztatón megfogalmazott még egy fontos gondolatot: „Az előző döntőkhöz képest kihoztuk magunkból a maximumot játéktudásban és akaratban is. Mindez boldoggá tesz, de nehéz másfél év előtt állunk, hiszen eljutni valahová sem könnyű, ott maradni nehezebb.”

A munka tehát nem áll meg, a májusi világkupa-selejtezőn megint megmutathatja a tudását a csapat, és ki tudja, a végén talán meglesz a párhuzam, ami a sajtótájékoztatón is felvetődött: a férfiválogatott a 2004-es athéni olimpiai arany után rendre legfeljebb második lett a világversenyeken, majd 2008-ban Pekingben mégis megszerezte sorozatban harmadik olimpiai bajnoki címét.

„Ha ez az ára, hogy a Los Angeles-i olimpián nyerjünk, akkor szívesen nyerek előtte ennyi ezüstöt” – mondta a csapatkapitány Keszthelyi Rita.

Kíváncsian várjuk a jövőt.

Valami nem változik: a világversenyeken sokadik egyéni elismerését megkapó Keszthelyi Rita lesz válogatottunk vezére az olimpiáig (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

NS-SZAKÉRTŐ Petrovics Mátyás, az FTC női vízilabda-utánpótlásának szakmai igazgatója: – Ha a csapat helyzete megköveteli, mindig az olimpiák után kezdődik el a fiatalítás, ez más sportágakban is így van. Két éve a magyar női vízilabda-válogatott is elindult ezen az úton, kezd kialakulni a keret a világkupára, és ami még fontosabb, a 2027-es ha­zai világbajnokságra. Nem a túlzott önbizalom mondatja velem, nem az olimpiai részvételünk a kérdés 2028-ban, hanem az, mi­lyen úton jutunk ki Los Angelesbe. Valóban van egy sokszoros válogatott játékosokból álló rutinos mag, és volt már rá sok példa a múltban, hogy ha az utánpótlásban si­keres játékosok nagyjából egyszerre kerülnek a felnőtt­válogatottba, ott is eredményesek lesznek, később pedig csatlakozhatnak hozzájuk mások is. Kevesebb mint egy év alatt három döntőt megvívni kitűnő teljesítmény, és a lehetséges kimenetelről még nem beszélve szívesen aláírnánk, ha a budapesti vébén és az olimpián is döntőt játszanánk. Persze a sportoló attól sportoló, hogy nem az ezüst teszi boldoggá, de mindenképpen ülepszik ez is egy idő után. Az Eb első öt helyezettjéből négy – az olaszok helyett inkább a spanyolok – továbbra is erős ellenfelek lesznek, de ide sorolom az Egyesült Államokat, a Miki Oca edzette Kínát, és Oroszországot sem írhatjuk le, már ha engedik olimpiai kvótáért játszani.

ÉRTÉKELÉS

KAPUSOK

NESZMÉLY BOGLÁRKA 9

Tovább emelt a szingapúri vb- nyújtott szintjéhez képest a válogatott első számú kapusa. Már a nyitó meccsen kivédte a párizsi olimpiai bajnok spanyolok szemét, a hollandok elleni középdöntős meccsen meg is haladta a 70 százalékos hatékonyságot, ráadásul négy ötméteresből hármat megfogott. Emberhátrányban sokszor hárított fontos pillanatokban, és bár a finálé „kapusversenyét” a szintén remeklő holland Laura Aarts nyerte meg, úgy sejtjük, okozott némi fejtörést a szakértőknek, hogy őt vagy Neszmélyt válasszák-e be a torna álomcsapatába.

Átlagosan játszott perc: 22

Védett lövés/kapura lövés: 53/91 (58%)

Akcióból: 23/39 (59%)

Emberhátrányból: 10/26 (38%)

Ötméteresből: 4/6 (67%)

Az nso.hu olvasóinak osztályzata: 8.53

GOLOPENCZA SZONJA 9

Rendre kiválóan szállt be csereként első felnőttvilágversenyén. A románok ellen mutatkozott be, végig ő védett; Izrael ellen pazarul tehermentesítette a bizonytalanul kezdő Neszmélyt, 14 lövésből 13-at hárított. De a nagy pillanat még hátravolt: az elődöntő ötméterespárbajában három sorozat után küldték vízbe, és az utolsó két görög kísérletnek megálljt parancsolt úgy, hogy addig a padon ült. „Csak segítek Boginak” – fogalmazott szerényen ezután, de ez jóval több volt a „csak”-nál.

Átlagosan játszott perc: 10

Védett lövés/kapura lövés: 27/32 (84%)

Akcióból: 6/9 (67%)

Emberhátrányból: 7/7 (100%)

Ötméteresből: 1/1 (100%)

Az nso.hu olvasóinak osztályzata: 8.20

SZÉLSŐK

SZILÁGYI DOROTTYA 8

Úgy vállalt óriási szerepet a védekezésben (15 labdaszerzés, 8 blokk), hogy közben egyik mérkőzésen sem pontozódott ki, és mindössze két büntetőt fújtak be róla az ellenfélnek. Ha pedig neki kellett befejeznie a támadást, azt is elég hatékonyan tette, a spanyolok ellen például háromból kettő, a portugálokkal szemben kettőből kettő, az izraeliek ellen háromból három volt a mérlege. Szép gólokat lőtt kívülről, éles szögből. Sokat segített a rutinjával.

Átlagosan játszott perc: 20

Gól/lövés: 9/16 (56%)

Labdaszerzés: 15

Gólpassz: 2

Blokk: 8

Személyi hiba: 6

Az nso.hu olvasóinak osztályzata: 7.71

VÁLYI VANDA 8

Sokat elárul, amit a portugálok elleni mérkőzés után az M4 Sportnak elmondott: Cseh Sándor nemegyszer azt mondja, menjen arra a szélre, amelyikre szeretne – meg is fordult mindkét oldalon jobbkezesként. Nem fukarkodott sem a lövésekkel, sem a gólpasszokkal, ő készített elő a kapásszélről Keszthelyi Rita centerből lőtt ragyogó csavargóljánál a harmadik negyedben a Hollandia elleni fináléban. Ő lett a magyar csapat leggólerősebb játékosa. 25 ráúszásból 23-at megnyert.

Átlagosan játszott perc: 18

Gól/lövés: 14/26 (54%)

Labdaszerzés: 5

Gólpassz: 5

Blokk: 3

Személyi hiba: 6

Az nso.hu olvasóinak osztályzata: 8.29

LEIMETER DÓRA 7

Kivette a részét a csapatmunkából – amikor kellett, blokkolt, osztogatta a gólpasszokat. A Görögország elleni elődöntőben a fordulás után szép összjátékban vállalt szerepet, az ellenfél kontrafaultja után Keszthelyi egész pályás passzának szeme volt, balkezesünk remekül szedte le a levegőből a labdát, majd adott gólpasszt Garda Krisztinának. Ezúttal elöl kevésbé volt hatékony, mint a korábbi tornákon. Mindhárom gólját kontrából szerezte.

Átlagosan játszott perc: 19

Gól/lövés: 3/15 (20%)

Labdaszerzés: 2

Gólpassz: 4

Blokk: 3

Személyi hiba: 4

Az nso.hu olvasóinak osztályzata: 7.46

TIBA PANNA 8

Még mindig csak 18 éves, de egyre bátrabban és határozottabban játszik, és bár a csoportkörben is meglőtte a góljait, az egyenes kieséses szakaszban eggyel feljebb tudott kapcsolni. Ő volt az egyik legjobbunk a döntőben, két gólja mellett óriási mezőnymunkát végzett, csak ezen a meccsen kiosztott öt gólpasszt, szerzett öt labdát és négyszer blokkolt. Továbbra is ő a legfiatalabb a válogatottban – két éve játszott először Eb-n, akkor is üde színfolt volt, azóta ráadásul tapasztaltabb is lett.

Átlagosan játszott perc: 14

Gól/lövés: 11/24 (46%)

Labdaszerzés: 7

Gólpassz: 12

Blokk: 1

Személyi hiba: 6

Az nso.hu olvasóinak osztályzata: 8.14

ÁTLÖVŐK

KESZTHELYI RITA 8

Változatlanul vezér, és ez jó eséllyel a 2028-as Los Angeles-i olimpiáig így is marad. Fontos góljai mellett egy-egy megmozdulását tanítani is alig lehetne. A görögök ellen ő adta a zseniális egész pályás passzt Leimeternek, remek góljával vezettünk kettővel a végül szétlövéssel megnyert párharcban, és többször a legváratlanabb pillanatokban szerzett labdát: a Hollandia elleni döntő elején a víz alól bukkant fel a félpályánál, majd be is lőtte a ziccert. Két gólt szerzett a döntőben. Megérdemelten került be a torna álomcsapatába.

Átlagosan játszott perc: 23

Gól/lövés: 10/25 (40%)

Labdaszerzés: 5

Gólpassz: 5

Blokk: 2

Személyi hiba: 4

Az nso.hu olvasóinak osztályzata: 7.73

FARAGÓ KAMILLA 7

A szingapúri vb-n 22 lövésből két gólig jutott, ezúttal jóval eredményesebb volt, de még több van benne támadásban, egy-egy szituációban pedig talán választhatta volna a lövést az újabb passz helyett. A Görögország elleni elődöntő jó példa erre: hatból eggyel zárt, első lövései nem okoztak gondot a kapusnak, vagy nem talált kaput, de addig-addig próbálkozott hittel, amíg a hajrában lőtt egy nagyon fontos bombagólt, amivel 7–6-ra vezettünk. Románia ellen kiemelkedett a befejezésekben, hatszor lőtt, mindannyiszor betalált.

Átlagosan játszott perc: 19

Gól/lövés: 11/26 (42%)

Labdaszerzés: 3

Gólpassz: 4

Blokk: 3

Személyi hiba: 9

Az nso.hu olvasóinak osztályzata: 7.47

GARDA KRISZTINA 8

A rutinja mellett a bátor játékára továbbra is nagy szükség van. A számok alapján úgy tűnhet, kevéssé volt hatékony, de akkor is elszántan lő, ha az első kísérletét blokkolják – akár egyazon támadásban is újra elvállalta a lövést, ha visszakerült hozzá a labda. Ha pedig betalált, egyrészt bombagólt lőtt, másrészt fontos pillanatokban villant meg. A spanyolok elleni csoportmeccsen és a görögökkel vívott elődöntőben két gólt vállalt, a hollandok elleni döntő hajrájában egy percen belül kétszer egyenlített. Helye az álomhetesben szintén megérdemelt.

Átlagosan játszott perc: 14

Gól/lövés: 9/28 (32%)

Labdaszerzés: 6

Gólpassz: 5

Blokk: 2

Személyi hiba: 6

Az nso.hu olvasóinak osztályzata: 8.33

HAJDÚ KATA 7

A románok és a portugálok ellen is öt lövésből öt góllal zárt, előbb két, utóbb egy gólpassz mellett. A csoportkörben sokszor megvillant, a középdöntőben viszont már kevésbé érvényesült, a hollandok ellen három lövésből nem talált be, Izraellel szemben hatból kettő volt a mérlege. Az elődöntőben és a Hollandia elleni fináléban egyaránt kimaradt a keretből – beletette a magáét, de még maradhatott is benne, talán ezeken a találkozókon derült volna ki, hogy mennyi.

Átlagosan játszott perc: 14

Gól/lövés: 12/20 (60%)

Labdaszerzés: 3

Gólpassz: 5

Blokk: 0

Személyi hiba: 3

Az nso.hu olvasóinak osztályzata: 7.26

BEKKEK

SÜMEGI NÓRA 7

Keményen és sokat birkózott az ellenfél centereivel, két mérkőzésen pontozódott ki, a hollandok elleni döntőben csak a hajrában, Izraellel szemben két és fél negyed után szállt ki, de ez nem sodorta veszélybe a csapatot. Ami ennél fontosabb, hogy a szingapúri vb óta javult a hatékonysága, a spanyolok elleni parádés 4–0-s záró negyedben nagy gólt lőtt, övé lett az egyik találat Garda két és Szilágyi egy gólja mellett. A görögök ellen is volt egy nagy bombája, amelyet a blokk is csak beljebb tudott kísérni.

Átlagosan játszott perc: 11

Gól/lövés: 5/11 (45.5%)

Labdaszerzés: 2

Gólpassz: 2

Blokk: 2

Személyi hiba: 12

Az nso.hu olvasóinak osztályzata: 7.46

RYBANSKA NATASA 7

Főleg bekként, de időnként centerként is játszott. Ahogy az Izrael elleni meccs után fogalmazott (az volt a legjobb mérkőzése, kívülről négy lövésből három gól, két labdaszerzés), ott érzi jól magát, ahol éppen bevetik, ha kell, megküzd az őket szorítóval, ha kell, távoli nagy gólokkal jelentkezik. Bátran próbálkozott ő is, bár az utolsó két találkozón nem volt eredményes összesen öt kísérletből. Csökkent a személyi hibái száma, a spanyolok ellen állt csak ki végleg, de csupán az utolsó percben.

Átlagosan játszott perc: 13

Gól/lövés: 6/19 (32%)

Labdaszerzés: 4

Gólpassz: 2

Blokk: 1

Személyi hiba: 10

Az nso.hu olvasóinak osztályzata: 7.45

CENTEREK

VARRÓ ESZTER 7

Továbbra is erősítés centerposzton, kiállításokat harcolt ki, és alapvetően jól élt a középen megkapott labdákkal – azonban a statisztikák szerint összesen 14 alkalommal fújtak ellene kontrafaultot, ami sok. A görögök elleni elődöntőben nemigen találta a helyét, a hollandokkal vívott fináléban viszont nemzeti csapatunk egyik legjobbja volt, két gólt is lőtt.

Átlagosan játszott perc: 13

Gól/lövés: 9/17 (53%)

Labdaszerzés: 0

Gólpassz: 0

Blokk: 1

Személyi hiba: 1

Az nso.hu olvasóinak osztályzata: 7.98

DÖMSÖDI DALMA 8

Nem lennénk védők abban a csapatban, amelyben Dömsödi Dalmára kellene figyelnünk: ahogy megszokhattuk, ezen a tornán is aktívan kivette a részét az emberelőnyös szituációk megteremtésében, ráadásul nem csupán a csoportmeccseken, hanem az erősebb ellenfelekkel szemben a végjátékban is. Ha nem állították meg, abból a támadásból rendre gól lett, a Hollandia elleni középdöntős meccsen ketten sem tudták megakadályozni a csavargólját.

Átlagosan játszott perc: 15

Gól/lövés: 5/8 (62.5%)

Labdaszerzés: 3

Gólpassz: 0

Blokk: 0

Személyi hiba: 2

Az nso.hu olvasóinak osztályzata: 7.41

AUBÉLI TEKLA 7

Centerposzton eddig is jól álltunk, a Golopencza Szonja melletti másik Eb-újonc Aubéli Tekla érkezésével ez még inkább így van. Ugyan kilencszer fújtak ellene kontrát, csapatunkból egyedülálló módon százszázalékos mérleggel zárta a tornát, mind az öt kísérletét gólra váltotta, gólpasszokkal is jeleskedett. Ki mikor volt frissebb, az a játékos állt helyt középen a kapu előterében, Varró Eszter, Dömsödi Dalma és Aubéli Tekla jó váltótársai voltak egymásnak.

Átlagosan játszott perc: 14

Gól/lövés: 5/5 (100%)

Labdaszerzés: 1

Gólpassz: 3

Blokk: 0

Személyi hiba: 5

Az nso.hu olvasóinak osztályzata: 7.22

SZÖVETSÉGI KAPITÁNY

CSEH SÁNDOR 9

Mindenképpen idéznénk Keszthelyi Rita szavait az Eb utáni sajtótájékoztatóról: kiemelte Cseh Sándor pedagógiai érzékét, hogy pontos szerepkört szán a játékosoknak, és mindent el is magyaráz, nem csak arra hivatkozik a döntéseinél, hogy „mert azt mondtam”. Azt már mi tesszük hozzá, hogy miközben ezer fokon ég minden mérkőzésen, szeretettel beszél a tanítványairól – nem kertel, ha hibát lát, de eközben a csapata fejlődését, küzdeni akarását is időről időre kiemeli és elismeri. Irányításával egymás után három döntőt játszott a magyar női vízilabda-válogatott, ráadásul ha a három finálét összevetjük, közelebb került az arany, nem pedig távolabb.

Az nso.hu olvasóinak osztályzata: 8.45