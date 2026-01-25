Nemzeti Sportrádió

Hihetetlen jelenetek, egy esernyő fosztotta meg a szlovénokat a sírepülő-vb-aranytól – videó

2026.01.25. 20:33
Marius Lindvik éppen ugrana, de közben jönnek Domen Prevc lécei
Japán története során először nyerte meg a csapatversenyt a németországi Oberstdorfban vasárnap zárult sírepülő-világbajnokságon. Ehhez azonban kellett, a havazás, egy esernyő és egy pár elszabadult síléc is.

 

A szakadó hóesésben rendezett verseny első sorozatában az idén Négysáncverseny-győztes szlovén Domen Prevcet nem engedték leugrani a sáncról, így a kétszeres címvédő szlovén csapatnál az első ugrások után csak három versenyzőnek volt pontszáma. Prevc azért nem kapott engedélyt az ugrásra, mert a lécei „elszabadultak”, lecsúsztak a sáncon és nem tudták visszajuttatni időben az starthelyre.

Prevc nem a kijelölt helyre tette a léceit és valaki egy esernyővel véletlenül lelökte. A szlovénok vissza akartak lépni a második sorozattól, és a Timi Zajc már el is indult volna vissza, amikor meggondolták magukat.

A győztes japánok korábban még dobogóra sem álltak a csapatversenyben, amelyben ezúttal Ausztria lett a második, Norvégia pedig a harmadik.

SÍUGRÁS
Sírepülő-világbajnokság, Oberstdorf
Csapat. Világbajnok: Japán (Kobajasi Rjoju, Naito Tomofumi, Nakamura Naoki, Nikaido Ren) 1569.6 pont
2. Ausztria (Stephan Embacher, Stefan Kraft, Manuel Fettner, Jan Hörl) 1560,0
3. Norvégia (Johann André Forfang, Kristoffer Eriksen Sundal, Benjamin Oestvold, Marius Lindvik) 1483.7

 

Ezek is érdekelhetik