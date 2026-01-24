Nemzeti Sportrádió

Közleményt adott ki a vízilabda-szövetség, miután nem tiltották el a szerb játékost

2026.01.24. 17:20
Nikola Jaksics vízbe ugorhat a mieink elleni döntőn (Fotó: Kovács Péter)
Madaras Norbert vízilabda férfi vízilabda Molnár Tamás férfi vízilabda Európa-bajnokság Szerbia férfi vízilabda Eb Nikola Jaksics
Mégis vízbe ugorhat a belgrádi férfi vízilabda Európa-bajnokság vasárnapi döntőjében a magyarok ellen a házigazda szerbek csapatkapitánya, Nikola Jaksics.
Vízilabda
22 órája

Fölényes győzelmével Szerbia lesz Magyarország ellenfele a vízilabda Eb-döntőben

Az olaszok csak az első negyedben tartották a lépést valamennyire, aztán a házigazda simán nyert.

A háromszoros olimpiai bajnok centert pénteken az olaszok elleni elődöntőben ütésért cserével végleg kiállították, ez automatikus eltiltást vont volna maga után, a szerb szövetség azonban fellebbezett, és sikerrel is járt. A magyar és a szerb válogatott múlt vasárnap, a középdöntő második fordulójában már összecsapott, a házigazdák akkor 15–14-re diadalmaskodtak. A 29 éves Jaksics – aki korábban Magyarországon is légióskodott, és 2019-ben Bajnokok Ligáját nyert a Ferencvárossal – három gólt szerzett a találkozón.

A döntéssel Madaras Norbert, a magyar szövetség (MVLSZ) elnöke, illetve Molnár Tamás, a döntést meghozó testület tagja is egyetért.

„Tekintettel arra, hogy az Eb-döntőben a magyar válogatott lesz a szerbek ellenfele, én hivatalosan nem szavaztam a technikai bizottság döntése során, azonban elmondtam a szakmai véleményem, amely szerint az eset bár piros lapot érdemelt, de megítélésem szerint nem volt brutalitás. Fontosnak tartom a vízilabda jövője szempontjából, hogy jogtalanul senkit se érjen hátrány – valljuk ezt ma, amikor talán a magyaroknak lehetne előnye az eltiltásból, és akkor is ezt mondanám, ha egy magyar játékos lenne az érintett” – idézte az MVLSZ közleménye Molnár Tamást.

„A magyar válogatottnak sosem lehet kérdés, hogy mi mindig tiszta körülmények között szeretünk megküzdeni az ellenfelekkel. Talán sokan örültek volna, ha egy meghatározó játékosa nélkül mérkőznénk meg a szerb válogatottal a döntőben, de a fair play szellemében elfogadjuk a bizottság döntését. Hiszünk abban, hogy holnap a döntő valamennyi résztvevője ugyanezt az elvet fogja vallani” – hangsúlyozta Madaras Norbert.

A magyar–szerb finálét vasárnap 20.30 órától rendezik meg, a mérkőzést az M4 Sport, a Kossuth Rádió és a Nemzeti Sportrádió is élőben közvetíti.

Ezek is érdekelhetik