Cseh Sándor: Eljutni valahová sem könnyű, ott maradni nehezebb
A stabilitás szónál a magyar női vízilabda-válogatott lehetne az illusztráció a szótárban.
Cseh Sándor együttese az elmúlt két évben, a 2024-es eindhoveni Európa-bajnokságtól kezdve a nemrég véget ért funchali kontinensviadalig hat világversenyből négyen játszott döntőt: a 2024-es dohai és a 2025-ös szingapúri világbajnokságon, a 2025-ös világkupán, valamint a Madeira szigetén megrendezett Európa-bajnokságon. Ha időrendben nézzük, a legutóbbi három világversenyén, a tavalyi világkupa és világbajnokság után az idei Eb-n is bejutott a fináléba. Egyenletes teljesítmény olyan csapattól, amely az újjáalakulás tekintetében is jól halad.
Nyolc játékos nyert U20-as világbajnoki aranyérmet 2023 szeptemberében – Aubéli Tekla, Dömsödi Dalma, Golopencza Szonja, Hajdú Kata, Neszmély Boglárka, Sümegi Nóra, Tiba Panna és Varró Eszter egyre stabilabb tagjává válik a felnőttválogatottnak is. Ha csak az említett legutóbbi három világversenyt vesszük figyelembe, amelyen a csapat döntőt játszott, a szóban forgó nyolc játékosból öt (Dömsödi, Hajdú, Neszmély, Sümegi, Tiba) mindhárom tornán szerepelt.
Aubéli a vb-t kihagyta, Varró lemaradása az áprilisi világkupadöntőről amerikai egyetemi tanulmányaival is összefüggésbe hozható (a januári világkupa-selejtezőn ott volt), míg Golopencza Szonja Funchalban tette le a névjegyét a felnőttek között. A fiatalos lendület a rutinnal párosulva (Garda Krisztina, Keszthelyi Rita, Leimeter Dóra, Szilágyi Dorottya, Vályi Vanda révén, de ide sorolhatjuk Faragó Kamillát és Rybanska Natasát is az Eb-keretből) még nagyobb potenciált rejt magában, és ha a tapasztaltabbak közül esetleg néhányan kihagyják az idei világkupát, lehet, hogy Cseh Sándor szövetségi kapitány talál még olyan ifjú játékosokat, akiket a későbbiekben beépíthet.
Érdekes látni, hogy míg a Varga Zsolt vezette férfiválogatott a szingapúri vb-hez hasonlóan a belgrádi Eb előtt is egymás után játszotta a felkészülési mérkőzéseket itthon és külföldön egyaránt, Cseh Sándor és a női nemzeti csapat ismét az itthoni gyakorlást választotta, de a német és az orosz együttes is közös edzésekre érkezett, illetve a hajrában az amerikaiakkal és a görögökkel is edzőtáboroztunk. A játékosok nemegyszer említették, hogy az utóbbi két együttessel történt közös készülésből sokat profitáltak, Faragó Kamilla lapunknak egyenesen „a legkeményebb felkészülési időszaknak” nevezte a funchali Eb előttit, amióta Cseh Sándor a kapitány. Az amerikaiakkal vívott két hivatalos párharcból az elsőt szorosan vesztettük el (8–8 után ötméteresekkel), a másodikon a kissé fáradt magyar csapat ellen dominált az ellenfél (8–13), a világbajnok görögökkel szemben aratott siker viszont abszolút biztató volt, barátságos meccs ide vagy oda – 18–14-re nyertünk úgy, hogy a félidőben 11–5 volt az állás ide.
Az erőfeszítés kifizetődött, némi túlzással állíthatjuk, hogy már a nyitó napi, Spanyolországgal szembeni diadallal (9–7) bejutottunk az elődöntőbe. A további két csoportmeccsünket simán hoztuk (28–3 Románia, 28–4 Portugália ellen), ezek után pedig az is belefért, hogy a középdöntő első meccsén kikapjunk 5–4-re az Eb-címvédő Hollandiától. Hiszen elég volt a következő nap felülmúlnunk esélyesként Izraelt (meg is tettük, 22–6), utána pedig mindegy volt, mit csinálnak egymással a hollandok és a spanyolok, körbeverés esetén sem pörgethettek volna ki minket a négy közül, a hollandok pontszerzése pedig eldöntötte a kérdést, Spanyolország 2012 után először biztosan kicsúszik a legjobb négyből. Az igazán éles meccseink közül a spanyolok elleniről ki lehet emelni a tartást (a jó kezdést kisebb hullámvölgy követte, kétgólos hátrányban fordultunk a záró szakaszra, amelyet kiváló és türelmes támadójátékkal 4–0-ra hoztunk le, így fordítottunk), a hollandok elleniről pedig a kiemelkedő védőmunkát, még akkor is, ha az ellenfél végül egyel többet lőtt.
Hogy mennyit sikerült profitálni a közös készülésből, megmutatta a görögökkel vívott elődöntő – az a csapat, amely a tavalyi két fináléban egyaránt viszonylag simán legyőzte a mieinket, ezúttal egyszer sem vezetett, legfeljebb egyenlíteni tudott, majd a szétlövésben alulmaradt. A hollandokkal vívott fináléban szintén minden esélyünk megvolt a sikerre – Cseh Sándor azt mondta lapunknak, a kapu előtti test a test elleni párharcokban még inkább a rivális volt a jobb, de a vereség ellenére nem gondolja, hogy bármi másban alulmaradtunk volna. Való igaz, ez a párharc is ötméterespárbajban dőlt csak el.
De a szövetségi kapitány már itthon, a hétfői ünnepélyes sajtótájékoztatón megfogalmazott még egy fontos gondolatot: „Az előző döntőkhöz képest kihoztuk magunkból a maximumot játéktudásban és akaratban is. Mindez boldoggá tesz, de nehéz másfél év előtt állunk, hiszen eljutni valahová sem könnyű, ott maradni nehezebb.”
A munka tehát nem áll meg, a májusi világkupa-selejtezőn megint megmutathatja a tudását a csapat, és ki tudja, a végén talán meglesz a párhuzam, ami a sajtótájékoztatón is felvetődött: a férfiválogatott a 2004-es athéni olimpiai arany után rendre legfeljebb második lett a világversenyeken, majd 2008-ban Pekingben mégis megszerezte sorozatban harmadik olimpiai bajnoki címét.
„Ha ez az ára, hogy a Los Angeles-i olimpián nyerjünk, akkor szívesen nyerek előtte ennyi ezüstöt” – mondta a csapatkapitány Keszthelyi Rita.
Kíváncsian várjuk a jövőt.
|Petrovics Mátyás, az FTC női vízilabda-utánpótlásának szakmai igazgatója: – Ha a csapat helyzete megköveteli, mindig az olimpiák után kezdődik el a fiatalítás, ez más sportágakban is így van. Két éve a magyar női vízilabda-válogatott is elindult ezen az úton, kezd kialakulni a keret a világkupára, és ami még fontosabb, a 2027-es hazai világbajnokságra. Nem a túlzott önbizalom mondatja velem, nem az olimpiai részvételünk a kérdés 2028-ban, hanem az, milyen úton jutunk ki Los Angelesbe. Valóban van egy sokszoros válogatott játékosokból álló rutinos mag, és volt már rá sok példa a múltban, hogy ha az utánpótlásban sikeres játékosok nagyjából egyszerre kerülnek a felnőttválogatottba, ott is eredményesek lesznek, később pedig csatlakozhatnak hozzájuk mások is. Kevesebb mint egy év alatt három döntőt megvívni kitűnő teljesítmény, és a lehetséges kimenetelről még nem beszélve szívesen aláírnánk, ha a budapesti vébén és az olimpián is döntőt játszanánk. Persze a sportoló attól sportoló, hogy nem az ezüst teszi boldoggá, de mindenképpen ülepszik ez is egy idő után. Az Eb első öt helyezettjéből négy – az olaszok helyett inkább a spanyolok – továbbra is erős ellenfelek lesznek, de ide sorolom az Egyesült Államokat, a Miki Oca edzette Kínát, és Oroszországot sem írhatjuk le, már ha engedik olimpiai kvótáért játszani.
KAPUSOK
NESZMÉLY BOGLÁRKA 9
Tovább emelt a szingapúri vb- nyújtott szintjéhez képest a válogatott első számú kapusa. Már a nyitó meccsen kivédte a párizsi olimpiai bajnok spanyolok szemét, a hollandok elleni középdöntős meccsen meg is haladta a 70 százalékos hatékonyságot, ráadásul négy ötméteresből hármat megfogott. Emberhátrányban sokszor hárított fontos pillanatokban, és bár a finálé „kapusversenyét” a szintén remeklő holland Laura Aarts nyerte meg, úgy sejtjük, okozott némi fejtörést a szakértőknek, hogy őt vagy Neszmélyt válasszák-e be a torna álomcsapatába.
Átlagosan játszott perc: 22
Védett lövés/kapura lövés: 53/91 (58%)
Akcióból: 23/39 (59%)
Emberhátrányból: 10/26 (38%)
Ötméteresből: 4/6 (67%)
Az nso.hu olvasóinak osztályzata: 8.53
GOLOPENCZA SZONJA 9
Rendre kiválóan szállt be csereként első felnőttvilágversenyén. A románok ellen mutatkozott be, végig ő védett; Izrael ellen pazarul tehermentesítette a bizonytalanul kezdő Neszmélyt, 14 lövésből 13-at hárított. De a nagy pillanat még hátravolt: az elődöntő ötméterespárbajában három sorozat után küldték vízbe, és az utolsó két görög kísérletnek megálljt parancsolt úgy, hogy addig a padon ült. „Csak segítek Boginak” – fogalmazott szerényen ezután, de ez jóval több volt a „csak”-nál.
Átlagosan játszott perc: 10
Védett lövés/kapura lövés: 27/32 (84%)
Akcióból: 6/9 (67%)
Emberhátrányból: 7/7 (100%)
Ötméteresből: 1/1 (100%)
Az nso.hu olvasóinak osztályzata: 8.20
SZÉLSŐK
SZILÁGYI DOROTTYA 8
Úgy vállalt óriási szerepet a védekezésben (15 labdaszerzés, 8 blokk), hogy közben egyik mérkőzésen sem pontozódott ki, és mindössze két büntetőt fújtak be róla az ellenfélnek. Ha pedig neki kellett befejeznie a támadást, azt is elég hatékonyan tette, a spanyolok ellen például háromból kettő, a portugálokkal szemben kettőből kettő, az izraeliek ellen háromból három volt a mérlege. Szép gólokat lőtt kívülről, éles szögből. Sokat segített a rutinjával.
Átlagosan játszott perc: 20
Gól/lövés: 9/16 (56%)
Labdaszerzés: 15
Gólpassz: 2
Blokk: 8
Személyi hiba: 6
Az nso.hu olvasóinak osztályzata: 7.71
VÁLYI VANDA 8
Sokat elárul, amit a portugálok elleni mérkőzés után az M4 Sportnak elmondott: Cseh Sándor nemegyszer azt mondja, menjen arra a szélre, amelyikre szeretne – meg is fordult mindkét oldalon jobbkezesként. Nem fukarkodott sem a lövésekkel, sem a gólpasszokkal, ő készített elő a kapásszélről Keszthelyi Rita centerből lőtt ragyogó csavargóljánál a harmadik negyedben a Hollandia elleni fináléban. Ő lett a magyar csapat leggólerősebb játékosa. 25 ráúszásból 23-at megnyert.
Átlagosan játszott perc: 18
Gól/lövés: 14/26 (54%)
Labdaszerzés: 5
Gólpassz: 5
Blokk: 3
Személyi hiba: 6
Az nso.hu olvasóinak osztályzata: 8.29
LEIMETER DÓRA 7
Kivette a részét a csapatmunkából – amikor kellett, blokkolt, osztogatta a gólpasszokat. A Görögország elleni elődöntőben a fordulás után szép összjátékban vállalt szerepet, az ellenfél kontrafaultja után Keszthelyi egész pályás passzának szeme volt, balkezesünk remekül szedte le a levegőből a labdát, majd adott gólpasszt Garda Krisztinának. Ezúttal elöl kevésbé volt hatékony, mint a korábbi tornákon. Mindhárom gólját kontrából szerezte.
Átlagosan játszott perc: 19
Gól/lövés: 3/15 (20%)
Labdaszerzés: 2
Gólpassz: 4
Blokk: 3
Személyi hiba: 4
Az nso.hu olvasóinak osztályzata: 7.46
TIBA PANNA 8
Még mindig csak 18 éves, de egyre bátrabban és határozottabban játszik, és bár a csoportkörben is meglőtte a góljait, az egyenes kieséses szakaszban eggyel feljebb tudott kapcsolni. Ő volt az egyik legjobbunk a döntőben, két gólja mellett óriási mezőnymunkát végzett, csak ezen a meccsen kiosztott öt gólpasszt, szerzett öt labdát és négyszer blokkolt. Továbbra is ő a legfiatalabb a válogatottban – két éve játszott először Eb-n, akkor is üde színfolt volt, azóta ráadásul tapasztaltabb is lett.
Átlagosan játszott perc: 14
Gól/lövés: 11/24 (46%)
Labdaszerzés: 7
Gólpassz: 12
Blokk: 1
Személyi hiba: 6
Az nso.hu olvasóinak osztályzata: 8.14
ÁTLÖVŐK
KESZTHELYI RITA 8
Változatlanul vezér, és ez jó eséllyel a 2028-as Los Angeles-i olimpiáig így is marad. Fontos góljai mellett egy-egy megmozdulását tanítani is alig lehetne. A görögök ellen ő adta a zseniális egész pályás passzt Leimeternek, remek góljával vezettünk kettővel a végül szétlövéssel megnyert párharcban, és többször a legváratlanabb pillanatokban szerzett labdát: a Hollandia elleni döntő elején a víz alól bukkant fel a félpályánál, majd be is lőtte a ziccert. Két gólt szerzett a döntőben. Megérdemelten került be a torna álomcsapatába.
Átlagosan játszott perc: 23
Gól/lövés: 10/25 (40%)
Labdaszerzés: 5
Gólpassz: 5
Blokk: 2
Személyi hiba: 4
Az nso.hu olvasóinak osztályzata: 7.73
FARAGÓ KAMILLA 7
A szingapúri vb-n 22 lövésből két gólig jutott, ezúttal jóval eredményesebb volt, de még több van benne támadásban, egy-egy szituációban pedig talán választhatta volna a lövést az újabb passz helyett. A Görögország elleni elődöntő jó példa erre: hatból eggyel zárt, első lövései nem okoztak gondot a kapusnak, vagy nem talált kaput, de addig-addig próbálkozott hittel, amíg a hajrában lőtt egy nagyon fontos bombagólt, amivel 7–6-ra vezettünk. Románia ellen kiemelkedett a befejezésekben, hatszor lőtt, mindannyiszor betalált.
Átlagosan játszott perc: 19
Gól/lövés: 11/26 (42%)
Labdaszerzés: 3
Gólpassz: 4
Blokk: 3
Személyi hiba: 9
Az nso.hu olvasóinak osztályzata: 7.47
GARDA KRISZTINA 8
A rutinja mellett a bátor játékára továbbra is nagy szükség van. A számok alapján úgy tűnhet, kevéssé volt hatékony, de akkor is elszántan lő, ha az első kísérletét blokkolják – akár egyazon támadásban is újra elvállalta a lövést, ha visszakerült hozzá a labda. Ha pedig betalált, egyrészt bombagólt lőtt, másrészt fontos pillanatokban villant meg. A spanyolok elleni csoportmeccsen és a görögökkel vívott elődöntőben két gólt vállalt, a hollandok elleni döntő hajrájában egy percen belül kétszer egyenlített. Helye az álomhetesben szintén megérdemelt.
Átlagosan játszott perc: 14
Gól/lövés: 9/28 (32%)
Labdaszerzés: 6
Gólpassz: 5
Blokk: 2
Személyi hiba: 6
Az nso.hu olvasóinak osztályzata: 8.33
HAJDÚ KATA 7
A románok és a portugálok ellen is öt lövésből öt góllal zárt, előbb két, utóbb egy gólpassz mellett. A csoportkörben sokszor megvillant, a középdöntőben viszont már kevésbé érvényesült, a hollandok ellen három lövésből nem talált be, Izraellel szemben hatból kettő volt a mérlege. Az elődöntőben és a Hollandia elleni fináléban egyaránt kimaradt a keretből – beletette a magáét, de még maradhatott is benne, talán ezeken a találkozókon derült volna ki, hogy mennyi.
Átlagosan játszott perc: 14
Gól/lövés: 12/20 (60%)
Labdaszerzés: 3
Gólpassz: 5
Blokk: 0
Személyi hiba: 3
Az nso.hu olvasóinak osztályzata: 7.26
BEKKEK
SÜMEGI NÓRA 7
Keményen és sokat birkózott az ellenfél centereivel, két mérkőzésen pontozódott ki, a hollandok elleni döntőben csak a hajrában, Izraellel szemben két és fél negyed után szállt ki, de ez nem sodorta veszélybe a csapatot. Ami ennél fontosabb, hogy a szingapúri vb óta javult a hatékonysága, a spanyolok elleni parádés 4–0-s záró negyedben nagy gólt lőtt, övé lett az egyik találat Garda két és Szilágyi egy gólja mellett. A görögök ellen is volt egy nagy bombája, amelyet a blokk is csak beljebb tudott kísérni.
Átlagosan játszott perc: 11
Gól/lövés: 5/11 (45.5%)
Labdaszerzés: 2
Gólpassz: 2
Blokk: 2
Személyi hiba: 12
Az nso.hu olvasóinak osztályzata: 7.46
RYBANSKA NATASA 7
Főleg bekként, de időnként centerként is játszott. Ahogy az Izrael elleni meccs után fogalmazott (az volt a legjobb mérkőzése, kívülről négy lövésből három gól, két labdaszerzés), ott érzi jól magát, ahol éppen bevetik, ha kell, megküzd az őket szorítóval, ha kell, távoli nagy gólokkal jelentkezik. Bátran próbálkozott ő is, bár az utolsó két találkozón nem volt eredményes összesen öt kísérletből. Csökkent a személyi hibái száma, a spanyolok ellen állt csak ki végleg, de csupán az utolsó percben.
Átlagosan játszott perc: 13
Gól/lövés: 6/19 (32%)
Labdaszerzés: 4
Gólpassz: 2
Blokk: 1
Személyi hiba: 10
Az nso.hu olvasóinak osztályzata: 7.45
CENTEREK
VARRÓ ESZTER 7
Továbbra is erősítés centerposzton, kiállításokat harcolt ki, és alapvetően jól élt a középen megkapott labdákkal – azonban a statisztikák szerint összesen 14 alkalommal fújtak ellene kontrafaultot, ami sok. A görögök elleni elődöntőben nemigen találta a helyét, a hollandokkal vívott fináléban viszont nemzeti csapatunk egyik legjobbja volt, két gólt is lőtt.
Átlagosan játszott perc: 13
Gól/lövés: 9/17 (53%)
Labdaszerzés: 0
Gólpassz: 0
Blokk: 1
Személyi hiba: 1
Az nso.hu olvasóinak osztályzata: 7.98
DÖMSÖDI DALMA 8
Nem lennénk védők abban a csapatban, amelyben Dömsödi Dalmára kellene figyelnünk: ahogy megszokhattuk, ezen a tornán is aktívan kivette a részét az emberelőnyös szituációk megteremtésében, ráadásul nem csupán a csoportmeccseken, hanem az erősebb ellenfelekkel szemben a végjátékban is. Ha nem állították meg, abból a támadásból rendre gól lett, a Hollandia elleni középdöntős meccsen ketten sem tudták megakadályozni a csavargólját.
Átlagosan játszott perc: 15
Gól/lövés: 5/8 (62.5%)
Labdaszerzés: 3
Gólpassz: 0
Blokk: 0
Személyi hiba: 2
Az nso.hu olvasóinak osztályzata: 7.41
AUBÉLI TEKLA 7
Centerposzton eddig is jól álltunk, a Golopencza Szonja melletti másik Eb-újonc Aubéli Tekla érkezésével ez még inkább így van. Ugyan kilencszer fújtak ellene kontrát, csapatunkból egyedülálló módon százszázalékos mérleggel zárta a tornát, mind az öt kísérletét gólra váltotta, gólpasszokkal is jeleskedett. Ki mikor volt frissebb, az a játékos állt helyt középen a kapu előterében, Varró Eszter, Dömsödi Dalma és Aubéli Tekla jó váltótársai voltak egymásnak.
Átlagosan játszott perc: 14
Gól/lövés: 5/5 (100%)
Labdaszerzés: 1
Gólpassz: 3
Blokk: 0
Személyi hiba: 5
Az nso.hu olvasóinak osztályzata: 7.22
SZÖVETSÉGI KAPITÁNY
CSEH SÁNDOR 9
Mindenképpen idéznénk Keszthelyi Rita szavait az Eb utáni sajtótájékoztatóról: kiemelte Cseh Sándor pedagógiai érzékét, hogy pontos szerepkört szán a játékosoknak, és mindent el is magyaráz, nem csak arra hivatkozik a döntéseinél, hogy „mert azt mondtam”. Azt már mi tesszük hozzá, hogy miközben ezer fokon ég minden mérkőzésen, szeretettel beszél a tanítványairól – nem kertel, ha hibát lát, de eközben a csapata fejlődését, küzdeni akarását is időről időre kiemeli és elismeri. Irányításával egymás után három döntőt játszott a magyar női vízilabda-válogatott, ráadásul ha a három finálét összevetjük, közelebb került az arany, nem pedig távolabb.
Az nso.hu olvasóinak osztályzata: 8.45
A NŐI VÍZILABDA EURÓPA-BAJNOKSÁG VÉGEREDMÉNYE
1. Hollandia (Laura Aarts, Fleurien Bosveld, Noa de Vries, Pien Gorter, Linde Haksteen, Christina Hicks, Kitty Lynn Joustra, Maartje Keuning, Lola Moolhuijzen, Bente Rogge, Lieke Rogge, Maxine Schaap, Nina ten Broek, Simone van de Kraats, Britt van den Dobbelsteen, szövetségi kapitány: Evangelosz Dudeszisz)
2. MAGYARORSZÁG (Aubéli Tekla, Dömsödi Dalma, Garda Krisztina, Golopencza Szonja, Hajdú Kata, Faragó Kamilla, Keszthelyi Rita, Leimeter Dóra, Neszmély Boglárka, Rybanska Natasa, Sümegi Nóra, Szilágyi Dorottya, Tiba Panna, Varró Eszter, Vályi Vanda, szövetségi kapitány: Cseh Sándor)
3. Görögország
4. Olaszország
5. Spanyolország
6. Horvátország
7. Izrael
8. Franciaország
9. Nagy-Britannia
10. Szerbia
11. Németország
12. Portugália
13. Törökország
14. Svájc
15. Szlovákia
16. Románia
