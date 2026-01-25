Nemzeti Sportrádió

Varga Dénes: A mozgásos játékban felülkerekedhetünk a szerb válogatotton

2026.01.25. 07:19
A European Aquatics vízilabda-nagykövete, Varga Dénes bizakodó az Eb-döntő előtt: úgy véli, olyan stabil a magyar csapat mentálisan, hogy nem fog számítani a telt ház sem a Beogradszka Arenában.
 

– Tavaly júniusban a vizes sportokat tömörítő európai szövetség, a European Aquatics vízilabda-nagykövete lett. Mit takar ez pontosan, hogyan képes segíteni a szövetséget e szerepben akár itt, Belgrádban?     
– Az első számú cél a sportág népszerűsítése. Ehhez érdemes ismerős arcot választani, és én abszolút nyitott vagyok arra, hogy minél több tartalmat gyártsunk, ami vonzza az érdeklődőket, vagy a korábban kevésbé érdeklődőket kihozza az arénába – mondta lapunknak Varga Dénes olimpiai aranyérmes, kétszeres világbajnok és egyszeres Európa-bajnok vízilabdázó. – Alapvetően a közösségimédia-felületekre készítünk tartalmakat, illetve a görögök elleni elődöntő előtt és után felvezető és értékelő műsorban vettem részt, amit a YouTube-on közvetített a szövetség.

– Hogy látja a magyar válogatott eddigi teljesítményét, számított-e a játék alapján arra, hogy döntőbe jut a csapat?     
– A torna elejétől kezdve azt kommunikálta az együttes, hogy remek a társaság, a hangulat, kiemelték a szeretetet, az egymásért küzdést – bíztam benne, ha esetleg jön egy krízis, ahogy a szerbek elleni meccsel jött is, akkor is megmarad ez a légkör. Ami viszont úgy néz ki, stabil alapokon áll. Mindez a spanyolok, majd a görögök ellen is megmutatkozott: a mieink maradtak fegyelmezettebbek a mérkőzés végéig, holott tradicionálisan a görög csapatra ez inkább jellemző. Óriási teljesítmény volt ilyen meggyőző fölénnyel nyerni ellene.

– Mire lesz szükség a döntőben Szerbia ellen? Egy alapvetően fiatal csapat száll szembe egy rutinossal, ráadásul ezen a tornán már másodszor. Utóbbinak van-e jelentősége?  
– Az előbb említett tényezők akkora pluszt adnak a magyar csapatnak, hogy szerintem nem fog számítani az sem, hogy az aréna színültig lesz, kilencven százalékban szerb szurkolókkal. Adott tornán belül pedig nagyon nehéz kétszer megverni ugyanazt az együttest, én is többször átéltem ezt. Ebből a szempontból is nagyon bizakodó vagyok, és nemcsak statisztikai, hanem lélektani alapon is, hiszen a korábban győztes csapat gondolhatja: ha egyszer már nyertünk, menni fog megint. De a döntő már egy másik mérkőzés lesz.

– Harmadszor rendeznek szerb–magyar Eb-döntőt férfi vízilabdában. Az előző kettőn, 2006-ban Belgrádban és 2014-ben Budapesten egyaránt szerepelt játékosként. Milyen volt a belgrádi finálé hangulata húsz éve?     
– Változott a világ. Kétezerhatban nemcsak a füttyszót hallottuk, hanem időnként a tarkónkon is csattant egy-két tárgy, lazábban vették a biztonságot. Akkor találkoztam először ekkora nyomással. Eleinte jól is kezeltük, az első félidőben hárommal is vezettünk, utána viszont összeroppantott minket az az irdatlan fizikai nyomás, amit az akkori szerb csapat az egész mezőnyre helyezett. A fizikai fölény most is jellemzi őket, mi viszont nagyon jól bírjuk a terhelést: ez a görögök elleni elődöntőben is észrevehető volt, a harmadik-negyedik negyedben is meg tudtunk úgy iramodni, hogy az ellenfél képtelen volt tartani a tempót. Érdekes összecsapás következik, mert a statikus harcban a szerbek dominálhatnak, de a mozgásos játékban – ha marad erőnk a birkózások után – elképzelhető, hogy mi kerekedünk felül.

– Decemberben a grúz bajnok A-Polo Sport Managementhez igazolt. Hogyan egyeztek meg?     
– Először októberben kerestek meg, de az amerikai elfoglaltságaim miatt úgy tűnt, nem fog működni. Másfél-két hónap múlva visszahívtak: mindenképpen szeretnék, ha február és március közepe között, a nemzetközi szereplésük során a csapat tagja lennék. Nagyon imponált, hogy mennyire komolyan gondolják a sportág népszerűsítését. Bízom benne, hogy a világ különböző pontjain felbukkannak hasonló kezdeményezések, és a vízilabdát nem kizárólag Európa fogja uralni, de ehhez hosszú út vezet. A Los Angeles-i szerepvállalásommal is a sportág népszerűsítése volt a cél, hiszen két év múlva olimpiát rendeznek a városban, és mikor tegyünk ezért, ha nem most!

VÍZILABDA
FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, BELGRÁD
DÖNTŐ
20.30: Szerbia–Magyarország (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

 

