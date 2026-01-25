Nemzeti Sportrádió

Férfi vízilabda Eb: Szerbia–Magyarország döntő

2026.01.25. 20:03
null
Fotó: Kovács Péter
A Belgrádban zajló férfi vízilabda Európa-bajnokság döntőjében a magyar válogatott a házigazda szerbek ellen ugrik medencébe. Kövessék velünk a találkozót folyamatosan frissülő, online, szöveges tudósításunk segítségével!

 

VÍZILABDA
FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, BELGRÁD
DÖNTŐ

SZERBIA–MAGYARORSZÁG x–x (3–2, 2–3, x–x, x–x) – élőben az NSO-n
Belgrád, 20.30 (TV: M4 Sport). Vezeti: Ohme (német), Bourges (francia)

Cikkünk folyamatosan frissül...

PERCRŐL PERCRE

 

