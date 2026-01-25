Chema Rodríguez: Harmincöt kapott góllal nem tudunk nyerni

„A kapusuk véd hármat-négyet, és ha ezután lerohannak minket, akkor több problémánk van – mondta Chema Rodríguez az M4 Sportnak. – Visszajöttünk a meccsbe, de aztán újra elléptek. Amikor egyenlíthettünk volna, vagy visszajöhettünk volna mínusz egyre, akkor megint belehibáztunk. Eladunk egy labdát, kihagyunk egy lövést, így elég nehéz.”

„Tisztelem a szlovénokat, a védelmük is jól működött, de ha az első félidőben ilyen jó védekezés mellett csak kétgólos előnyt harcolunk ki, akkor azért nincs könnyű dolgunk. Az elején meg tudtuk lepni őket, a hét a hat elleni játék jól működött, de aztán túl sok könnyű gólt dobtak, így harmincöt kapott góllal nem tudtunk nyerni. A második félidőben nem igazán találtuk meg a védekezésünket.”