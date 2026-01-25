Nemzeti Sportrádió

Chema Rodríguez: Harmincöt kapott góllal nem tudunk nyerni

2026.01.25. 19:40
Fotó: Szabó Miklós
férfi kézilabda Európa-bajnokság magyar férfi kézilabda-válogatott kézi Eb kézilabda Európa-bajnokság Chema Rodriguez
Mint arról beszámoltunk, a magyar férfi kézilabda-válogatott hullámzó játékkal 35–32-es vereséget szenvedett a középdöntő második fordulójában Szlovéniától, ami azt jelenti, hogy már csak kevés matematikai esélye maradt az elődöntőbe jutásra, de már bravúr kellene ahhoz is, hogy az ötödik helyért játsszon.

„A kapusuk véd hármat-négyet, és ha ezután lerohannak minket, akkor több problémánk van – mondta Chema Rodríguez az M4 Sportnak. – Visszajöttünk a meccsbe, de aztán újra elléptek. Amikor egyenlíthettünk volna, vagy visszajöhettünk volna mínusz egyre, akkor megint belehibáztunk. Eladunk egy labdát, kihagyunk egy lövést, így elég nehéz.”

„Tisztelem a szlovénokat, a védelmük is jól működött, de ha az első félidőben ilyen jó védekezés mellett csak kétgólos előnyt harcolunk ki, akkor azért nincs könnyű dolgunk. Az elején meg tudtuk lepni őket, a hét a hat elleni játék jól működött, de aztán túl sok könnyű gólt dobtak, így harmincöt kapott góllal nem tudtunk nyerni. A második félidőben nem igazán találtuk meg a védekezésünket.”

