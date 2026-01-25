Távol került a női röplabda Extraliga negyeddöntőjétől az SZBRA

A sereghajtó balatonfürediek éppen az egyik riválisnak számító Vasas SC-től szenvedtek vereséget, ráadásul úgy, hogy az első játszmában mindössze nyolc pontot szereztek. Két fordulóval a vége előtt öt pontra nőtt a hátrányuk a negyeddöntőbe jutást érő nyolcadik helyezett TFSE-hez képest, amely ugyan szettet nyert az esélyesebb UTE ellen, de pontot nem sikerült szereznie.

RÖPLABDA TIPPMIXPRO EXTRALIGA, NŐK

SZENT BENEDEK RA–VASAS SC 0:3 (–8, –20, –21)

Balatonfüred, 84 néző. V: Barabás, Sík

SZBRA: Faki, Hőbe 1, PEROTTO 12, Kobaidze 4, Boban 10, Berkó. Csere: Kristóf (liberó), Deak 1, Katsitadze 2, Schneider T. 3, Szabó K. 1. Edző: Tomás Varga

VASAS SC: KISS N. 4, Kiss L. 9, ZSOMBÓK A. 10, ZSOMBÓK E. 13, Sinka 8, Csereklye 8. Csere: Balogh E., Stankovics (liberó). Edző: Kőnig Gábor

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 0:5, 2:15, 6:17, 7:24. 2. játszma: 0:4, 6:6, 8:9, 9:17, 16:21, 19:24. 3. játszma: 0:1, 4:2, 4:9, 9:10, 12:16, 14:16, 16:20, 17:22, 20:24

MESTERMÉRLEG

Tomás Varga: – Rosszul kezdtük a mérkőzést, de ilyen volt már és ilyenkor vissza kell tudni jönni a meccsbe. Ez most nem sikerült. Az ellenfél nagyon megszervált minket, de tudtuk, hogy ez vár majd ránk, hogy ne tudjuk kombinálni a játékunkat. Fejben nem voltunk ott és nem tudtunk felkészülni ezekre a szituációkra. Ez ma szégyenletes teljesítmény volt és így el is felejthetjük a rájátszás első körét.

Kőnig Gábor: – Örülök, hogy ezt az erőltetett menetet így zártuk, az első másfél játszmában szinte hiba nélkül röplabdáztunk, utána azonban kicsit alábbhagyott a figyelem, ez vezetett ahhoz, hogy másik két szett végjátéka szoros lett. Ma azt éreztem, hogy akárhogyan is, de meg fogjuk nyerni ezt a találkozót, örülök, hogy így is lett. Köszönjük a remek hangulatot a kilátogató szurkolói magnak.

TFSE–ÚJPESTI TE 1:3 (–21, –21, 21, –21)

Csörsz u., 70 néző. V: Kiss Z., Árpás

TFSE: Boros 6, Tatár 8, Zen 4, KIS D. 19, Tátrai Zs. 7, NAGY V. 16. Csere: Kucsera, Weidemann (liberók), Takács V. 4, Olcsváry 1, Báder 2, Vértes Sz. Edző: Jókay Zoltán

UTE: Grafort 6, JORDANOVA 18, Ambrosio 10, Kucharska 3, Pezelj 23, NACSA-PEKÁRIK 14. Csere: Dömsödi (liberó), Bilusic 8. Edző: Alejandro Altamirano

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 1:5, 5:6, 11:7, 12:10, 13:14, 16:14, 18:17, 19:22, 20:24. 2. játszma: 1:3, 5:4, 7:11, 11:13, 12:16, 15:17, 17:18, 18:22, 20:24. 3. játszma: 2:1, 2:4, 5:6, 9:7, 10:12, 14:14, 15:17, 18:18, 19:21, 22:18, 24:20. 4. játszma: 1:5, 6:7, 8:11, 14:15, 16:16, 17:19, 20:23

MESTERMÉRLEG

Jókay Zoltán: – Ha azt nézem, hogy egy a keretében nyolc külföldivel felálló, a bajnokságban dobogós csapattal játszottunk, akkor hízelgő ez az eredmény, mert megszorongattuk az Újpestet. De szokás szerint azt érzem, hogy benne hagytunk a mérkőzésben egy pontot. Az igaz, hogy nem érdemeltük meg, mert amikor ott voltak a lehetőségek, akkor nem éltünk vele. Az első két játszmában gyengén támadtunk szélről, aztán szerkezetet váltottunk és akkor elindult a társaság.

Alejandro Altamirano: – Nehéz mérkőzéssorozatban vagyunk, az alapszakasz utolsó idegenbeli meccsét játszottuk. Fiatal, harcos csapathoz érkeztünk, akik már Újpesten is okoztak nekünk fejfájást. Ez most sem volt másképp, de a legfontosabb a három pont megszerzése.

A TippmixPro férfi NB I Extraliga vasárnapi játéknapján öt mérkőzést rendeztek. A bombameglepetés Debrecenben született, ahol a harmadik helyezett Pénzügyőr szenvedett háromszettes vereséget. A listavezető Vegyész a Dág ellen szórt el egy szettet, a két fő esélyes Kaposvár és a MÁV Előre viszont nem botlott a Miskolc és a Szeged ellen.

EREDMÉNYEK

TippmixPro NB I Extraliga, férfiak

Vegyész RC Kazincbarcika–Swissten Dág KSE 3:1 (–23, 20, 24, 16)

Debreceni EAC–Prestige Fitness Pénzügyőr SE 3:0 (23, 23, 21)

MAFC–TFSE 3:0 (15, 17, 14)

MÁV Előre Foxconn–Vidux-Szegedi RSE 3:0 (19, 17, 13)

Fino Kaposvár–Miskolci EAFC-Peka Bau 3:0 (18, 14, 15)

Az állás: 1. Kazincbarcika 42 pont (43:8 szettarány, 16 mérkőzés), 2. Kaposvár 39 (39:3, 14), 3. Pénzügyőr 34 (36:15, 15), 4. MÁV Előre 33 (33:0, 11), 5. MAFC 30 (34:23, 16), 6. Debrecen 29 (31:23, 16), 7. Miskolc 19 (22:30, 15), 8. TFSE 18 (20:36, 16), 9. Dág 13 (17:34, 14), 10. Szeged 12 (13:33, 15), 11. Kecskemét 8 (12:34, 13), 12. Szolnok 5 (10:32, 12), 13. Dunaújváros 0 (1:42, 14)