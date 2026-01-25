Férfi vízilabda Eb: Szerbia–Magyarország döntő

A Belgrádban zajló férfi vízilabda Európa-bajnokság döntőjében a magyar válogatott a házigazda szerbek ellen ugrik medencébe. Kövessék velünk a találkozót folyamatosan frissülő, online, szöveges tudósításunk segítségével!
VÍZILABDA
FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, BELGRÁD
DÖNTŐ
SZERBIA–MAGYARORSZÁG x–x (3–2, 2–3, x–x, x–x) – élőben az NSO-n
Belgrád, 20.30 (TV: M4 Sport). Vezeti: Ohme (német), Bourges (francia)
Cikkünk folyamatosan frissül...
PERCRŐL PERCRE
