Vívás: Muhari Eszter arany-, Siklósi Gergely bronzérmes a dohai GP-viadalon

Rég éltünk meg olyat, hogy egy-egy vívóhétvége után nem összegezhettünk úgy: már megint szereztek érmet a magyarok valamelyik versenyen – ezúttal Salt Lake Cityre (kardozók) és Dohára (párbajtőrözők) figyeltünk, s bár még előbbi helyszínről is érkezhet érem (akár érmek…), hiszen magyar idő szerint este kezdődik ott a csapatverseny, a dohai párbajtőr Grand Prix-verseny kapcsán máris örülhetünk, hiszen Muhari Eszter arany-, Siklósi Gergely bronzérmet szerzett.

Tizenhárom magyar párbajtőröző vághatott neki a dohai főtáblának vasárnap, a férfimezőnyben hatan, a nők között heten, s azért elkönyvelhettünk több szép eredményt is – a két érem mellett.

Mert például az, hogy a csípőműtétjét követő visszatérése után nagyjából tíz hónappal Nagy Dávid kezdi egyre többször felvillantani régi önmagát, mindenképpen ide tartozik, ahogyan az is, hogy a sérülése miatt szintén sokat kihagyó, a versenyekre csak ebben a szezonban visszatérő Büki Lili nyolcas táblája is.

Muhari Eszter Dohában három 15:11-es győzelemmel indított, aztán jött ki egytusos siker – végig jól vívott László István tanítványa, de amit a döntőben mutatott a francia Alexandra Louis Marie ellen… Nos, az már-már erődemonstrációnak is minősíthető: 4:0-lal kezdett párizsi bronzérmesünk, s francia ellenfele egy pillanatig sem érezhette, megtalálta az ellenszert a magyar lány ellen. Noha egyszer-egyszer megszúrta Muharit, a 15:5-ös magyar győzelem egyértelműen mutatja, hogy Muhari Eszter akarata érvényesült.

Ahogyan a férfiak második elődöntőjében meg az olasz Simone Mencarelli dominált inkább – Siklósi Gergely ellen, akinek így a bronzérem jutott.

VÉLEMÉNY „A lányoknál hét magyar volt a hatvannégyben, hat a harminckettőben, ilyenre rég volt példa, ezek után ketten jutottak nyolc közé, úgyhogy kezd összeállni az egyéni rész is, és ez nagyon örömteli. Büki Lili nyolcas táblája kiváló, ahogy Muhari Eszter aranyérme is – reméljük, a visszatérő Kun Annával kiegészülve ütős csapatunk lesz a következő szezonban. A férfiaknál a hatvannégy között hatan, a harminckettőben öten voltak: hozták a srácok, amit tudnak, lassan megszokott lesz, hogy valaki mindig odaér a dobogóra” – mondta Boczkó Gábor szövetségi kapitány.

Muhari Eszter immár arany-, Siklósi Gergely bronzéremmel a nyakában értékel a Magyar Vívószövetség honlapjának. „Alig aludtam az érkezésem előtt és reggel megy is vissza Amerikába, addig azonban nagyon fogok örülni ennek a sikernek! – mondta Muhari Eszter. – Hogy Santuccio ellen miként sikerült fordítanom 2:9-ről? Nagyon felidegesített, talán ezért. Erőből vívott, le akart gyűrni a páston, ezt nem hagyhattam. Az ukrán Makszimenkóval először vívtam tizenötös asszót, valóban nagyon tehetséges, végül sikerült ezt is megoldanom. A döntő jutalomjáték volt, a nap végén azt érzem, talán meg is érdemeltem.” „Reggel nem éreztem, hogy benne lenne a napban a győzelem, úgyhogy ezzel a bronzéremmel elégedett vagyok – nyilatkozta Siklósi Gergely. – Valahogy minden meccsnél azt éreztem, fekszik nekem az ellenfél, nyerni fogok, az elődöntőbe kerülésemkor meg már tudtam, maradok a világranglista első helyén. Talán a tűz hiányzott belőlem az elődöntőben, ami az olasz ellenfelemben megvolt. A céljaim változatlanok, mehetünk tovább!” Elégedett érmesek

VÍVÁS

GRAND PRIX-VERSENY, DOHA

Párbajtőr. Egyéni. Férfiak. A 32 közé jutásért: Siklósi–Buelau (német) 15:12, Koch–Brooke (argentin) 15:8, Andrásfi–Sennewald (amerikai) 15:11, Nagy D.–Jorgensen (dán) 15:6, Fenyvesi–Pavlov (kazah) 15:14, Michalak (lengyel)–Kovács G. 15:12. A 16 közé jutásért: Siklósi–Billa (francia) 15:8, Andrásfi–Michalak 15:11, Nagy D.–Nam Jeon Ho (dél-koreai) 15:9, Bayard (svájci)–Koch 11:10, Szvicskar (ukrán)–Fenyvesi 15:7. Nyolcaddöntő: Siklósi–Bayard 15:13, Guszev (orosz)–Andrásfi 15:13, Mencarelli (olasz)–Nagy D. 11:9. Negyeddöntő: Siklósi–Jurka (cseh) 15:5. Elődöntő: Mencarelli–Siklósi 15:9. Döntő: T. Tulen (holland)–Mencarelli 15:7. Végeredmény: 1. Tristan Tulen, 2. Mencarelli, 3. Siklósi Gergely és Guszev, …12. Andrásfi Tibor, …14. Nagy Dávid, …20. Koch Máté, …28. Fenyvesi Csaba, …37. Kovács Gergely

Nők. A 32 közé jutásért: Muhari–Min Dzsi Von (dél-koreai) 15:11, Kardos–Ketkar (amerikai) 13:8, Dékány–Bozza (olasz) 15:6, Büki–Erturk (török) 15:11, Borsody–Tahe (elefántcsontparti) 11:8, Rózsás–Szuzuki (japán) 12:8, Husisian (amerikai)–Nagy B. 15:14. A 16 közé jutásért: Muhari–Korfonta (amerikai) 15:11, Büki–Bekmurzova (orosz) 15:14, Borsody–Lehis (észt) 15:13, Husisian–Dékány 13:12, Rembi (olasz)–Kardos 14:11, Santuccio (olasz)–Rózsás 15:6. Nyolcaddöntő: Muhari–Lim Tae Hi (dél-koreai) 15:11, Büki–Van Brummen (amerikai) 15:14, Makszimenko (ukrán)–Borsody 15:11. Negyeddöntő: Muhari–Santuccio 14:13, Louis Marie (francia)–Büki 15:7. Elődöntő: Muhari–Makszimenko 15:14. Döntő: Muhari–Louis Marie 15:5. Végeredmény: 1. Muhari Eszter, 2. Louis Marie, 3. Candassamy (francia) és Makszimenko, …7. Büki Lili, …14. Borsody Emma, …22. Kardos Edina, 23. Dékány Kinga, …25. Rózsás Júlia, …61. Nagy Blanka