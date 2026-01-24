„Tátrai Dávid egyszer csak annyit kérdezett: »Érzitek, ahogy fáradnak?!«”

„Nagyon fegyelmezetten harcoltunk egymásért, emellett pedig a higgadtságunk volt a kulcs – mondta a Görögország elleni győzelem után lapunknak Nagy Ádám, aki két góllal és két gólpasszal segítette a magyar csapatot. – Végig tartottuk magunkat a taktikához, még akkor sem zökkentünk ki, amikor jól hajtottunk végre a megbeszélteket, és ennek ellenére gólt kaptunk belőle az elején. Fel voltunk rá készülve, hogy így is betalálnak, hiszen nagyon jó csapat a görög, viszont azt is tudtuk, hogy szét kell ússzuk őket a meccs folyamán, mert a többségben nagy testű játékosok nem fogják bírni az iramot a végéig, és idővel elfogy az energiájuk. Leginkább Sztilianosz Argiropuloszra és Konsztantinosz Geniduniaszra próbáltunk a leginkább kimozdulni, kevés időt hagyni nekik a tüzelésre, de mellettük még jó néhány nagy lövője van a görög válogatottnak. Jól menedzseltük le a mérkőzést.”

A válogatott bekkje nem csupán a hajrában, már a harmadik negyedtől kezdve azt érezte, egészen jól sülhet el az elődöntő a mi szempontunkból.

„A mutatott játékunk és a görögök fáradása is afelé mutatott, hogy nyerhetünk. A harmadik negyedben, azt hiszem, Tátrai Dávid volt az, aki egyszer csak annyit kérdezett: »Érzitek, ahogy fáradnak?!« És az egy dolog, hogy igaza volt: csupán ezzel a bekiabálással sikerült felhívnia a figyelmünket, hogy dolgozzunk tovább, és meglesz a gyümölcse.”

A magyar férfi vízilabda-válogatott a pénteki korábbi elődöntőben 15–12-re legyőzte az addig százszázalékos Görögországot a belgrádi férfi Európa-bajnokságon, és készülhet a Szerbia elleni visszavágóra, ugyanis a házigazda az esti második elődöntős párharcban 17–13-ra felülmúlta Olaszországot. A magyar és a szerb együttes a középdöntő E-csoportjában már összecsapott egymással ezen az Eb-n, akkor Uros Sztevanovics csapata 15–14-re nyert Varga Zsolt tanítványaival szemben. Ez lesz a harmadik döntő férfi vízilabda Európa-bajnokságokon, amelyben Szerbia és Magyarország néz szembe egymással – 2006-ban Belgrádban 9–8-ra nyertek a szerbek, míg 2014-ben Budapestről, a Hajós uszodából vitték el az aranyat 12–7-es győzelmük után.

FÉRFI VÍZILABDA EURÓPA-BAJNOKSÁG, BELGRÁD

ELŐDÖNTŐ

MAGYARORSZÁG–GÖRÖGORSZÁG 15–12 (4–5, 4–3, 4–2, 3–2)

Belgrád, Beogradszka Aréna, 1000 néző. Vezette: Franulovic (horvát), Bourges (francia)

MAGYARORSZÁG: Vogel Soma – Angyal, Fekete G., MANHERCZ K. 4, Jansik Sz. 1, NAGY ÁDÁM 2, Vigvári Vince. Csere: NAGY ÁKOS 2, Tátrai D. 1, Kovács P., VIGVÁRI VENDEL 3, Vismeg Zs. 1, Varga V. 1. Szövetségi kapitány: Varga Zsolt

GÖRÖGORSZÁG: Zerdevasz – Gilasz 1, Geniduniasz 1, Argiropulosz 2, KAKARISZ 3, SZKUMPAKISZ 2, Papanasztasziu 1. Csere: Dzordzatosz (kapus), Gyuvecisz, Kalojeropulosz 1, Halivopulosz, Nikolaidisz, Papanikolau 1, Purosz. Szövetségi kapitány: Theodorosz Vlahosz

Emberelőny-kihasználás: 9/8, ill. 15/5

Gól – ötméteresből: –, ill. 1/1

Kipontozódott: Angyal (23. p.), Varga V. (30. p.), Jansik Sz. (32. p.)

MESTERMÉRLEG

Theodorosz Vlahosz: – A félidőig többször vezettünk, de már az első két negyedben is elég gyenge volt az emberhátrányos védekezésünk, nem jöttek a blokkok. Magyarország rengeteg gólt lőtt emberelőnyből, ami kritikus egy elődöntőben. Ezen pedig nem is tudtunk változtatni a folytatásban, ráadásul a fordulás után elöl sem teljesítettünk jól – míg az első félidőben időnként könnyű gólokat is szereztünk, a harmadik negyedtől rendre elmaradtak a találataink. Az ellenfél szintet lépett a védekezésben, és ez már elég volt ahhoz, hogy elveszítsük az elődöntőt.