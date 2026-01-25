Hihetetlen jelenetek, egy esernyő fosztotta meg a szlovénokat a sírepülő-vb-aranytól – videó

A szakadó hóesésben rendezett verseny első sorozatában az idén Négysáncverseny-győztes szlovén Domen Prevcet nem engedték leugrani a sáncról, így a kétszeres címvédő szlovén csapatnál az első ugrások után csak három versenyzőnek volt pontszáma. Prevc azért nem kapott engedélyt az ugrásra, mert a lécei „elszabadultak”, lecsúsztak a sáncon és nem tudták visszajuttatni időben az starthelyre.

Prevc nem a kijelölt helyre tette a léceit és valaki egy esernyővel véletlenül lelökte. A szlovénok vissza akartak lépni a második sorozattól, és a Timi Zajc már el is indult volna vissza, amikor meggondolták magukat.

Domen Prevc LOST his skies!! pic.twitter.com/sDke5g2ItH — Gregor Sevšek (@gregsasevi) January 25, 2026

A győztes japánok korábban még dobogóra sem álltak a csapatversenyben, amelyben ezúttal Ausztria lett a második, Norvégia pedig a harmadik.

SÍUGRÁS

Sírepülő-világbajnokság, Oberstdorf

Csapat. Világbajnok: Japán (Kobajasi Rjoju, Naito Tomofumi, Nakamura Naoki, Nikaido Ren) 1569.6 pont

2. Ausztria (Stephan Embacher, Stefan Kraft, Manuel Fettner, Jan Hörl) 1560,0

3. Norvégia (Johann André Forfang, Kristoffer Eriksen Sundal, Benjamin Oestvold, Marius Lindvik) 1483.7