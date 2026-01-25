Vívás: Komjáthy Boglárka és Godó Vilmos a kadétbajnok kardban

A Gerevich Aladár Nemzeti Sportcsarnok adott otthont a kadét kardozók országos bajnokságának.

A lányok között a döntőt két Vasas-ígéret vívta, és

az aranyérem Komjáthy Boglárka nyakába került,

miután 15:13-ra legyőzte az egy héttel korábban a juniorkorosztályban első Bácskay Kincsőt.

A fiúk fináléjában a BVSC-s Godó Vilmos nyert 15:14-re

a TFSE-t képviselő Fodor Bendegúz ellen.

Csapatban a lányoknál a Vasas Bácskay Kincső, Komjáthy Boglárka, Kruchina Lilla, Petrovszki Anna összetételben, a fiúknál a TFSE Fodor Bendegúz, Kézdi-Kovács Boldizsár, Molnár Milán, Tarpataky-Hary Botond felállásban lett bajnok. Érdekesség, hogy mindkét csapatdöntőben ott volt a Kertvárosi VSE, és a lányok, valamint a fiúk között is egyetlen tussal maradt le az aranyról.

Kadét kard egyéni országos bajnokság, Gerevich Aladár Nemzeti Sportcsarnok.

Fiúk, 67 induló. Végeredmény: 1. Godó Vilmos (BVSC, edző: Bódy Benjámin), 2. Fodor Bendegúz (TFSE), 3. Korinek-Végh Marcell (Metropolis) és Bánházi Bulcsú (KVSE), 5. Brandhuber Ádám (UTE), 6. Horváth Hunor (Vasas), 7. Koszta-Ajvász Imre (MATE-GEAC), 8. Pethő Olivér (Metropolis). A döntőben: Godó-Fodor 15:14.

Lányok, 40 induló. Végeredmény: 1. Komjáthy Boglárka (Vasas, edző: Riba Ferenc), 2. Bácskay Kincső (vasas), 3. Romfa Dóra (KVSE) és Rácz Brigitta (KVSE), 5. Kruchina Lilla (Vasas), 6. Szepesi Emília (KVSE), 7. Varga Rebeka (BVSC), 8. Decsi Linda (KVSE). A döntőben: Komjáthy-Bácskay 15:13.

Kadét kardcsapat országos bajnokság, Gerevich Aladár Nemzeti Sportcsarnok.

Fiúk, 14 induló. Végeredmény: 1. TFSE (Fodor Bendegúz, Kézdi-Kovács Boldizsár, Molnár Milán, Tarpataky-Hary Botond, edző: Patócs Ákos), 2. KVSE, 3. MATE-GEAC, 4. BVSC, 5. Metropolis, 6. Vasas, 7. Törökbálint, 8. Fót. A döntőben: TFSE-KVSE 45:44.

Lányok, 7 induló. Végeredmény: 1. Vasas (Bácskay Kincső, Komjáthy Boglárka, Kruchina Lilla, Petrovszki Anna, edzők: Kocsis Zsolt, Riba Ferenc, Kósa Miklós, Sárközi Gergely), 2. KVSE, 3. Törökbálint, 4. KVSE 2, 5. MATE-GEAC, 6. Nagykanizsa, 7. Metropolis. A döntőben: Vasas-KVSE 45:44.

(Kiemelt képünkön: a Vasas bajnok leánycsapata Forrás: MVSZ)